11.09.2025 20:38

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Eνέκρινε τη συγχώνευση ΟΒ Streem – Ορφεύς ​Βεϊνόγλου

11.09.2025 20:38
unnamed

Ολοκληρώθηκε η συγχώνευση της OB Streem μέσω απορρόφησης με την εταιρεία «Ορφεύς ​ Βεϊνόγλου Διεθνής Μεταφορική Α.Ε», μετά και την έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Είχαν προηγηθεί οι εγκρίσεις των γενικών συνελεύσεων των εταιρειών και επακολούθησαν οι σχετικές νομικές διαδικασίες.

Η OB Streem πλέον καθίσταται ο μεγαλύτερος πάροχος end-to-end υπηρεσιών logistics & εφοδιαστικής αλυσίδας στη χώρα και στην ευρύτερη περιοχή. Στους κόλπους της η νέα εταιρεία φέρει την κληρονομιά περισσότερων από 100 ετών εξειδίκευσης από την «Ορφεύς ​ Βεϊνόγλου Διεθνής Μεταφορική Α.Ε», ενώ ενσωματώνει και την τεχνογνωσία κορυφαίων εταιρειών του κλάδου που απορρόφησε στο παρελθόν (Makios, Contrade, Unit Hellas), κατακτώντας και επίσημα την ηγετική θέση στα logistics.

Με στρατηγική βάση στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, η εταιρεία λειτουργεί ως πύλη εισόδου και εξόδου προς όλη την Ευρώπη και την περιοχή EMEA. Με 400 χιλιάδες τ.μ. αποθηκών, περισσότερους από 2.000 εργαζομένους και λειτουργία σε 10 χώρες, η OB Streem προσφέρει ένα ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών το οποίο περιλαμβάνει:

  • Contract Logistics – Warehousing – Distribution – Last Μile / B2B & B2C
  • Freight Forwarding: Οδικές, θαλάσσιες, αεροπορικές και σιδηροδρομικές μεταφορές σε πάνω από 150 χώρες και 250 προορισμούς, υποστηριζόμενες από εκτεταμένο δίκτυο container depots
  • Εξειδικευμένες μεταφορές: Milk Pickup, Bulk & Liquid φορτία, μεταφορά ψυχόμενου φορτίου, ADR, ογκώδη & υπέρβαρα φορτία
  • Special Services: Moving & Relocation, Fine Art και Exhibitions & Events μέσω της θυγατρικής Orphee Beinoglou International Transports
  • Courier Services: μέσω της εταιρείας Easy Mail
  • Customs & Handling: Υπηρεσίες εκτελωνισμού
  • Υπηρεσίες Ασφάλισης για αποθήκευση και μεταφορά

Με περισσότερες από 85 στρατηγικές συνεργασίες αντιπροσώπευσης σε παγκόσμιο επίπεδο, το δίκτυο της OB Streem προσφέρει πρόσβαση σε 44 ευρωπαϊκές χώρες, τουλάχιστον 600 λιμάνια και 250 αεροδρόμια. Η ποιότητα και η επιχειρηματική αριστεία της OB Streem επιβεβαιώνεται από 25 και πλέον πιστοποιήσεις ποιότητας, ασφάλειας και επιχειρηματικής αριστείας.

Η δυναμική που δημιουργείται από τον συνδυασμό δυνάμεων και πόρων των συγχωνευμένων εταιρειών επιτρέπει ​ στην OB Streem να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς και δημιουργεί νέες ευκαιρίες ανάπτυξης. Η στρατηγική προσέγγιση της εταιρείας παραμένει πελατοκεντρική και βασίζεται στη φιλοσοφία «Global Reach – Local Touch», που συνδυάζει την παγκόσμια εμβέλεια και την ισχύ της με την προσαρμοστικότητα και την προσωπική εξυπηρέτηση κάθε τοπικού συνεργάτη.

Παράλληλα, η εταιρεία συνεχίζει να επενδύει σταθερά στην καινοτομία, σε τεχνολογίες και συστήματα, με κεντρικό στόχο τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας και τη βιωσιμότητα προς όφελος των πελατών.

