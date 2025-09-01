search
ΔΕΥΤΕΡΑ 01.09.2025 10:14
search
MENU CLOSE
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Μαρίνος Σκανδάμης ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΜΗΣ

01.09.2025 08:22

Μόνο τρεις υπουργοί κατά του Δήμου Αθηναίων;

01.09.2025 08:22
skandamis_eponymos_new_1

Κοινή ανακοίνωση και μάλιστα τριών υπουργείων είναι ένα εξαιρετικά σπάνιο φαινόμενο στην πολιτική.

Μάλιστα τέτοιου είδους υπουργικές δηλώσεις γίνονται κυρίως για μείζονος ενδιαφέροντος ζητήματα, όπως ιδίως φυσικές καταστροφές, μαζικά ατυχήματα, τρομοκρατικές επιθέσεις ή σημαντικά διεθνή γεγονότα. Το να συντονιστούν τρία υπουργεία για να παράγουν μια δήλωση για το αν ένας δρόμος στο κέντρο της πρωτεύουσας θα είναι ήπιας κυκλοφορίας ή πεζόδρομος, δεν συμβαδίζει με τους εθνικούς ή διεθνείς στόχους που εξυπηρετούν οι κοινές υπουργικές δηλώσεις.

Πολύ περισσότερο όταν α) η βούληση του Δημάρχου Αθηναίων για την μετατροπή της Βασιλίσσης Όλγας σε δρόμο ήπιας κυκλοφορίας έχει εκφραστεί από το 2023 και β) το δημοτικό συμβούλιο έχει εγκρίνει αυτό με απόφαση της πλειοψηφίας των δημοτικών παρατάξεων, θα περίμενε κανείς ότι κάποιος/α υπουργός θα είχε ευαισθητοποιηθεί σε προηγούμενο χρόνο για να συνεργαστεί με τον Δήμο Αθηναίων ώστε να διευκολυνθεί η εφαρμογή της δημοτικής απόφασης και να μην παρεμποδιστεί.

Όμως, το γεγονός είναι ότι τα τρία υπουργεία όχι μόνο αντιτίθενται σε μια αυτοδιοικητική απόφαση ευρείας πλειοψηφίας, αλλά επιπλέον, απέφυγαν να απαντήσουν στη μομφή του Δημάρχου Αθηναίων πως η κυβέρνηση πολεμά έναν δρόμο ήπιας κυκλοφορίας που θα εξυπηρετεί τα οχήματα όλων ανεξαιρέτως των πολιτών, ενώ ταυτόχρονα αποδέχεται να υπάρχει τέτοια ήπια κυκλοφορία στο ίδιο σημείο, αλλά μόνο για τα οχήματα των μελών τού εκεί ιδιωτικού τένις κλαμπ και των επισκεπτών της Αίγλης του Ζαππείου, όπως δηλαδή προβλέπει η μελέτη της παρελθούσας δημοτικής αρχής Μπακογιάννη.

Η έλλειψη όμως απάντησης των τριών υπουργείων στη μομφή του Δημάρχου Αθηναίων επισημαίνει τη βαθιά υποκρισία των αγχωμένων υπουργών και κυρίως την έλλειψη σοβαρών επιχειρημάτων.

Εκτός πια και αν στην πραγματικότητα οι τρεις υπουργοί της κυβέρνησης Μητσοτάκη βλέπουν κάτι που επιβάλλει να γίνονται τέτοιες κοινές δηλώσεις τους.

Δηλαδή, ότι ίσως ο Δήμαρχος Αθηναίων και οι δημοτικές παρατάξεις που μοιράζονται κοινές αγωνίες προβάλλουν τελικά ένα μοντέλο προοδευτικών συνεργασιών για την ανακατάληψη του δημόσιου χώρου και την υπεράσπιση του δημόσιου συμφέροντος, που αν επεκταθεί θα απειλήσει σοβαρά την για πρώτη φορά ιδιωτική κυβέρνηση της πατρίδας μας. Οπότε και εξ αυτού οι πολεμικές υπουργικές δηλώσεις.

*Ο Μαρίνος Σκανδάμης είναι Δικηγόρος, Διδάκτωρ Νομικής, Στέλεχος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής

Διαβάστε επίσης:

Ανδρουλάκης – Τσίπρας: Ο ηττημένος χάνεται

Μία είναι η αλήθεια: Η συγκάλυψη των Τεμπών φέρει υπογραφή Μητσοτάκη

Μία Ελλάδα βιτρίνα πλεονασμάτων

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
lagarde_ECB (2)
ΚΟΣΜΟΣ

Λαγκάρντ: Η Γαλλία δεν είναι σε κατάσταση που να χρειάζεται το ΔΝΤ

ANDROULAKIS NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση υπόσχεται, οι μικρομεσαίοι βουλιάζουν – 6 στις 10 επιχειρήσεις με μείωση πωλήσεων

TadaoAndo
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Ο Tadao Ando «υπογράφει» το Εθνικό Μουσείο του Ουζμπεκιστάν

vodka_new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο 16χρονη, ήπιε ένα μπουκάλι βότκα με συνομήλικη φίλη της – Συνελήφθησαν οι μητέρες τους

lord_oftherings
ΜΟΥΣΙΚΗ

The Lord of the Rings: Νέα διάκριση για το soundtrack της ταινίας

Δείτε όλες τις ειδήσεις
manitaria_bugiurdi
CUCINA POVERA

Μανιτάρια μπουγιουρντί στο πήλινο, σαλονικιώτικα

paralia-kathisma-new
ΘΕΜΑ

Κάθισμα: Η παραλία-κόσμημα της Λευκάδας που συχνά γίνεται παγίδα θανάτου (Video)

akti (1)
TRAVEL

Αυτή είναι η μεγαλύτερη ενιαία ακτογραμμή της Ελλάδας - 55 χιλιόμετρα απέραντου γαλάζιου (Video)

gaidouria-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ύδρα: Πίσω από την τουριστική εικόνα κρύβεται μια σκληρή πραγματικότητα – Σύνηθες φαινόμενο η κακομεταχείριση ιπποειδών (Photos/Video)

komissatisfabrikas_kentriki
ΘΕΑΤΡΟ

H «Κόμισσα της φάμπρικας», σε σκηνοθεσία Σταμάτη Φασουλή, έρχεται τον Οκτώβριο στο ανακαινισμένο Embassy Theater

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 01.09.2025 10:13
lagarde_ECB (2)
ΚΟΣΜΟΣ

Λαγκάρντ: Η Γαλλία δεν είναι σε κατάσταση που να χρειάζεται το ΔΝΤ

ANDROULAKIS NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση υπόσχεται, οι μικρομεσαίοι βουλιάζουν – 6 στις 10 επιχειρήσεις με μείωση πωλήσεων

TadaoAndo
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Ο Tadao Ando «υπογράφει» το Εθνικό Μουσείο του Ουζμπεκιστάν

1 / 3