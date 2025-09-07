Μητσοτάκης – Τσίπρας: Τιτανομαχία ή καρικατούρα;

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Όλο και πληθαίνουν οι κράχτες που προσπαθούν να πουλήσουν εισιτήρια για την «τιτανομαχία» Μητσοτάκη – Τσίπρα στις ερχόμενες εκλογές υποσχόμενοι υπερθέαμα αντάξιο μιας ρωμαϊκής αρένας.
Για τους υποψιασμένους, βέβαια, που έχουν δει πολλά τα μάτια τους σε βάθος δεκαετιών, ισχύει ότι δεν αγοράζεις εισιτήρια για παράσταση που δεν ξέρεις αν θα ανέβει ή ποια μορφή θα έχει: Θα είναι π.χ. «Λιοντάρια εναντίον Χριστιανών»; «Μονομάχος» Ι και ΙΙ; Σουγκλάκος εναντίον Τρομάρα;
Προς το παρόν έχουμε τα εξής δεδομένα:
Κι έχει να ελπίζει ότι το μεγαλύτερο μέρος από το πλήθος των αναποφάσιστων και της πολύμορφης γκρίζας ψήφου θα καταλήξει στο σακούλι του έστω και με δυσφορία ελλείψει εναλλακτικής δυνατότητας.
Αυτό ακριβώς προσπαθεί με τις αλλαγές στο φορολογικό σύστημα που εξήγγειλε στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, οι οποίες – αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς – είναι οι πιο μελετημένες και ορθά εστιασμένες που έχει εμφανίσει ο πρωθυπουργός στη θητεία του. Έργο του Πιερρακάκη και του επιτελείου του προφανώς.
Ωστόσο ας μην γελιούνται στο γκουβέρνο. Η δυσαρέσκεια είναι τεράστια και διαπερνά οριζόντια πολλά πληθυσμιακά στρώματα. Τα δε φορολογικά μέτρα, παρότι ορθά, δεν λύνουν προβλήματα που συσσωρεύονται επί χρόνια.
Συνεπώς παραμένει άγνωστο το πώς θα λειτουργήσουν οι πολίτες τους οποίους θέλει να επηρεάσει η κυβέρνηση.
Ο Τσίπρας, από την πλευρά του, έχει πολλά εμπόδια να ξεπεράσει για να βρεθεί στο επίκεντρο της προσοχής των πολιτών:
Στον περίγυρο του Τσίπρα όμως υπάρχει και το ΠΑΣΟΚ, το οποίο είναι ήδη αξιωματική αντιπολίτευση και λειτουργεί ως τέτοια. Θα δώσει μάχη για την επιβίωσή του, η οποία δεν υπηρετείται από τη στασιμότητα.
Αν θέλει να υπερασπιστεί τον χώρο και το στάτους του, θα πρέπει να αυξήσει τις δημοσκοπικές του επιδόσεις ώστε να προβάλει ως διεκδικητής της εξουσίας. Κι αυτό θα γίνει μόνο αν πείσει ότι θέλει και μπορεί να κυβερνήσει – δύσκολο για ένα κόμμα που μέχρι πολύ πρόσφατα ήταν στο 8% και τώρα δεν ξεπερνά το 15%.
Εάν το καταφέρει πριν ο Τσίπρας ανακοινώσει κόμμα, τότε σώζει την παρτίδα. Αν όχι, τότε ίσως να μπλέξει άσχημα.
Με απλά λόγια η ρευστότητα είναι πολύ έντονη για να έχουμε βεβαιότητες. Και η σύγκρουση Μητσοτάκη – Τσίπρα δεν είναι βέβαιο ότι θα γίνει.
Κι αν ακόμη γίνει, κανείς δεν μπορεί να προβλέψει αν θα είναι η πολυδιαφημιζόμενη… τιτανομαχία ή μια καρικατούρα.
