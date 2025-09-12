ΔΕΘ: Τρύπιο καλάθι για το λαό, γεμάτο για τους επιχειρηματικούς ομίλους και για όπλα.

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ προσπάθησε να ανακόψει τη σημαντική πολιτική φθορά της κυβέρνησής του, εξαιτίας της διογκούμενης κοινωνικής δυσαρέσκειας, που προκαλούν οι καταστροφικές συνέπειες των αντιλαϊκών πολιτικών της.
Για αυτό απόκρυψε την πραγματική κατάσταση της κοινωνίας και της οικονομίας και εξήγγειλε ορισμένες ψευδεπίγραφες αποσπασματικές παροχές, με βάση ψηφοθηρικά κριτήρια.
Δεν μπόρεσε, όμως να αποκρύψει την πραγματική κατάσταση της κοινωνικής πλειοψηφίας, γιατί τη βιώνει η ίδια, με:
Οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για κάποιες παροχές σε επιμέρους κοινωνικά στρώματα, αυτές δεν αλλάζουν την δυσμενή κατάσταση του λαού ούτε την αντιλαϊκή κατεύθυνση της κυβερνητικής πολιτικής.
Είναι μία σταγόνα σε μία «απέραντη θάλασσα φτώχειας και κοινωνικής απελπισίας», που προκάλεσαν οι αντικοινωνικές πολιτικές του.
Τα λαϊκά στρώματα δεν χρειάζονται ελεημοσύνες, αλλά μέτρα πραγματικής ανακούφισής και στήριξης τους, όπως:
Ουσιαστική αύξηση μισθών, συντάξεων συν Αυτόματη Τιμαριθμική αναπροσαρμογή (ΑΤΑ) για προστασία τους από την ακρίβεια. Επαναφορά συλλογικών διαπραγματεύσεων και συλλογικών συμβάσεων εργασίας, καθώς και 13ου και 14ου μισθού και σύνταξης σε δημοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους.
Αποτελεσματικά μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας, με την επιβολή ανώτατου πλαφόν στις τιμές προϊόντων κάλυψης βασικών κοινωνικών αναγκών. Άμεση μείωση συντελεστών ΦΠΑ και διαμόρφωση του κατώτατου συντελεστή στο 0% για είδη διατροφής και προσωπικής υγιεινής. Κατάργηση του χρηματιστηρίου ενέργειας. Επαναφορά της ΔΕΗ στο Δημόσιο.
Αύξηση δημοσίων κοινωνικών δαπανών για στήριξη και αναβάθμιση δημόσιας παιδείας και υγείας, κοινωνικής προστασίας και των ΑμεΑ.
Μέτρα αντιμετώπισης της στεγαστικής κρίσης, όπως έλεγχος των τιμών στις αγοραπωλησίες και ενοικιάσεις σπιτιών, σταμάτημα κατασχέσεων, πλειστηριασμών, εξώσεων σε λαϊκές κατοικίες. Άμεση κατάργηση του «Ηρακλή», ίδρυση δημόσιας επιχείρησης διαχείρισης κόκκινων δανείων και νέου Δημόσιου Οργανισμού Κοινωνικής Κατοικίας, που θα παρέχει αξιοπρεπείς κατοικίες σε νέες/ους και στα λαϊκά στρώματα.
Σε αυτές τις ζοφερές συνθήκες, οι δυνάμεις της ριζοσπαστικής Αριστεράς, για να είμαστε στην πραγματική ζωή και όχι στα λόγια χρήσιμες στο λαό και τη νεολαία, πρέπει όχι μόνο να στηρίζουμε από κοινού τις κινητοποιήσεις για την αντιμετώπιση των οξυμμένων λαϊκών προβλημάτων, την αποτροπή πολέμου και το σταμάτημα γενοκτονίας στην Παλαιστίνη, αλλά και να συμβάλλουμε στη δημιουργία ενός ενωτικού πολου πραγματικής αντιπολίτευσης. Για να ανατραπεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη και να υπάρξει μία πραγματικά εναλλακτική ριζοσπαστική φιλολαϊκή πολιτική, που θα εξυπηρετεί τις κοινωνικές ανάγκες και όχι τα κέρδη των καπιταλιστών.
Η ΛΑΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ, το ΜΕΡΑ25, η Ανταγωνιστική Αριστερά, και ανένταχτοι αγωνιστές/στριες της Αριστεράς και των κοινωνικών κινημάτων κάναμε το πρώτο βήμα με τη συγκρότηση της εκλογικής συνεργασίας ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ/ΜΕΡΑ25/ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ. Συνεχίζουμε σε αυτό το δρόμο και επιμένουμε και παίρνουμε πρωτοβουλίες η συνεργασία μας να διευρυνθεί και να συνδιαμορφωθεί και με άλλες δυνάμεις της ανυπότακτης αριστεράς.
