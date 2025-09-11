search
11.09.2025 12:21

«Κόκκαλο»: Η παράσταση που καθήλωσε το κοινό της Νέας Υόρκης επιστρέφει στο Θέατρο Σημείο

11.09.2025 12:21
parastasi-new

Το πολυσυζητημένο «Κόκκαλο», η λυτρωτική ροκ τελετουργία για τον Αντονέν Αρτώ σε σκηνοθεσία Ιόλης Ανδρεάδη, επιστρέφει στο Θέατρο Σημείο από τις 8 έως τις 19 Οκτωβρίου αποκλειστικά για δυο εβδομάδες παραστάσεων.

Ένα πρωτότυπο θεατρικό έργο της Ιόλης Ανδρεάδη και του Άρη Ασπρούλη για τη ζωή και το έργο του ρηξικέλευθου διανοητή το οποίο έχει διαγράψει μια εξαιρετικά πετυχημένη διεθνή διαδρομή τα τελευταία πέντε χρόνια, σε κατάμεστα θέατρα σε Αμερική, Φιλιππούπολη, Σόφια και Αθήνα, αποσπώντας 25 εξαιρετικές κριτικές και υποψηφιότητα καλύτερης ανδρικής ερμηνείας στα Βραβεία Κοινού του Αθηνοράματος.

Με τον Γεράσιμο Γεννατά σε ένα ανεπανάληπτο ερμηνευτικό σόλο και τον ιδιοφυή μουσικό περφόρμερ Γιώργο Παλαμιώτη ζωντανά μαζί του επί σκηνής. Ώρα έναρξης 21.15, αμέσως μετά την παράσταση «Αρτώ / Βαν Γκογκ» με τον Αμερικανό ηθοποιό Gene Gillette.

Το πρωτότυπο θεατρικό έργο «Κόκκαλο» αποτελεί το τρίτο μέρος της τριλογίας των συγγραφέων Ιόλης Ανδρεάδη και Άρη Ασπρούλη πάνω στον Αντονέν Αρτώ η οποία περιλαμβάνει ακόμα τα έργα τους «Αρτώ / Βαν Γκογκ» και «Οικογένεια Τσέντσι» και κυκλοφορεί με τον ενιαίο τίτλο «THE ARTAUD TRILOGY» από την Κάπα Εκδοτική σε δίγλωσση έκδοση ελληνικά-αγγλικά.

