ΠΕΜΠΤΗ 11.09.2025 15:23
ADVERTORIAL

11.09.2025 13:35

Η εμπειρία με το showcar της McLaren F1 Τeam στη ΔΕΘ – Μετά τη Θεσσαλονίκη θα κάνει …pit stop σε Ιωάννινα, Λάρισα, Πάτρα και Αθήνα (video)

11.09.2025 13:35
Όσα ζουν οι fans της McLaren και της F1, αυτές τις ημέρες, στη Θεσσαλονίκη είναι μόνο η αρχή από την πρωτόγνωρη εμπειρία που φέρνουν στην Ελλάδα ο ΟΠΑΠ και η μητρική του, Allwyn, για τους φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Το showcar της McLaren F1 Team βρίσκεται στη ΔΕΘ, όπου θα παραμείνει έως και τις 14 Σεπτεμβρίου, και στη συνέχεια θα ταξιδέψει σε Ιωάννινα, Λάρισα, Πάτρα και Αθήνα, στο πλαίσιο περιοδείας που θα πραγματοποιήσει σε όλη τη χώρα.

Αυτό το μοναδικό Roadshow, το οποίο πραγματοποιεί ο ΟΠΑΠ, χάρη στη συνεργασία της μητρικής του, Allwyn, με τη McLaren F1 Team και τη Formula 1 ως official partner τους, περιλαμβάνει πολλές διασκεδαστικές δραστηριότητες.

Οι fans βλέπουν από κοντά το showcar της McLaren F1 Team και φωτογραφίζονται μαζί του, δοκιμάζουν τις ικανότητές τους σε προσομοιωτές Formula 1, βγάζουν αναμνηστικές φωτογραφίες σε ένα πρωτότυπο photobooth φορώντας εικονικά τη στολή των πιλότων της McLaren, κάνουν face painting στα χρώματα της «papaya», ενώ παίρνουν μέρος και σε διαδραστικά παιχνίδια.

Δείτε το βίντεο από τη ΔΕΘ:

Το πρόγραμμα της περιοδείας του showcar της McLaren F1 Team

  • 06-14/09 Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης
  • 20-21/09 Ιωάννινα
  • 05/10 Λάρισα
  • 19/10 Πάτρα
  • 08-09/11 Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθήνας

18+ επίγειο, 21+ ψηφιακό |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε Υπεύθυνα

