Δημόσιο: Όχι στην αναβίωση της εποχής Δεληγιάννη

Καθημερινώς πληροφορούμαστε για νέα σκάνδαλα με πρωταγωνιστές κυβερνητικά και κομματικά στελέχη, αλλά η κυβέρνηση απτόητη κατηγορεί όλους τους άλλους και βρίσκει ως εξιλαστήριο θύμα για να φορτώσει τα πάντα τους δημοσίους υπαλλήλους.

Ο νέος Πειθαρχικός Κώδικας που ψηφίστηκε, καταργεί ουσιαστικά την μονιμότητα και καθιστά τον εργαζόμενο στο Δημόσιο όμηρο των σκοπιμοτήτων και της εξυπηρέτησης των συμφερόντων της κάθε πολιτικής ηγεσίας και κυρίως της ΝΔ. Μην ξεχνάμε ότι η μονιμότητα καθιερώθηκε στο Δημόσιο ακριβώς για να αντιμετωπίσει την φαυλότητα και την αυθαιρεσία των κυβερνώντων. Στην συγκεκριμένη περίπτωση η κυβέρνηση Μητσοτάκη την θεωρεί εμπόδιο στα σχέδια της, που είναι η εξυπηρέτηση των ημετέρων, η τρομοκράτηση των υπαλλήλων και η τιμωρία όσων αντιστέκονται. Για να τα πετύχει επιστρατεύει την προπαγάνδα του ψεύδους. Ισχυρίζεται ότι στοχεύει στην τιμωρία των επιόρκων και μέχρι τώρα δεν υπήρχε το ανάλογο νομικό πλαίσιο για την τιμωρία τους.

Ψέματα. Νομοθεσία για την τιμωρία των επιόρκων υπάρχει και με βάση αυτήν έχουν απολυθεί πολλοί διαχρονικά. Την αλλαγή του κώδικα την θέλουν για να επιβάλουν σιωπητήριο, να απειλείται με ποινή και αυθαίρετες διαδικασίες ο υπάλληλος που αρνείται να υλοποιήσει παράνομη εντολή της διοίκησης (και είναι πολλές αυτές), ή να φοβούνται να διαμαρτυρηθούν οι εργαζόμενοι για ελλείψεις ή προβλήματα. Να μην διαμαρτύρονται οι υγειονομικοί στον Άδωνη, ή οι εκπαιδευτικοί στην Ζαχαράκη. Οι αλλαγές που προτείνονται είναι απολύτως αντισυνταγματικές και αυθαίρετες. Συγκεκριμένα:

Εισάγεται ως ιδιώνυμο πειθαρχικό αδίκημα η «άρνηση υπαλλήλου να λάβει μέρος σε διαδικασία αξιολόγησης», με ποινή που φτάνει και την οριστική παύση. Με δεδομένο όμως, ότι η άρνηση υπαλλήλου στηρίζεται σε απεργιακές αποφάσεις συνδικάτων, σημαίνει ότι η κυβέρνηση καταργεί το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα της απεργίας.!

Διευρύνονται και αυστηροποιούνται οι ποινές, που μπορούν να επιβληθούν μόνο με απόφαση πειθαρχικού προϊσταμένου ή της Διοίκησης, με πρόστιμα ίσα με αποδοχές πολλών μηνών, ή ακόμα και με θέση σε αργία.!

Προστίθενται νέα αδικήματα για τα οποία μπορούν να επιβληθούν εξοντωτικές ποινές με συνοπτικές διαδικασίες, πρόστιμα μέχρι και 100.000 ευρώ, ή οριστική απόλυση.!

Καταργείται η συμμετοχή των αιρετών εκπροσώπων στα Πειθαρχικά Συμβούλια και προβλέπεται αποκλειστική σύνθεσή τους από μέλη του Νομικού Συμβουλίου, που είναι σύμβουλοι των Υπουργών, ούτε καν από δικαστές, που ήταν μέχρι τώρα πρόεδροι των Πειθαρχικών Συμβουλίων. Δηλαδή ο εργοδότης θα ασκεί την δίωξη και οι εκπρόσωποι του θα την δικάζουν, που σημαίνει ότι είναι αδύνατο να βρει το δίκιο του ο κατηγορούμενος.!

Επιπλέον καταργείται η ένσταση κατά αποφάσεων των Πειθαρχικών Συμβουλίων και η μόνη δυνατότητα που έχει ο υπάλληλος είναι η δικαστική προσφυγή, που είναι και δαπανηρή και χρονοβόρα.

Εισάγεται ο θεσμός της πειθαρχικής συνδιαλλαγής, δηλαδή αν ο υπάλληλος ομολογήσει, να μπορεί να του επιβληθεί μικρότερη ποινή, διαφορετικά θα υποστεί την όλη διαδικασία. Πραγματικός εκβιασμός.!

Συνολικά η κυβέρνηση ψήφισε ένα θεσμικό πλαίσιο, με βάση το οποίο ο υπάλληλος θα είναι διαρκώς αντιμέτωπος με απειλές τεράστιων προστίμων και απόλυσης, χωρίς δυνατότητα υπεράσπισής του, δηλαδή θα πρέπει να υπακούει αδιαμαρτύρητα και να υλοποιεί ό,τι του ζητάει ο προϊστάμενος ή ο υπουργός. Οποιαδήποτε διαμαρτυρία θα σημαίνει ότι ο υπάλληλος παραβιάζει την «αρχή της εχεμύθειας» και θα τιμωρείται. Ήδη εκατοντάδες συνδικαλιστές έχουν διωχθεί με βάση την παραβίαση της εχεμύθειας, διότι ανέδειξαν και δημοσιοποίησαν προβλήματα, όπως υπάλληλος του ΟΠΕΚΕΠΕ διώχθηκε, διότι αντέδρασε και δημοσιοποίησε το σκάνδαλο.!

Η κυβέρνηση τροποποιεί τον κώδικα όχι για να τιμωρήσει τους επίορκους, αλλά για να εκφοβήσει και να τιμωρήσει όσους αντιστέκονται, ώστε με λιγότερες αντιδράσεις να συνεχίσει το όργιο αυθαιρεσίας και διαφθοράς, που κυριαρχεί στην πολιτική ζωή τα τελευταία χρόνια.

Επιδιώκει να αναβιώσει για το Δημόσιο την εποχή Δεληγιάννη.

Πρέπει να τους σταματήσουμε.

*Η Δέσποινα Σπανού είναι στέλεχος της ΛΑΕ-ΑΑ πρώην Αντιπρόεδρος της ΑΔΕΔΥ

