ElvalHalkor: Ισχυρή ανάπτυξη Α’ εξαμήνου 2025 παρά μεταβλητότητα αγοράς και υψηλό ενεργειακό κόστος

Η ElvalHalkor παρουσίασε ισχυρές οικονομικές επιδόσεις στο πρώτο εξάμηνο του 2025, παρά τις προκλήσεις του διεθνούς οικονομικού περιβάλλοντος. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 1,862 δισ. ευρώ, αυξημένος κατά 8,0% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024, κυρίως λόγω της υψηλότερης τιμής των μετάλλων στο LME και της αυξημένης παραγωγικής δυναμικότητας στον κλάδο αλουμινίου.

Η μέση τιμή του αλουμινίου αυξήθηκε κατά 6,9%, του χαλκού κατά 2,7% και του ψευδαργύρου κατά 3,1%, ενώ η λειτουργική κερδοφορία (a-EBITDA) ενισχύθηκε κατά 18,1%, φτάνοντας τα 134,4 εκατ. ευρώ. Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 165,2 εκατ. ευρώ, με τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) στα 139,0 εκατ. ευρώ.

Ο κλάδος αλουμινίου κατέγραψε κύκλο εργασιών 936,3 εκατ. ευρώ, με αύξηση όγκου πωλήσεων 2,8% και a-EBITDA στα 81,4 εκατ. ευρώ, ενώ τα λογιστικά αποτελέσματα μετάλλου ανήλθαν σε κέρδη 8,9 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 9,4 εκατ. ευρώ πέρυσι. Ο κλάδος χαλκού παρουσίασε κύκλο εργασιών 925,7 εκατ. ευρώ και οριακή αύξηση όγκου πωλήσεων 0,6%, με a-EBITDA 53,0 εκατ. ευρώ, ενώ τα λογιστικά αποτελέσματα μετάλλου σημείωσαν ζημιές 1,8 εκατ. ευρώ.

Η μείωση καθαρού δανεισμού κατά 111,4 εκατ. ευρώ και η βελτίωση του κεφαλαίου κίνησης οδήγησαν σε μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους κατά 23,3%, στα 18,0 εκατ. ευρώ. Το επενδυτικό πρόγραμμα ανήλθε σε 23,8 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας την παραγωγική δυναμικότητα και το τεχνικό δυναμικό του ομίλου.

Οι διευθυντές των κλάδων αλουμινίου και χαλκού τόνισαν τη σημασία της στρατηγικής διαφοροποίησης προϊόντων, της ισχυρής θέσης στις διεθνείς αγορές και της διαχείρισης των αυξημένων ενεργειακών και εμπορικών κινδύνων. Οι επιδόσεις των δύο κλάδων αναδεικνύουν την ανθεκτικότητα του Ομίλου, παρά τις μακροοικονομικές προκλήσεις και την αβεβαιότητα στις αγορές πρώτων υλών.

