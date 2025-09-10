Στεγαστικό: Προσωρινές λύσεις και «ασπιρίνες» – Οι νέοι συντελεστής, τι προβλέπεται για ΕΝΦΙΑ, ΦΠΑ και τεκμήρια

Σε μία περίοδο όπου η πρόσβαση στην κατοικία αποτελεί κορυφαίο πρόβλημα για την ελληνική κοινωνία, η κυβέρνηση επιχειρεί να παρέμβει στον τομέα των ακινήτων όχι μέσα από μια συνεκτική πολιτική, αλλά με αποσπασματικά μέτρα που υπόσχονται «ανάσες» στους ιδιοκτήτες.

Το 2026 φέρνει μια σειρά από φορολογικές παρεμβάσεις, οι οποίες ωστόσο περισσότερο ανακουφίζουν μεμονωμένες κατηγορίες φορολογουμένων παρά αντιμετωπίζουν τις βαθύτερες στρεβλώσεις της αγοράς ακινήτων. Οι υψηλές τιμές ενοικίων, ειδικά σε μεγάλες πόλεις, παραμένουν ένα σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα που δεν αντιμετωπίζεται με αυτές τις κινήσεις.

Νέοι φορολογικοί συντελεστές για ενοίκια

Εισάγεται ενδιάμεσος συντελεστής 25% για εισοδήματα από ενοίκια 12.001–24.000 ευρώ, μειώνοντας τον φόρο για τους μεσαίου εισοδήματος εκμισθωτές. Η νέα κλίμακα διαμορφώνεται ως εξής:

• Έως 12.000 ευρώ: 15%

• 12.001–24.000 ευρώ: 25%

• 24.001–35.000 ευρώ: 35%

• Από 35.001 ευρώ και άνω: 45%

Η μείωση φέρνει εξοικονόμηση έως 1.300 ευρώ ετησίως, με τα οφέλη να φανούν στις φορολογικές δηλώσεις του 2027. Ωστόσο, οι υψηλές τιμές ενοικίων στις μεγάλες πόλεις καθιστούν το όφελος περιορισμένο για όσους αδυνατούν να καλύψουν τις βασικές ανάγκες στέγασης.

Τεκμήρια: μικρή ανάσα για μεγάλες στρεβλώσεις

Τα τεκμήρια για την κύρια κατοικία μειώνονται έως και 35%, ανάλογα με την επιφάνεια, ενώ εφαρμόζονται προσαυξήσεις για περιοχές υψηλής ζώνης και μειώσεις για δευτερεύουσες κατοικίες. Παρά τη μείωση, τα τεκμήρια συνεχίζουν να ασκούν σημαντική πίεση σε όσους δεν έχουν υψηλά εισοδήματα ή κατοικούν σε ακριβές περιοχές, ενισχύοντας την αίσθηση ανισότητας στην αγορά ακινήτων.

Κίνητρα για κλειστές και ανακαινιζόμενες κατοικίες

Επεκτείνεται η απαλλαγή φόρου εισοδήματος για τρία χρόνια σε κενές κατοικίες, με δημοσιονομικό κόστος 13 εκατ. ευρώ το 2026 και 22 εκατ. ευρώ το 2027. Η απαλλαγή αφορά μόνο κατοικίες έως 120 τ.μ. που μισθώνονται μακροχρόνια. Παράλληλα, παρατείνεται το φορολογικό μπόνους για ανακαίνιση κτιρίων, με ετήσιο κόστος 5 εκατ. ευρώ. Τα μέτρα ενισχύουν την αξιοποίηση ακινήτων, αλλά δεν αντιμετωπίζουν τις κοινωνικές επιπτώσεις των υψηλών ενοικίων και την ανισοκατανομή στέγης.

ΦΠΑ και ΕΝΦΙΑ: προσωρινά μέτρα

Ο ΦΠΑ 24% για νεόδμητα παραμένει «παγωμένος» έως το τέλος του 2026, προσφέροντας περιορισμένη ενίσχυση στην οικοδομική δραστηριότητα. Ο ΕΝΦΙΑ μειώνεται στο μισό για την πρώτη κατοικία σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους, με πλήρη κατάργηση από το 2027. Οι παρεμβάσεις αυτές είναι περιορισμένες και δεν αντιμετωπίζουν τη στεγαστική κρίση στις αστικές περιοχές με υψηλά ενοίκια.

Οι εξαγγελίες της κυβέρνησης δίνουν «ανάσες» στους ιδιοκτήτες ακινήτων, αλλά δεν συνιστούν ολοκληρωμένη στεγαστική πολιτική. Τα μέτρα παραμένουν αποσπασματικά, περιορίζονται σε φορολογικά κίνητρα και μικρές μειώσεις φόρων, ενώ οι πολίτες στις μεγάλες πόλεις συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες με τα υπερβολικά υψηλά ενοίκια. Η ελληνική κοινωνία χρειάζεται συνολική στρατηγική και πραγματικά προσιτή κατοικία για όλους.

