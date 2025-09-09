«Στόλος για την Ελευθερία»: Επίθεση με drone σε σκάφος της αποστολής ανοικτά της Τύνιδας – Δεν υπήρξαν τραυματισμοί, διαψεύδει η Τυνησία (video)

Επίθεση, πιθανότατα από drone, ανακοίνωσε ότι δέχτηκε τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη η «Global Sumud Flotilla for Gaza».

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αποστολής, ένα από τα σκάφη της φέρεται να δέχθηκε πλήγμα από ύποπτο μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) ενώ βρισκόταν αγκυροβολημένο στο λιμάνι Σιντί Μπου Σαΐντ της Τυνησίας, σύμφωνα με ανακοίνωση της αποστολής.

Οι αρχές της Τυνησίας έσπευσαν να διαψεύσουν την πληροφορία, λέγοντας πως δεν εντόπισαν «κανένα» μη επανδρωμένο εναέριο όχημα στην περιοχή.

Το σκάφος Familia Madeira, στο οποίο επέβαιναν μέλη της συντονιστικής επιτροπής του, «χτυπήθηκε, κατά τα φαινόμενα από drone, στα τυνησιακά ύδατα», ανέφερε ο «Παγκόσμιος Στόλος Ανθεκτικότητας» (Global Sumud Flotilla, GSF) μέσω Telegram και Instagram, διαβεβαιώνοντας ότι έξι επιβαίνοντες, πλήρωμα και επιβάτες, είναι σώοι.

Αναφέρθηκε σε υλικές ζημιές και κατήγγειλε τις «επιθέσεις» με σκοπό να «εκτροχιαστεί η αποστολή».

Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου που μετέβη πολύ γρήγορα στο Σίντι Μπου Σαΐντ, κοντά στην Τύνιδα, είδε το σκάφος αυτό, πλαισιωμένο από άλλα, όμως δεν διακρινόταν φωτιά πουθενά πλέον.

Η τυνησιακή εθνική φρουρά αντέτεινε ότι δεν εντοπίστηκε «κανένα» μη επανδρωμένο εναέριο όχημα.

«Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά ευρήματα, εκδηλώθηκε φωτιά σε σωσίβια», διαβεβαίωσε το Γαλλικό Πρακτορείο ο Χουσέμ Εντίν Τζεμπάμπλι, εκπρόσωπος της εθνικής φρουράς της Τυνησίας.

Οι πληροφορίες που κάνουν λόγο περί παρουσίας drone είναι «ανυπόστατες», επέμεινε η εθνική φρουρά σε ανακοίνωσή της που δημοσιοποίησε μέσω Facebook, κάνοντας την εκτίμηση πως η φωτιά μπορεί να οφειλόταν σε αποτσίγαρο.

Ο Στόλος, διεθνής πρωτοβουλία με διακηρυγμένο στόχο να σπάσει τον αποκλεισμό της πολιορκημένης Λωρίδας της Γάζας και να παραδοθεί ανθρωπιστική βοήθεια με πολιτικά πλοία, παραμένει ελλιμενισμένος στην Τυνησία.

Διαβάστε επίσης:

Συρία: Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα σε Λαττάκεια, Χομς και Παλμύρα

Σε πολιτική κρίση η Γαλλία μετά την πτώση της κυβέρνησης Μπαϊρού – Τα σενάρια της επόμενης μέρας και οι επιλογές του Μακρόν

BRICS: Οι ηγέτες της καταγγέλλουν τις ΗΠΑ για προστατευτισμό και «δασμολογικό εκβιασμό»