ΔΕΘ 2025: Ο Πρωθυπουργός δεν έπεισε, ανεπαρκή τα μέτρα  

Στην ομιλία του, στην 89η διοργάνωση της ΔΕΘ, εξήγγειλε:

Επιδόματα και φοροελαφρύνσεις, για την επόμενη διετία, ανεπαρκείς όμως, για να καλύψουν τις απώλειες από τον πληθωρισμό και την ακρίβεια των προηγούμενων χρόνων, πολύ περισσότερο των επόμενων, που ο πληθωρισμός και η ακρίβεια θα συνεχίσουν να ανεβαίνουν.

Όμως, τα επιδόματα και οι φοροελαφρύνσεις, δεν αποτελούν ούτε το 1/5 της υπερφορολόγησης των καταναλωτών, κυρίως των μεσαίων και χαμηλών εισοδημάτων, του προηγούμενου χρόνου.

Είναι γεγονός ότι, τα βασικά από αυτά, είχαν προταθεί πέρσι από τα κόμματα της αντιπολίτευσης και κυρίως από το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, και η κυβέρνηση τα χαρακτήρισε προϊόντα ακραίου λαϊκισμού.

Επίσης, άφησε αναπάντητα δύο βασικά ερωτήματα:

α) Αντέχουν οι πολίτες να πληρώσουν και το 2026, την μεγαλύτερη ακρίβεια, για να συντηρήσουν, τα φετινά υπερπλεονάσματα, για να διατηρηθούν, έστω και αυτές οι πενιχρές φοροελαφρύνσεις;

β) Πού θα στηριχθεί το 2026, η φετινή χαμηλή αύξηση του ΑΕΠ, που στηρίζεται κυρίως στο Ταμείο Ανάκαμψης, που τελειώνει το 2026, και την αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης, λόγω ακρίβειας; Η αύξηση του ΑΕΠ , το δεύτερο τρίμηνο στο 1,7%, περίπου 1%, κάτω από τον στόχο του προϋπολογισμού, τι επιπτώσεις θα έχει στα φορολογικά έσοδα, τα πλεονάσματα, την απασχόληση και τις ασφαλιστικές εισφορές;

Βασική έλλειψη των εξαγγελιών είναι οι απαντήσεις στα μεγάλα ερωτήματα για την αλλαγή του παραγωγικού υποβάθρου της χώρας μας, το οποίο θα δημιουργεί την σταθερή και βιώσιμη ανάπτυξη, την περιφερειακή και κοινωνική συνοχή, ειδικά στην σημερινή ταραγμένη και δύσκολη διεθνή και ευρωπαϊκή συγκυρία.

Έκρυψε το γεγονός, ότι, οι μόνοι τομείς που βελτιώνουν τις επιδόσεις τους, όπως σχεδόν και σε όλη την Νότια Ευρώπη, είναι ο τουρισμός και το Real Estate για ξένους κυρίως αγοραστές. Ασταθείς τομείς, με χαμηλά αμειβόμενη εργασία και κακές σε μεγάλο βαθμό συνθήκες εργασίας, που δεν μπορούν να αποτελέσουν πυλώνες βιώσιμης ανάπτυξης, περιφερειακής και κοινωνικής συνοχής.

Η Ελλάδα, που είχε τον υψηλότερο ποσοστό ιδιοκατοίκησης, έχει βυθιστεί σε μια επώδυνη στεγαστική κρίση, που πλήττει κυρίως τους νέους και τα χαμηλά εισοδήματα.

Τελευταία ο Πρωθυπουργός, ανακάλυψε, ακόμη ένα επιχείρημα για να στηρίξει την οικονομική και κοινωνική του πολιτική, την πολιτική κρίση στην Γαλλία, λόγω της αδυναμίας της κυβέρνησης Μπαϊρού να ψηφίσει προϋπολογισμό με περικοπές δαπανών 48 εκ. ευρώ.

Ξεχνάει πάντα, ότι, η κυβέρνηση της ΝΔ, την οποία στήριζε, άφησε την χώρα το 2009, με το τριπλό καταστροφικό έλλειμα: Δημόσιο έλλειμα 16%, δημόσιο χρέος128%, έλλειμα του εμπορικού ισοζυγίου 15,4% και, χρειάστηκαν τρία σκληρά μνημόνια, μια διαγραφή χρέους, μια ρύθμιση χρέους μέχρι το 2032, όπως με αποτέλεσμα, το 80% του δημόσιου χρέους να διακρατείται από τον ESM και τους εταίρους και δανειστές μας, με χαμηλό επιτόκιο, για να μπορούμε να δανειζόμαστε με αξιοπρεπές επιτόκιο, μέχρι πότε όμως;

Για την Θεσσαλονίκη και την Κεντρική Μακεδονία, παρά τους πανηγυρικούς τόνους που χρησιμοποίησε, δεν έπεισε, γιατί δεν μπορεί να εξηγήσει, την μεγάλη υποχώρηση του κατακεφαλήν εισοδήματος των πολιτών της περιφέρειας, στο 50% του αντίστοιχου των πολιτών της Αττικής.

Ούτε φυσικά, η λειτουργία της πρώτης γραμμής του Μετρό Θεσσαλονίκης, των 9,6 χιλιομέτρων, μετά από 18 χρόνια, από την ημέρα δημοπράτησής της, τα 5,5, εκ των οποίων ήταν της δικής του θητείας και είναι ακριβώς τα χρόνια κατασκευής, που προέβλεπε η σύμβαση δημοπράτησης, πριν 18 χρόνια.

Για την επέκταση στην Καλαμαριά, οι επιδόσεις είναι εξ ίσου κακές, ενώ παραμένει, χωρίς καμία προοπτική, η επέκταση του Μετρό στην δυτική Θεσσαλονίκη, αφού, όπως οι αρμόδιοι υπουργοί έχουν και πρόσφατα δηλώσει, δεν υπάρχουν διαθέσιμοι Κοινοτικοί Πόροι, ούτε στο τρέχον ΕΣΠΑ, ούτε στο Ταμείο Ανάκαμψης.

Κρύβουν, βέβαια την αλήθεια, πως όλα πάγωσαν στο 2012 και πως δεν δέσμευσαν κοινοτικούς πόρους μέχρι σήμερα, το ακριβώς αντίθετο από ότι έγινε για το Μετρό της Αττικής. Για το Flyover, το αμφιλεγόμενο για το κόστος και την ωφέλειά του έργο, δεν χρειάζεται κανένα σχόλιο.

Ο Πρωθυπουργός μας εξήγησε που οφείλεται το φιάσκο της λεγόμενης «ανάπλασης» της ΔΕΘ, δηλαδή τα 13 χαμένα χρόνια, μέχρι σήμερα, για την ΔΕΘ και την Θεσσαλονίκη. Ένα έργο ΣΔΙΤ, όπου, το ελληνικό δημόσιο θα έβαζε το καλύτερο οικόπεδο της πόλης και 200 εκ. Ευρώ, για να «συμπληρώσει», με 100 εκ. ευρώ, ο ιδιώτης επενδυτής, για την κατασκευή ενός καταστροφικού, για το περιβάλλον, την ΔΕΘ και την πόλη, Real Estate. Κάτω από τις αντιδράσεις των πολιτών της Θεσσαλονίκης, ο Πρωθυπουργός αναγκάστηκε να ανακοινώσει την ακύρωση αυτού του έργου και δεν μας είπε τι θα γίνει, πώς θα γίνει και πότε.

Για όλους αυτούς τους λόγους, ο πρωθυπουργός δεν έπεισε.

