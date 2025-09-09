search
ΤΡΙΤΗ 09.09.2025 13:58
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.09.2025 12:47

Εξάρχεια: Συνελήφθησαν οι γιοι πρώην υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ

09.09.2025 12:47
peripoliko new

Συνελήφθησαν το απόγευμα της Δευτέρας στα Εξάρχεια., δύο αδέλφια, γιοι πρώην υπουργού της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, ηλικιών 26 και 30 ετών,

Σύμφωνα με πληροφορίες, στελέχη της ΟΠΚΕ πραγματοποιούσαν έλεγχο στους δύο νεαρούς στη συμβολή των οδών Χαριλάου Τρικούπη και Ισαύρων.

Σύμφωνα με πηγές από την αστυνομία πάνω τους βρέθηκαν 2 πτυσσόμενα γκλοπ, οπότε και τους συνέλαβαν και τους οδήγησαν στο αστυνομικό τμήμα Εξαρχείων.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για τον νόμο περί όπλων, ενώ αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα με την αυτόφωρη διαδικασία.

Διαβάστε επίσης:

Χειροπέδες σε καρδιοχειρουργό στο Ιπποκράτειο για φακελάκι – Τι λέει στο topontiki.gr η Ματίνα Παγώνη για την κλινική

Θεσσαλονίκη: Έριξε μπουνιά σε υπάλληλο του Δήμου, που έκοβε δέντρα

Πέλλα: Δήθεν λογιστές εξαπατούσαν ηλικιωμένες και ξάφριζαν μετρητά και κοσμήματα – Η ευφάνταστη πρόφαση με το… drone!

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
theatro-new
ΘΕΑΤΡΟ

Η Ντενεκεδούπολη ξανά… 50 Χρόνια Μετά!

nisi_kerkyra_1207_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Τελευταίο μπάνιο για 57χρονο Γερμανό στην παραλία της Αστρακερής

broxi new
ΕΛΛΑΔΑ

Έρχεται διήμερο κακοκαιρίας με καταιγίδες και χαλάζι – Σε ποιες περιοχές θα «χτυπήσει»

Jethro-Tull-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Οι Jethro Tull στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού – Όσα δεν γνωρίζατε για το θρυλικό συγκρότημα

mikrofono_vouli_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Έρχεται ο «κόφτης» στη Βουλή

Δείτε όλες τις ειδήσεις
viktor-dimas-gamos
LIFESTYLE

Ο Πύρρος Δήμας πάντρεψε τον γιο του στο Λιτόχωρο - Ποια είναι η σύζυγός του

bezos_dadakaridis
LIFESTYLE

Πυγμαλίων Δαδακαρίδης: Το συγκινητικό μήνυμα για τον Γιάννη Μπέζο, η αγκαλιά και το χειροκρότημα (Video)

kat
ΕΛΛΑΔΑ

Στην Ελλάδα επέστρεψαν το βράδυ του Σαββάτου οι δύο Έλληνες από την Κένυα - Νοσηλεύονται στο ΚΑΤ

SEISMOGRAFOS
ΕΛΛΑΔΑ

Ισχυρός σεισμός 5,2 Ρίχτερ στα Νέα Στύρα Εύβοιας - Ταρακούνησε και την Αττική, δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές (Video)

evaggelatos_stefanidou
LIFESTYLE

Τατιάνα Στεφανίδου για Νίκο Ευαγγελάτο: Είναι η πρώτη φορά που μένουμε τελείως μόνοι μας από τη μέρα που γνωριστήκαμε

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 09.09.2025 13:57
theatro-new
ΘΕΑΤΡΟ

Η Ντενεκεδούπολη ξανά… 50 Χρόνια Μετά!

nisi_kerkyra_1207_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Τελευταίο μπάνιο για 57χρονο Γερμανό στην παραλία της Αστρακερής

broxi new
ΕΛΛΑΔΑ

Έρχεται διήμερο κακοκαιρίας με καταιγίδες και χαλάζι – Σε ποιες περιοχές θα «χτυπήσει»

1 / 3