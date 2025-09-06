Κίνημα Δημοκρατίας για εξαγγελίες Μητσοτάκη: «Φτιασιδωμένο αφήγημα, προσπαθεί να καλύψει τις ευθύνες του»

Ως ένα «φτιασιδωμένο αφήγημα» χαρακτηρίζει τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού από το βήμα της ΔΕΘ, το Κίνημα Δημοκρατίας.

Το ΚΗΔΙ κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ισχυρίζοντας πως με τις εξαγγελίες του προσπάθησε «αφενός να καλύψει τις τεράστιες ευθύνες του κι αφετέρου να κερδίσει λίγο ακόμη πολιτικό χρόνο».

«Δεν ντράπηκε να μιλήσει για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όταν το σκάνδαλο με υπουργούς και στελέχη του τον ανάγκασε να διαλύσει τον Οργανισμό και να μεταφέρει τις αρμοδιότητές του στην ΑΑΔΕ. Δεν ντράπηκε να ισχυριστεί ότι «πολεμά τη διαφθορά», ενώ η αλήθεια είναι πως, αν δεν υπήρχε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η εγκληματική οργάνωση, που λυμαινόταν τα ευρωπαϊκά κονδύλια των αγροτών, δεν θα αποκαλυπτόταν.

Είχε το θράσος να μιλήσει για μείωση ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά, όταν αυτό αποτελεί υποχρέωση που απορρέει από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2022/542, την οποία η κυβέρνηση αρνούταν επί μήνες να εφαρμόσει, με αποτέλεσμα η Ελλάδα να απειλείται με παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Την ίδια στιγμή, δεν είπε κουβέντα για μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα και στα βασικά αγαθά, που «γονατίζει» τα νοικοκυριά και εξανεμίζει την αγοραστική δύναμη των πολιτών» πρόσθεσε.

Αναφορικά με το ΕΣΥ, σχολιάζουν πως «μίλησε γενικόλογα για την Υγεία χωρίς να τολμήσει να πει το αυτονόητο: μείωση στις τιμές των φαρμάκων, που πλέον είναι δυσβάσταχτα για χιλιάδες οικογένειες. Το ΕΣΥ έχει διαλυθεί, τα νοσοκομεία καταρρέουν και η κυβέρνηση προσποιείται ότι λύνει τα προβλήματα με επικοινωνιακές κινήσεις».

Οσον αφορά την φορολογία, στο ΚΗΔΙ αναφέρουν ότι ο πρωθυπουργός «περιορίστηκε σε εξαγγελία αποσπασματικών μέτρων. Το Κίνημα Δημοκρατίας έχει καταθέσει ολοκληρωμένη πρόταση με προοδευτική φορολογική κλίμακα, που ανακουφίζει πραγματικά τα νοικοκυριά και τους ελεύθερους επαγγελματίες και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

Αφορολόγητο έως 10.000€,

Φόρος 10% για εισόδημα 10.000-15.000€,

Φόρος 12% για εισόδημα 15.000-20.000€.

Φόρος 15% για εισόδημα 20.000 – 26.000€.

Φόρος 18% για εισόδημα 26.000 – 30.000€

Κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών.

Με αυτή τη δίκαιη κλίμακα, κάθε μισθωτός, συνταξιούχος και επαγγελματίας κερδίζει έναν ολόκληρο επιπλέον μισθό τον χρόνο για εισόδημα έως 15.000€ και 1,5 μισθό για εισόδημα έως 20.000€. Χωρίς ηλικιακά ή άλλα κριτήρια.

Επιπλέον, το Κίνημα Δημοκρατίας έχει προτείνει τη μείωση του φόρου εισοδήματος ενοικίων από το 15% στο 5% για εισόδημα έως 12.000€».

Και καταλήγουν: «Η ομιλία του κ. Μητσοτάκη ήταν μια ακόμη απόπειρα εξαπάτησης. Κενά λόγια, φτηνά «δωράκια» και μια μόνιμη προσπάθεια συγκάλυψης. Η κοινωνία όμως δεν ξεγελιέται. Η Ελλάδα δεν αντέχει άλλο με έναν πρωθυπουργό που ζει σε παράλληλη πραγματικότητα. Η Ελλάδα χρειάζεται αλήθεια, δικαιοσύνη και πραγματικές λύσεις».

