09.09.2025
CUCINA POVERA

Βάσω Κατσανικάκη ΒΑΣΩ ΚΑΤΣΑΝΙΚΑΚΗ

09.09.2025

Ψητό κουλούρι πρωινού (bagel) με αυγό και μπέικον

09.09.2025 06:20
begel_avgo2

Μια ιδέα για πεντανόστιμο και εύκολο πρωινό ή ενδιάμεσο γεύμα, με έτοιμο bagel (κουλούρι), που ψήνεται στο φούρνο με αυγό, μπέικον και τυριά και ετοιμάζεται σε ένα μόνο σκεύος.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έτοιμο αφράτο κουλούρι με σουσάμι ή χωρίς, να το παρασκευάσετε με σπιτική συνταγή, καθώς και να εμπλουτίσετε τη συνταγή με επιπλέον υλικά όπως τοματίνια, φέτα, πιπεριές, λουκάνικα πικ νικ κτλ.

Υλικά για τη Συνταγή

2 κουλούρια αφράτα με σουσάμι ή χωρίς

4 φέτες μπέικον

100 γραμμάρια τριμμένο τυρί, που λιώνει

4 αυγά

Αλατοπίπερο κατά βούληση

Λίγο σχοινόπρασο ή ψιλοκομμένο μαϊντανό, για το πασπάλισμα (προαιρετικά)

Εκτέλεση

1. Αρχικά, προθερμάνετε το φούρνο στους 200ο C και στρώστε ένα ταψί με αντικολλητικό χαρτί. Κόψτε το κάθε κουλούρι στη μέση και τοποθετήστε το με την κομμένη πλευρά προς τα κάτω στη λαδόκολλα.

2. Κόψτε το μπέικον στη μέση, για να μην έχετε πολύ μακριές λωρίδες. Μοιράστε τις φέτες μπέικον πάνω από τα bagels και πασπαλίστε τα με τη μισή ποσότητα τυριού.

3. Σπάστε ένα αυγό και τοποθετήστε το στην εσοχή (τρύπα) του κάθε κουλουριού, πασπαλίστε με το υπόλοιπο τυρί, αλατίστε ελαφρά (αν δεν είναι αλμυρό το τυρί) και τέλος τρίψτε και λίγο πιπέρι. Βεβαιωθείτε ότι η τρύπα στο καπάκι του κουλουριού είναι αρκετά μεγάλη για να χωρέσει ένα αυγό. Αν η τρύπα είναι μικρότερη, χρησιμοποιήστε ένα κοφτερό μαχαίρι ή ένα στρογγυλό κουπ πατ και κάντε το άνοιγμα λίγο μεγαλύτερο.

4. Ψήστε στον προθερμασμένο φούρνο για περίπου 12-15 λεπτά, ή μέχρι να ψηθούν τα αυγά. Τα αυγά θα συνεχίσουν το ψήσιμο για ακόμα λίγο όταν τα βγάλετε από τον φούρνο, οπότε αποσύρετε τα από το φούρνο λίγο πριν πήξουν εντελώς αν θέλετε έναν μαλακό κρόκο.

5. Γαρνίρετε με μυρωδικά, αν επιθυμείτε και πασπαλίστε με λίγο επιπλέον πιπέρι.

seismos
ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός Εύβοια: Καθησυχαστικοί οι σεισμολόγοι για τα 5,2 Ρίχτερ – H περιοχή δε δίνει μεγάλους σεισμούς

pasok_0910_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: «Ναι» στα θετικά μέτρα Μητσοτάκη «όχι» σε κάθε ενδεχόμενο συγκυβέρνησης με την ΝΔ

NISSOS-MEDALS-2025-1080x1080px
BUSINESS

ΝΗΣΟΣ: Διεθνής διάκριση με οκτώ βραβεία στους World Beer Awards 2025 και συνεχίζει την επιτυχία

