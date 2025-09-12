ΔΕΘ: Τρύπιο καλάθι για το λαό, γεμάτο για τους επιχειρηματικούς ομίλους και για όπλα.

Ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ προσπάθησε να ανακόψει τη σημαντική πολιτική φθορά της κυβέρνησής του, εξαιτίας της διογκούμενης κοινωνικής δυσαρέσκειας, που προκαλούν οι καταστροφικές συνέπειες των αντιλαϊκών πολιτικών της.

Για αυτό απόκρυψε την πραγματική κατάσταση της κοινωνίας και της οικονομίας και εξήγγειλε ορισμένες ψευδεπίγραφες αποσπασματικές παροχές, με βάση ψηφοθηρικά κριτήρια.

Δεν μπόρεσε, όμως να αποκρύψει την πραγματική κατάσταση της κοινωνικής πλειοψηφίας, γιατί τη βιώνει η ίδια, με:

Ανεξέλεγκτη ακρίβεια σε τρόφιμα, ενοίκια σπιτιών, ηλεκτρικό ρεύμα – ενέργεια, προϊόντα και υπηρεσίες κάλυψης βασικών κοινωνικών αναγκών. Αυτή οφείλεται, στην κυβερνητική πολιτική στήριξης της κερδοσκοπικής ασυδοσίας μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, κυρίως, στους κλάδους τραπεζών, διατροφής και ενέργειας.

Εξαέρωση μισθών – συντάξεων από τον υψηλό πληθωρισμό και την δυσβάστακτη φορολογία, κυρίως την έμμεση, και παραπέρα μείωση της αγοραστικής δύναμής τους, που η χώρα μας είναι, πλέον, η προτελευταία πριν την Βουλγαρία στις χώρες – μέλη της ΕΕ.

Συνέχιση της φορολεηλασίας εις βάρος των λαϊκών στρωμάτων από τη μη τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας και την έμμεση φορολογία, που οδηγεί και το 2025 σε υπέρογκο πρωτογενές πλεόνασμα για να αποπληρώνεται το μη βιώσιμο δημόσιο χρέος και να δίνονται νέα προνόμια στους καπιταλιστές.

Ένταση της στεγαστικής κρίσης , με πρωτοφανείς αυξήσεις στις τιμές πώλησης σπιτιών και στα ενοίκια – ιδιαίτερα για τη φοιτητική στέγη – που η δαπάνη για αυτά καλύπτει το 40-70% του οικογενειακού εισοδήματος των λαϊκών νοικοκυριών Οι κατασχέσεις, πλειστηριασμοί, εξώσεις αφορούν, πλέον, εκατοντάδες χιλιάδες λαϊκές κατοικίες και περιουσίες.

Προκλητική αύξηση κερδοφορίας των μεγάλων επιχειρήσεων και τραπεζών, ενώ ο λαός συνεχίζει να φτωχοποιείται. Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες οδεύουν για κέρδη πάνω από 5 δις ευρώ το 2025, αυξημένα 25% από πέρσι. Ενώ έχουν ανακεφαλαιωθεί τέσσερις φορές, κοστίζοντας στον ελληνικό λαό 40 δις ευρώ, δανείζουν με επιτόκιο 11,62 φορές υψηλότερο από αυτό που προσφέρουν για καταθέσεις, αποκομίζοντας τεράστια κέρδη.

Ένταση κοινωνικών ανισοτήτων, με αύξηση του μερίδιου του ΑΕΠ που καρπώνεται το πλουσιότερο 20% του πληθυσμού έναντι του φτωχότερου 20%.

Κατεδάφιση Δημόσιας Υγείας προς όφελος της ιδιωτικής.

Υποβάθμιση δημόσιας Παιδείας, αντισυνταγματική θεσμοθέτηση και σκανδαλώδης αδειοδότηση ιδιωτικών ΑΕΙ, στην ουσία σουπερ – μαρκετ παροχής πτυχίων έναντι πληρωμής.

Άθλιες συνθήκες και ακριβά εισιτήρια στις Συγκοινωνίες. Στο σιδηρόδρομο δεν έχει τίποτε βελτιωθεί μετά τη μαζική δολοφονία των Τεμπών.

