search
ΤΡΙΤΗ 09.09.2025 09:20
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.09.2025 07:50

«Στόλος για την Ελευθερία»: Επίθεση με drone σε σκάφος της αποστολής ανοικτά της Τύνιδας – Δεν υπήρξαν τραυματισμοί, διαψεύδει η Τυνησία (video)

09.09.2025 07:50
flotilla_for_gaza_new

Επίθεση, πιθανότατα από drone, ανακοίνωσε ότι δέχτηκε τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη η «Global Sumud Flotilla for Gaza».

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αποστολής, ένα από τα σκάφη της φέρεται να δέχθηκε πλήγμα από ύποπτο μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) ενώ βρισκόταν αγκυροβολημένο στο λιμάνι Σιντί Μπου Σαΐντ της Τυνησίας, σύμφωνα με ανακοίνωση της αποστολής.

Οι αρχές της Τυνησίας έσπευσαν να διαψεύσουν την πληροφορία, λέγοντας πως δεν εντόπισαν «κανένα» μη επανδρωμένο εναέριο όχημα στην περιοχή.

Το σκάφος Familia Madeira, στο οποίο επέβαιναν μέλη της συντονιστικής επιτροπής του, «χτυπήθηκε, κατά τα φαινόμενα από drone, στα τυνησιακά ύδατα», ανέφερε ο «Παγκόσμιος Στόλος Ανθεκτικότητας» (Global Sumud Flotilla, GSF) μέσω Telegram και Instagram, διαβεβαιώνοντας ότι έξι επιβαίνοντες, πλήρωμα και επιβάτες, είναι σώοι.

Αναφέρθηκε σε υλικές ζημιές και κατήγγειλε τις «επιθέσεις» με σκοπό να «εκτροχιαστεί η αποστολή».

Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου που μετέβη πολύ γρήγορα στο Σίντι Μπου Σαΐντ, κοντά στην Τύνιδα, είδε το σκάφος αυτό, πλαισιωμένο από άλλα, όμως δεν διακρινόταν φωτιά πουθενά πλέον.

Η τυνησιακή εθνική φρουρά αντέτεινε ότι δεν εντοπίστηκε «κανένα» μη επανδρωμένο εναέριο όχημα.

«Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά ευρήματα, εκδηλώθηκε φωτιά σε σωσίβια», διαβεβαίωσε το Γαλλικό Πρακτορείο ο Χουσέμ Εντίν Τζεμπάμπλι, εκπρόσωπος της εθνικής φρουράς της Τυνησίας.

Οι πληροφορίες που κάνουν λόγο περί παρουσίας drone είναι «ανυπόστατες», επέμεινε η εθνική φρουρά σε ανακοίνωσή της που δημοσιοποίησε μέσω Facebook, κάνοντας την εκτίμηση πως η φωτιά μπορεί να οφειλόταν σε αποτσίγαρο.

Ο Στόλος, διεθνής πρωτοβουλία με διακηρυγμένο στόχο να σπάσει τον αποκλεισμό της πολιορκημένης Λωρίδας της Γάζας και να παραδοθεί ανθρωπιστική βοήθεια με πολιτικά πλοία, παραμένει ελλιμενισμένος στην Τυνησία.

Διαβάστε επίσης:

Συρία: Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα σε Λαττάκεια, Χομς και Παλμύρα

Σε πολιτική κρίση η Γαλλία μετά την πτώση της κυβέρνησης Μπαϊρού – Τα σενάρια της επόμενης μέρας και οι επιλογές του Μακρόν

BRICS: Οι ηγέτες της καταγγέλλουν τις ΗΠΑ για προστατευτισμό και «δασμολογικό εκβιασμό»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ploutarhos-kori-new
LIFESTYLE

«Έμαθα ότι παντρεύεται»: Η ατάκα του Γιάννη Πλούταρχου για την κόρη του πάνω στη σκηνή (Video)

manifest_0
ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία, 2025: Εισαγγελέας διέταξε έρευνα σε βάρος γυναικείου συγκροτήματος, για… άσεμνες πράξεις (Photo/Video)

agios savvas new
ΥΓΕΙΑ

Εθνικό Μητρώο Νεοπλασιών και Ογκολογικά Συμβούλια: Όλες οι αλλαγές που έρχονται για τους ασθενείς με καρκίνο

metaggisi-aimatos-new
ΥΓΕΙΑ

Λάθος μετάγγιση αίματος: Σε μονάδα αυξημένης φροντίδας νοσηλεύεται ο 67χρονος ασθενής

gaza 445- new
ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Ο στρατός του Ισραήλ ζήτησε την εκκένωσή της – Ετοιμάζει νέα επιχείρηση

Δείτε όλες τις ειδήσεις
viktor-dimas-gamos
LIFESTYLE

Ο Πύρρος Δήμας πάντρεψε τον γιο του στο Λιτόχωρο - Ποια είναι η σύζυγός του

bezos_dadakaridis
LIFESTYLE

Πυγμαλίων Δαδακαρίδης: Το συγκινητικό μήνυμα για τον Γιάννη Μπέζο, η αγκαλιά και το χειροκρότημα (Video)

SEISMOGRAFOS
ΕΛΛΑΔΑ

Ισχυρός σεισμός 5,2 Ρίχτερ στα Νέα Στύρα Εύβοιας - Ταρακούνησε και την Αττική, δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές (Video)

kat
ΕΛΛΑΔΑ

Στην Ελλάδα επέστρεψαν το βράδυ του Σαββάτου οι δύο Έλληνες από την Κένυα - Νοσηλεύονται στο ΚΑΤ

evaggelatos_stefanidou
LIFESTYLE

Τατιάνα Στεφανίδου για Νίκο Ευαγγελάτο: Είναι η πρώτη φορά που μένουμε τελείως μόνοι μας από τη μέρα που γνωριστήκαμε

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 09.09.2025 09:17
ploutarhos-kori-new
LIFESTYLE

«Έμαθα ότι παντρεύεται»: Η ατάκα του Γιάννη Πλούταρχου για την κόρη του πάνω στη σκηνή (Video)

manifest_0
ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία, 2025: Εισαγγελέας διέταξε έρευνα σε βάρος γυναικείου συγκροτήματος, για… άσεμνες πράξεις (Photo/Video)

agios savvas new
ΥΓΕΙΑ

Εθνικό Μητρώο Νεοπλασιών και Ογκολογικά Συμβούλια: Όλες οι αλλαγές που έρχονται για τους ασθενείς με καρκίνο

1 / 3