ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δημόσιοι υπάλληλοι: Έρχονται αυξήσεις το 2026 – Αναλυτικά τα νέα μέτρα

Αν και δεν υπήρξε η παροχή για 13ο και 14ο μισθό, καθώς κατά τον Κυριάκο Μητσοτάκη αυτό θα αποτελούσε παραβίαση των δημοσιονομικών κανόνων, τουλάχιστον έρχεται η αναμόρφωση της κλίμακας φορολογίας εισοδήματος, απο 1/1/2006 για τους δημόσιους υπαλλήλους αλλά και επιπλέον μέτρα ύψους περίπου 600 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του υπουργού Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη κατά την εξειδίκευση των μέτρων που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ.

Ειδικότερα μιλάμε για:

• Αύξηση μισθών στο σύνολο του δημοσίου τον Απρίλιο του 2026, αναλόγως της αύξησης του κατώτατου μισθού – στόχος είναι να ανέλθει σε 950 ευρώ τον Απρίλιο του 2027.
Το δημοσιονομικό κόστος εκτιμάται σε περίπου 358 εκατ. ευρώ.

• Αναμόρφωση μισθολογίου ενόπλων δυνάμεων με αυξήσεις από τον Οκτώβριο του 2025. Το ετήσιο κόστος εκτιμάται σε 153 εκατ. ευρώ, ωστόσο εκτιμάται ότι έχουν εξοικονομηθεί σε ετήσια βάση περίπου 77 εκατ. ευρώ από την αναμόρφωση της δομής των ενόπλων δυνάμεων. Αφορά περίπου 75.500 στελέχη των ενόπλων δυνάμεων.
• Αναμόρφωση μισθολογίου αστυνομίας, πυροσβεστικής και λιμενικού με αυξήσεις από τον Οκτώβριο του 2025. Το ετήσιο κόστος εκτιμάται σε 120 εκατ. ευρώ, και αφορά περίπου 76.000 στελέχη των σωμάτων ασφαλείας.

• Αυξηση της αποζημίωσης αλλοδαπής υπηρεσίας και του επίδοματος ειδικών καθηκόντων για το προσωπικό του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και οι αποζημιώσεις για τα δίδακτρα τέκνων με ετήσιο κόστος περίπου 30 εκατ. ευρώ.

• Αναγνωρίζεται μισθολογικά, κατ’ αναλογία του μεταπτυχιακού, με προώθηση κατά δύο μισθολογικά κλιμάκια, το δίπλωμα του Πολυτεχνείου και λοιπών Πανεπιστημίων με πενταετή κύκλο σπουδών. Εκτιμάται ότι ωφελούμενοι θα είναι περίπου 5.000 δημόσιοι υπάλληλοι με ετήσιο κόστος 7 εκατ. ευρώ. • Θεσπίζεται αφορολόγητο για το επίδομα βιβλιοθήκης μελών ΔΕΠ και ερευνητών, με ετήσιο κόστος περί τα 6 εκατ. ευρώ.

