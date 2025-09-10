Ανοίγει το αρχείο του Ντέιβιντ Μπόουι – 90.000 αντικείμενα θα εκτεθούν στο Λονδίνο

Από λαμπερά κοστούμια του “Ziggy Stardust” και χειρόγραφους στίχους τραγουδιών μέχρι γράμματα και σημειώσεις θαυμαστών για ένα ημιτελές μιούζικαλ, ένα νέο αρχείο της ζωής και της καριέρας του Ντέιβιντ Μπόουι πρόκειται να ανοίξει τις πόρτες του στο κοινό στο Λονδίνο.

Από το Σάββατο, οι θαυμαστές και οι ερευνητές που ενδιαφέρονται για τον αείμνηστο Βρετανό μουσικό θρύλο θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε περίπου 90.000 αντικείμενα κατόπιν ραντεβού στο Κέντρο David Bowie στο V&A East Storehouse στο ανατολικό Λονδίνο.

Αναγνωρισμένος ως ο «χαμαιλέοντας» της ροκ μουσικής για τη συνεχή ανανέωση της καλλιτεχνικής του προσωπικότητας, ο Μπόουι διέσχισε τους κόσμους της μουσικής, της μόδας, του θεάτρου και της τέχνης, αφήνοντας πίσω του μια εκτεταμένη συλλογή αντικειμένων από μια καριέρα πέντε δεκαετιών.

Πέθανε από καρκίνο το 2016 σε ηλικία 69 ετών, μόλις δύο ημέρες μετά την κυκλοφορία του τελευταίου του άλμπουμ, «Blackstar».

Οι επιμελητές δήλωσαν ότι το αρχείο περιλαμβάνει 70.000 φωτογραφίες, 400 κοστούμια, 150 μουσικά όργανα και προσωπικά σημειωματάρια. Μια ξεχωριστή έκθεση 200 αντικειμένων εξερευνά επίσης τη δημιουργικότητα του Μπόουι.

«Έχουμε επίσης εκθέσεις που καταγράφουν την εξέλιξη του Μπόουι ως πολυδιάστατου δημιουργού και μιλούν για τη διαρκή επιρροή του στην ποπ κουλτούρα και για το πώς καλλιτέχνες όπως ο Μπόουι μεταμορφώνουν τη δημιουργική πρακτική και έχουν τη δύναμη να αλλάξουν τους κόσμους μας», δήλωσε η επικεφαλής επιμελήτρια Μαντλίν Χάντον στο Reuters, περιγράφοντας τον καλλιτέχνη ως «πραγματικά πολυμαθή».

Το αρχείο περιλαμβάνει επίσης ιδέες που έγραψε ο Μπόουι σε σημειώσεις Post-it, που βρέθηκαν στο γραφείο του στη Νέα Υόρκη μετά τον θάνατό του, για ένα πιθανό μιούζικαλ του 18ου αιώνα με τίτλο «Ο Θεατής», πάνω στο οποίο δούλευε προς το τέλος της ζωής του.

Οι ιδέες για το μιούζικαλ προέρχονται από προσωπικότητες της εποχής, όπως ο ζωγράφος Γουίλιαμ Χόγκαρθ και ο Λονδρέζος κλέφτης Τζακ Σέπαρντ.

«Μπορούμε μόνο να κάνουμε εικασίες για την τελική ιδέα που είχε για αυτό το έργο», δήλωσε η Χάριετ Ριντ, επιμελήτρια σύγχρονης περφόρμανς στο μουσείο V&A.

«Είναι μια πραγματικά συναρπαστική ματιά στο πώς ο Μπόουι εργάστηκε ως καλλιτέχνης, αλλά (και) ως άνθρωπος», είπε η Ριντ για το αρχείο. «Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως έμπνευση για οποιονδήποτε».

