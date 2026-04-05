Συναγερμός στις φυλακές Κορυδαλλού: Εντοπίστηκε πιστόλι στο χώρο του γυμναστηρίου

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Κυριακής (05/04) στις φυλακές Κορυδαλλού για τον εντοπισμό πιστολιού στον χώρο του γυμναστηρίου του σωφρονιστικού ιδρύματος.

Το όπλο αγνώστου κατόχου που βρέθηκε επιμελώς κρυμμένο σε σημείο του γυμναστηρίου των φυλακών, εντόπισε σωφρονιστικός υπάλληλος.

Το πιστόλι θα μεταφερθεί στα εγκληματολογία εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ για δακτυλικά αποτυπώματα και dna.

