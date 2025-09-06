Ταμείο Ανάκαμψης: Κίνδυνος καθυστερήσεων και απώλειας κονδυλίων για την Ελλάδα

Η αντίστροφη μέτρηση για το Ταμείο Ανάκαμψης έχει ξεκινήσει, αλλά η Ελλάδα φαίνεται να τρέχει έναν μαραθώνιο με… βαριά σκιά. Σε λιγότερο από 12 μήνες πρέπει να ολοκληρωθούν 194 ορόσημα για να «κλειδώσει» η εκταμίευση και του τελευταίου ευρώ από τις δόσεις του προγράμματος. Η κυβέρνηση ζητά από τα υπουργεία να επιταχύνουν τις διαδικασίες, επικαλούμενη και το κίνητρο των 10 εκατ. ευρώ για δημόσιους υπαλλήλους που εμπλέκονται στο «Ελλάδα 2.0». Ωστόσο, η πρακτική εφαρμογή δείχνει ότι τα κίνητρα δεν αρκούν για να ξεπεραστούν γραφειοκρατικά εμπόδια και καθυστερήσεις.

Το δανειακό σκέλος παραμένει το μεγάλο αγκάθι. Οι νέες συμβάσεις καθυστερούν είτε λόγω γραφειοκρατίας είτε λόγω περιορισμένου επενδυτικού ενδιαφέροντος. Το 6ο αίτημα εκταμίευσης, που κατατέθηκε τον Ιούλιο στην Κομισιόν, αφορούσε μόνο επιχορηγήσεις ύψους 2,1 δισ. ευρώ, καθώς το ποσό των 9 δισ. ευρώ σε συμβασιοποιημένα δάνεια δεν είχε επιτευχθεί – με αποτέλεσμα να παραμένουν εκκρεμή περίπου 1–1,5 δισ. ευρώ. Η εκκρεμότητα μεταφέρθηκε στο επόμενο αίτημα των 1,8 δισ. ευρώ, που προβλέπεται να κατατεθεί τον Οκτώβριο, αφήνοντας ανοιχτό το ερώτημα για την ικανότητα των αρμόδιων φορέων να ολοκληρώσουν εγκαίρως τις διαδικασίες.

Μέχρι το τέλος του έτους αναμένεται το 7ο αίτημα, διπλό αυτή τη φορά, με συνολικά 3,5 δισ. ευρώ (1,7 δισ. επιχορηγήσεις και 1,8 δισ. δάνεια). Η εκταμίευση θα κριθεί από 23 ορόσημα για τις επιχορηγήσεις και 5 για τα δάνεια. Παράλληλα, δρομολογείται νέα αναθεώρηση του ελληνικού σχεδίου, με αλλαγές στις διατυπώσεις των οροσήμων, απεντάξεις έργων και ανακατανομές στόχων, προκειμένου το πρόγραμμα να κλείσει χωρίς απώλειες. Ωστόσο, η συνεχής ανάγκη αναθεωρήσεων υποδηλώνει ότι η προετοιμασία του σχεδίου ήταν από την αρχή ανεπαρκής, με αποτέλεσμα την εκ των υστέρων προσαρμογή των στόχων.

Μέχρι σήμερα, η Ελλάδα έχει αντλήσει 21,3 δισ. ευρώ, δηλαδή το 59% των συνολικών πόρων (9,94 δισ. επιχορηγήσεις και 11,4 δισ. δάνεια). Με το 6ο αίτημα το ποσοστό θα φτάσει στο 65% και τα 23,4 δισ. ευρώ. Το βάρος πέφτει κυρίως στα υπουργεία Περιβάλλοντος (33 ορόσημα), Ψηφιακής Διακυβέρνησης (24), αλλά και Οικονομικών, Υγείας, Υποδομών, Ανάπτυξης και Κοινωνικής Συνοχής. Μεγάλα ζητήματα παραμένουν τα ειδικά χωροταξικά για τον τουρισμό, τις ΑΠΕ και τη βιομηχανία, ο νέος δικαστικός χάρτης, η αναδιοργάνωση των σιδηροδρόμων και η ολοκλήρωση της Κτηματογράφησης – εκκρεμότητες που αν δεν επιλυθούν εγκαίρως μπορεί να υπονομεύσουν τον συνολικό στόχο.

Το μεγάλο στοίχημα πλέον δεν είναι μόνο η επίτευξη οροσήμων, αλλά η μετατροπή των επιχορηγήσεων σε πραγματικές δαπάνες έργων. Μέχρι στιγμής έχουν πληρωθεί 10,18 δισ. ευρώ (41% του συνόλου), έναντι προϋπολογισμού 25 δισ. ευρώ σε ενταγμένα έργα. Απομένει να απορροφηθούν 8 δισ. ευρώ μέχρι τον Αύγουστο του 2026, γεγονός που απαιτεί αυξημένη ταχύτητα και αποτελεσματική διαχείριση. Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων εκτοξεύεται στα 16,7 δισ. ευρώ, επίπεδο ρεκόρ 16ετίας, αλλά τα 7,2 δισ. ευρώ αφορούν έργα του Ταμείου Ανάκαμψης, ενισχύοντας την πίεση για έγκαιρη και αποδοτική υλοποίηση.

Η εικόνα που σχηματίζεται δείχνει ότι, παρά την πρόοδο, η Ελλάδα κινδυνεύει να βρεθεί αντιμέτωπη με καθυστερήσεις και γραφειοκρατικά εμπόδια, θέτοντας υπό αμφισβήτηση την πλήρη αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Ο μαραθώνιος συνεχίζεται, αλλά το στοίχημα πλέον δεν είναι μόνο η εκταμίευση, αλλά η αποτελεσματική απορρόφηση και αξιοποίηση των κονδυλίων.

