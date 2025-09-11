Θέατρο Επί Κολωνώ: Δυνατές καλλιτεχνικές υπογραφές στο πρόγραμμά του – Όλες οι παραστάσεις της σεζόν 2025-2026

Μετά από μια εξαιρετικά επιτυχημένη χρονιά, το θέατρο Επί Κολωνώ επανέρχεται ακόμα πιο δυναμικό παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα δυνατών καλλιτεχνικών υπογραφών!

Την αυλαία της περιόδου 2025-2026 θα ανοίξει στις 9 Οκτωβρίου η «Linda» της Penelope Skinner, η παράσταση της Ομάδας Νάμα σε σκηνοθεσία Ελένης Σκότη, που κατά την πρώτη της παρουσίαση σε μια sold out σεζόν, απέσπασε τα θερμά σχόλια κοινού και κριτικών.

Η Linda φορά και πάλι τα ψηλά της τακούνια και ανεβαίνει ανανεωμένη και ακόμα πιο καίρια και αιχμηρή επί σκηνής. Στον ομώνυμο ρόλο, η Μυρτώ Αλικάκη. Πρωταγωνιστούν επίσης οι ηθοποιοί: Άλκης Κούρκουλος (επί οθόνης), Μιχάλης Μαρκάτης, Χριστίνα Μαριάνου/Νεφέλη Κουρή, Ηρώ Πεκτέση, Γιώργος Σαββίδης, Μαριέλα Δουμπού.

Photo: Patroklos Skafidas

Στις 21 Οκτωβρίου το Επί Κολωνώ παρουσιάζει την παράσταση «Άσπρο-Μαύρο» (“The Sunset Limited”), του Αμερικανού, σπουδαίου και τιμημένου με Βραβείο Πούλιτζερ Μυθοπλασίας, συγγραφέα Cormac McCarthy. Τη μετάφραση και τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Αντώνης Καφετζόπουλος, ο οποίος συμπρωταγωνιστεί με τον Ζερόμ Καλούτα.

Αυτή η χρονιά όμως θα είναι ξεχωριστή και για τους μικρούς μας φίλους, καθώς από αρχές Οκτωβρίου επαναλειτουργεί η Παιδική Σκηνή του Επί Κολωνώ με στόχο να αποτελέσει ένα σημείο συνάντησης ποιοτικού θεάτρου για γονείς και παιδιά!

Η έναρξη της Παιδικής Σκηνής σηματοδοτείται από δύο ιδιαίτερες παραστάσεις για παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας: «Μ’ ένα κόκκινο σκουφί» (πρεμιέρα 11/10), διαδραστική παράσταση από το αγαπημένο θέατρο Κούκλας Κοκού-Μουκλό, με ευρηματική αφήγηση, εμπνευσμένη από το κλασικό παραμύθι της Κοκκινοσκουφίτσας, που υπόσχεται στους μικρούς θεατές ένα μαγικό θεατρικό ταξίδι με πυξίδα τη χαρά.

«Μια αγκαλιά κι ένα φιλί κι ένα κουτό κουτί», μουσική παράσταση-παιχνίδι από το Θέατρο του Παπουτσιού Πάνω στο Δέντρο (πρεμιέρα: 12/10). Με αφορμή το ομότιτλο βιβλίο της, η Βαλεντίνα Παπαδημητράκη οδηγεί τα παιδιά σ’ ένα ταξίδι στον απέραντο χώρο της φαντασίας και της μουσικής με τη συνδρομή της «μαγικής» φλογέρας του μουσικού Χρυσόστομου Καλογριδάκη.

Τον Μάιο και τον Ιούνιο τη σκυτάλη παίρνουν οι δύο καθιερωμένες πλέον διοργανώσεις του Επί Κολωνώ με στόχο την υποστήριξη ανεξάρτητων καλλιτεχνών του σύγχρονου θεάτρου: Το 3ο ΜΠΙΖΖΖ θα μας δώσει την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε τις τέσσερις παραστάσεις που ξεχώρισαν στο OFF-OFF ATHENS 2025, ενώ το OFF-OFF ATHENS 2026 θα είναι προ των πυλών για να μας καλωσορίσει στην 16η χρονιά του θεσμού!

Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα του Επί Κολωνώ ολοκληρώνεται με τις θερινές κινηματογραφικές προβολές στην πανέμορφη αυλή του θεάτρου κατά τους μήνες Ιούλιο και Σεπτέμβριο. Μία πρωτοβουλία που αγκαλιάστηκε από το κοινό με θέρμη και ενθουσιασμό αυτό το καλοκαίρι, θα επανέλθει την επόμενη χρονιά με ακόμα πιο δυνατές κινηματογραφικές συγκινήσεις!