Μεγάλη κοινωνική, οικονομική, οικολογική καταστροφή και το φετινό καλοκαίρι από πυρκαγιές, που μείωσε ακόμα μεγαλύτερο το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών από φυσικές καταστροφές.

Οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για κάποιες παροχές σε επιμέρους κοινωνικά στρώματα, αυτές δεν αλλάζουν την δυσμενή κατάσταση του λαού ούτε την αντιλαϊκή κατεύθυνση της κυβερνητικής πολιτικής.

Είναι μία σταγόνα σε μία «απέραντη θάλασσα φτώχειας και κοινωνικής απελπισίας», που προκάλεσαν οι αντικοινωνικές πολιτικές του.

Τα λαϊκά στρώματα δεν χρειάζονται ελεημοσύνες, αλλά μέτρα πραγματικής ανακούφισής και στήριξης τους, όπως:

Ουσιαστική αύξηση μισθών, συντάξεων συν Αυτόματη Τιμαριθμική αναπροσαρμογή (ΑΤΑ) για προστασία τους από την ακρίβεια. Επαναφορά συλλογικών διαπραγματεύσεων και συλλογικών συμβάσεων εργασίας, καθώς και 13ου και 14ου μισθού και σύνταξης σε δημοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους.

Αποτελεσματικά μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας, με την επιβολή ανώτατου πλαφόν στις τιμές προϊόντων κάλυψης βασικών κοινωνικών αναγκών. Άμεση μείωση συντελεστών ΦΠΑ και διαμόρφωση του κατώτατου συντελεστή στο 0% για είδη διατροφής και προσωπικής υγιεινής. Κατάργηση του χρηματιστηρίου ενέργειας. Επαναφορά της ΔΕΗ στο Δημόσιο.

Αύξηση δημοσίων κοινωνικών δαπανών για στήριξη και αναβάθμιση δημόσιας παιδείας και υγείας, κοινωνικής προστασίας και των ΑμεΑ.

Μέτρα αντιμετώπισης της στεγαστικής κρίσης, όπως έλεγχος των τιμών στις αγοραπωλησίες και ενοικιάσεις σπιτιών, σταμάτημα κατασχέσεων, πλειστηριασμών, εξώσεων σε λαϊκές κατοικίες. Άμεση κατάργηση του «Ηρακλή», ίδρυση δημόσιας επιχείρησης διαχείρισης κόκκινων δανείων και νέου Δημόσιου Οργανισμού Κοινωνικής Κατοικίας, που θα παρέχει αξιοπρεπείς κατοικίες σε νέες/ους και στα λαϊκά στρώματα.

Σε αυτές τις ζοφερές συνθήκες, οι δυνάμεις της ριζοσπαστικής Αριστεράς, για να είμαστε στην πραγματική ζωή και όχι στα λόγια χρήσιμες στο λαό και τη νεολαία, πρέπει όχι μόνο να στηρίζουμε από κοινού τις κινητοποιήσεις για την αντιμετώπιση των οξυμμένων λαϊκών προβλημάτων, την αποτροπή πολέμου και το σταμάτημα γενοκτονίας στην Παλαιστίνη, αλλά και να συμβάλλουμε στη δημιουργία ενός ενωτικού πολου πραγματικής αντιπολίτευσης. Για να ανατραπεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη και να υπάρξει μία πραγματικά εναλλακτική ριζοσπαστική φιλολαϊκή πολιτική, που θα εξυπηρετεί τις κοινωνικές ανάγκες και όχι τα κέρδη των καπιταλιστών.

Η ΛΑΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ, το ΜΕΡΑ25, η Ανταγωνιστική Αριστερά, και ανένταχτοι αγωνιστές/στριες της Αριστεράς και των κοινωνικών κινημάτων κάναμε το πρώτο βήμα με τη συγκρότηση της εκλογικής συνεργασίας ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ/ΜΕΡΑ25/ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ. Συνεχίζουμε σε αυτό το δρόμο και επιμένουμε και παίρνουμε πρωτοβουλίες η συνεργασία μας να διευρυνθεί και να συνδιαμορφωθεί και με άλλες δυνάμεις της ανυπότακτης αριστεράς.

