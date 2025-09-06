Φεστιβάλ Βενετίας: Στη Σιν Ζιλέι και τον Τόνι Σερβίλο τα βραβεία πρώτου γυναικείου και ανδρικού ρόλου

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Η κινέζα ηθοποιός Σιν Ζιλέι απέσπασε το βραβείο καλύτερης γυναικείας ερμηνείας του Φεστιβάλ της Βενετίας για την ταινία «Ο ήλιος ανατέλλει για όλους μας» του Κάι Σανγκτζούν, ένα έργο που επικεντρώνεται στη θυσία, την ενοχή και τα συναισθήματα δύο αποξενωμένων εραστών.
Το βραβείο πρώτου ανδρικού ρόλου πήγε στον ιταλό Τόνι Σερβίλο για την ερμηνεία του στην ταινία «La Grazia» του Πάολο Σορεντίνο, όπου έπαιζε έναν ηλικιωμένο πρόεδρο της Ιταλίας που φτάνει στη λήξη της θητείας του.
