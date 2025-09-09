Εξάρχεια: Συνελήφθησαν οι γιοι πρώην υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ

Συνελήφθησαν το απόγευμα της Δευτέρας στα Εξάρχεια., δύο αδέλφια, γιοι πρώην υπουργού της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, ηλικιών 26 και 30 ετών,

Σύμφωνα με πληροφορίες, στελέχη της ΟΠΚΕ πραγματοποιούσαν έλεγχο στους δύο νεαρούς στη συμβολή των οδών Χαριλάου Τρικούπη και Ισαύρων.

Σύμφωνα με πηγές από την αστυνομία πάνω τους βρέθηκαν 2 πτυσσόμενα γκλοπ, οπότε και τους συνέλαβαν και τους οδήγησαν στο αστυνομικό τμήμα Εξαρχείων.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για τον νόμο περί όπλων, ενώ αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα με την αυτόφωρη διαδικασία.

