search
ΤΕΤΑΡΤΗ 10.09.2025 13:57
search
MENU CLOSE
ADVERTORIAL

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.09.2025 13:14

Η Ελλάδα κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στον Διεθνή Τελικό της Οικονομικής Ολυμπιάδας

10.09.2025 13:14
nikites_ellines_oikonomikiolybiada4

Πανηγυρικά, με πολλά χαμόγελα και με θετικό πρόσημο έκλεισε για την ελληνική αποστολή ο Διεθνής Τελικός της Οικονομικής Ολυμπιάδας που πραγματοποιήθηκε από τις 21 έως τις 24 Αυγούστου 2025 στην Αρχαία Ολυμπία, καθώς η ελληνική ομάδα κατέκτησε την τρίτη θέση στη γενική κατάταξη και πλήθος άλλων επιμέρους ατομικών διακρίσεων.

Οι πέντε νικητές της ελληνικής αποστολής, με τον Άρη Νότη, Καθηγητή Οικονομικών στο σχολείο Αυγουλέα-Λιναρδάτου και τον Νίκο Ρώμπαπα, Γενικό Διευθυντή του ΚΕΦΙΜ.

Οι Έλληνες μαθητές που συμμετείχαν στον θεσμό που προάγει τον οικονομικό εγγραμματισμό, απέδειξαν για μία ακόμη φορά την προσήλωσή τους στη γνώση, ενώ είχαν τη δυνατότητα να γνωριστούν και να διαγωνιστούν με συμμετέχοντες από 28 χώρες.

Σε συλλογικό επίπεδο η ελληνική ομάδα κατέκτησε την 3η θέση, με δύο χρυσά (Αλέξανδρος Χατζόπουλος 4η θέση και Νίκος Γάτσιος 8η θέση) και δύο χάλκινα μετάλλια (Ιωάννα Αναστασοπούλου και Θανάσης Αδάμης).

Oι πέντε νικητές της ελληνικής αποστολής, με τον Άρη Νότη, Καθηγητή Οικονομικών στο σχολείο Αυγουλέα-Λιναρδάτου, τον Ζήνωνα Ζαμπακίδη, Καθηγητή Οικονομικών στη Σχολή Μωραΐτη και τον Νίκο Ρώμπαπα, Γενικό Διευθυντή του ΚΕΦΙΜ

Αναλυτικά, τα στοιχεία των μαθητών που συμμετείχαν στην ομάδα:

Αλέξανδρος Χατζόπουλος, Σχολή Μωραϊτη, Γ’ Λυκείου
Νίκος Γάτσιος, Α’ Αρσάκειο Γενικό Λύκειο Ψυχικού, Β’ Λυκείου
Ιωάννα Αναστασοπούλου, Κολλέγιο Ψυχικού, Α’ Λυκείου
Θανάσης Αδάμης, 2ο ΓΕΛ Ναυπάκτου, Β’ Λυκείου
Αλεξάνδρα Κιτσοπάνου, Κολλέγιο Ψυχικού, Β’ Λυκείου

Η φετινή Οικονομική Ολυμπιάδα που διοργανώθηκε από το τσέχικο Ινστιτούτο Οικονομικής Εκπαίδευσης (INEV) σε συνεργασία με το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών (ΚΕΦΙΜ) σφραγίστηκε από την εμψυχωτική καθοδήγηση δύο σπουδαίων ελλήνων πρωταθλητών:

Της Ολυμπιονίκη στο άλμα επί κοντώ Κατερίνας Στεφανίδη και του Παραολυμπιονίκη στην ποδηλασία Νίκου Παπαγγελή. Με κεντρικό μήνυμα «Πάρε φόρα. Τρέξε στο όνειρο. Φτάσε σε σένα», οι δύο ambassadors συντρόφευσαν τους Έλληνες μαθητές σε κάθε στάδιο της ενδιαφέρουσας διαδικασίας, από τον πρώτο γύρο μέχρι τον διεθνή τελικό!

Οι πέντε νικητές της ελληνικής αποστολής, με τον Άρη Νότη, Καθηγητή Οικονομικών στο σχολείο Αυγουλέα-Λιναρδάτου και τον Νίκο Ρώμπαπα, Γενικό Διευθυντή του ΚΕΦΙΜ

Ευχαριστίες

Ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε φέτος χάρη στη γενναιόδωρη υποστήριξη των χορηγών OB Streem, Inventio Edge και Ella Resorts. Το ΚΕΦΙΜ ευχαριστεί για τη φιλοξενία των τελικών το Pierce – Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος, και για τη φιλοξενία του περιφερειακού γύρου του διαγωνισμού το Hellenic American University και τα Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη. Χορηγοί επικοινωνίας ήταν η Καθημερινή και το Περιοδικό Ξενοφών. 

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
seismos
ΕΛΛΑΔΑ

Νέος σεισμός στην Εύβοια, αισθητός και στην Αττική – Δεν είναι η εστία στα Νέα Στύρα, λέει ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος

ekav_elas_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Ασπρόπυργο: Νεκρός ηλικιωμένος από έκρηξη φιάλης υγραερίου σε υπόγειο εργαστήριο

doha-vomvardismos
ΚΟΣΜΟΣ

Προκλητική δήλωση του Ισραηλινού πρέσβη στις ΗΠΑ για την επίθεση στη Ντόχα: «Θα τους πετύχουμε την επόμενη φορά»

taxi-1
ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία ταξί: Πορεία με τα οχήματά τους «παρέλυσε» την Αθήνα – Κατέληξαν στο υπουργείο Μεταφορών

Solingen2
ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Ισόβια στον δράστη της επίθεσης στο Ζόλινγκεν – Το Ισλαμικό Κράτος και η ομολογία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
broxi new
ΕΛΛΑΔΑ

Έρχεται διήμερο κακοκαιρίας με καταιγίδες και χαλάζι - Σε ποιες περιοχές θα «χτυπήσει»

kreas-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακρίβεια: Εκτός ελέγχου οι ανατιμήσεις στο κρέας, πάνω και από 50% - Εκτοξεύεται στα 20 ευρώ το μοσχάρι

odigoi-taxi-apergia
ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία ταξί: «Παλεύουμε με συμμορίες, η ΝΔ θα πέσει κάτω από το 18%» λέει ο Λυμπερόπουλος

jokovits 44- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Νόβακ Τζόκοβιτς: Εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Αθήνα - Οι βόλτες του στη Γλυφάδα για ψώνια- Βίντεο να παίζει τένις με τον γιο του

nisi_kerkyra_1207_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Τελευταίο μπάνιο για 57χρονο Γερμανό στην παραλία της Αστρακερής

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 10.09.2025 13:57
seismos
ΕΛΛΑΔΑ

Νέος σεισμός στην Εύβοια, αισθητός και στην Αττική – Δεν είναι η εστία στα Νέα Στύρα, λέει ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος

ekav_elas_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Ασπρόπυργο: Νεκρός ηλικιωμένος από έκρηξη φιάλης υγραερίου σε υπόγειο εργαστήριο

doha-vomvardismos
ΚΟΣΜΟΣ

Προκλητική δήλωση του Ισραηλινού πρέσβη στις ΗΠΑ για την επίθεση στη Ντόχα: «Θα τους πετύχουμε την επόμενη φορά»

1 / 3