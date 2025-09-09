search
ΤΡΙΤΗ 09.09.2025
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιώργος Πιέρρος ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΙΕΡΡΟΣ

09.09.2025 16:17

ΠΑΣΟΚ: Με σύνθημα «μια Ελλάδα για όλους» και πρόταση για τον 13ο μισθό ανεβαίνει στη ΔΕΘ ο Ανδρουλάκης

androulakis

“Το Σάββατο το βράδυ, το ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο τέτοιο σχέδιο που θα δίνει προοπτική σε όλους τους Έλληνες, βάζοντας τη χώρα ξανά σε τροχιά σύγκλισης”, τόνισε στη συνάντηση που είχε με τους εκπροσώπους των κοινωνικών φορέων ενόψει της ομιλίας του στην 89η ΔΕΘ το Σάββατο ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ προετοιμάζεται διαρκώς για την ομιλία του και την συνέντευξη τύπου που θα παραχωρήσει, γνωρίζοντας ότι θα παίξουν καταλυτικό ρόλο για την δυναμική του κόμματος του. Στην Χαριλάου Τρικούπη προετοιμάζονται και επικοινωνιακά για τα μπάνερς, τα συνθήματα αλλά και την σκηνοθεσία που θα πλαισιώνει την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ.

Σε αυτό το πλαίσιο από την απάντηση του Πρωθυπουργού για τα πολύ ακριβά ενοίκια στην συνέντευξη του στην ΔΕΘ εμπνέεται το βασικό σύνθημα με το οποίο θα ανέβει στη Θεσσαλονίκη ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στην Χαριλάου Τρικούπη στέκονται στο σημείο της απάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη για το στεγαστικό που παραδέχεται ότι τα ενοίκια έχουν αυξηθεί κατά 50%, συμπληρώνοντας ωστόσο ότι κάποιοι άλλοι συμπολίτες μας που είναι ιδιοκτήτες κερδίζουν.

“Αυτή είναι και η μεγάλη κομβική μας διαφορά από το πως βλέπουμε εμείς τη χώρα. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να δούμε πως θα δομήσουμε μια Ελλάδα για όλους και όχι μια Ελλάδα, όπου όταν κάποιοι κερδίζουν, οι άλλοι χάνουν” σχολίαζε χαρακτηριστικά για την απάντηση αυτή του Πρωθυπουργού ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς.

Μέσα στην τοποθέτηση αυτή βρίσκεται το σύνθημα του ΠΑΣΟΚ για την ΔΕΘ που θα βασίζεται στην κεντρική ιδέα “μια Ελλάδα για όλους”, εστιάζοντας στις κοινωνικές ανισότητες.

Από το μεσημέρι της Τρίτης ο Νίκος Ανδρουλάκης με τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ έχουν συνεχώς συναντήσεις με παραγωγικούς φορείς προκειμένου να μεταφέρουν την εικόνα και τα αιτήματα τους, απαντώντας μέσα και από τις δικές τους θέσεις σε όσα εξήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Την ίδια ώρα ο Θανάσης Γλαβίνας από το Πολιτικό Κέντρο του ΠΑΣΟΚ βρίσκεται όλη την εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη για δράσεις με κλιμάκια του κόμματος και τις απαραίτητες επαφές και προετοιμασίες πριν την έλευση του Νίκου Ανδρουλάκη στη συμπρωτεύουσα.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης θέλοντας να τονώσει την δυναμική του κόμματος του και του ίδιου στην κυβερνησιμότητα αλλά και στο ερώτημα για την καταλληλότητα για την θέση του Πρωθυπουργού, έχει ως στόχο να παρουσιάσει στην ομιλία του το Σάββατο ένα αξιόπιστο και εναλλακτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης. Ενώ την Κυριακή στη συνέντευξη τύπου που θα παραχωρήσει για πρώτη φορά ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα ανεβάσει πολύ τους αντιπολιτευτικούς τόνους. “Ηθική και κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι έννοιες ασύμβατες”, είχε πει στην ομιλία του στο Ζάππειο την 3η Σεπτεμβρίου δείχνοντας ότι θα κινηθεί στους ρυθμούς του “σκληρού ρόκ” απέναντι στην κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό.

Στη φαρέτρα του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στις προτάσεις που θα καταθέσει θα βρίσκεται μετά από κοστολόγηση η πρόταση για επαναφορά του 13ου μισθού στο δημόσιο, ενώ ιδιαίτερη έμφαση αναμένεται να δώσει στα εργασιακά εκεί που στο ΠΑΣΟΚ θεωρούν ότι η κυβέρνηση ανοίγοντας την πόρτα στο 13ωρο στοχεύει στην πλήρη απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων.

Τελικός στόχος του Νίκου Ανδρουλάκη είναι φεύγοντας από την Θεσσαλονίκη να έχει παρουσιάσει ένα πρόγραμμα διακυβέρνησης σε συνδυασμό με προτάσεις για όσα θα έκανε το ΠΑΣΟΚ τις πρώτες 100 ημέρες μιας δικής του διακυβέρνησης.

