Energean σημειώνει ρεκόρ παραγωγής Αύγουστο με ισχυρά κέρδη και στρατηγικές επενδύσεις σε φυσικό αέριο

Η Energean κατέγραψε νέο ρεκόρ παραγωγής τον Αύγουστο, φτάνοντας τα 178.000 βαρέλια ισοδυνάμου πετρελαίου ημερησίως, ενώ η μέση παραγωγή στο πρώτο εξάμηνο του 2025 διαμορφώθηκε στα 138.000 βαρέλια, με το 84% να αφορά φυσικό αέριο. Η εταιρεία ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 110 εκατ. δολαρίων και έσοδα 804 εκατ. δολαρίων, επιδεικνύοντας ανθεκτικότητα παρά τις γεωπολιτικές προκλήσεις.

Ο CEO της Energean, Μαθιός Ρήγας, υπογράμμισε τη στρατηγική σημασία των νέων μακροπρόθεσμων συμβάσεων ύψους 20 δισ. δολαρίων, την πρόοδο στο έργο Katlan, τις επενδύσεις σε αποθήκευση άνθρακα στον Πρίνο και την ανάπτυξη του κοιτάσματος Irena στην Κροατία, τονίζοντας ότι οι προτεραιότητες της εταιρείας παραμένουν η σταθερή παραγωγή, οι εξαγωγές, τα μερίσματα και η απομόχλευση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, η συνολική παραγωγή του ομίλου στο πρώτο εξάμηνο έφτασε τα 138.000 βαρέλια ισοδυνάμου πετρελαίου ημερησίως, με το 84% να αφορά φυσικό αέριο, ενώ τον Αύγουστο σημειώθηκε μηνιαίο ρεκόρ. Με αυτά τα επίπεδα, η Energean καλύπτει περίπου το 50% των αναγκών του Ισραήλ σε φυσικό αέριο, ενώ η συνολική παραγωγή ξεπερνά την ετήσια κατανάλωση της Ελλάδας. Τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν στα 110 εκατ. δολάρια από 89 εκατ. πέρυσι, ενώ τα έσοδα ανήλθαν σε 804 εκατ. δολάρια έναντι 867 εκατ. δολ. πέρυσι.

Ο Μαθιός Ρήγας δήλωσε ότι η δραστηριότητα της εταιρείας παρέμεινε ανθεκτική, παρά τις γεωπολιτικές και αγοραστικές πιέσεις, στηριζόμενη στη συνετή διαχείριση κεφαλαίων και στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας. Τόνισε ότι τον Αύγουστο, η παραγωγή έφτασε τα 178.000 βαρέλια ημερησίως, αποδεικνύοντας την ισχυρή θερινή ζήτηση για φυσικό αέριο στο Ισραήλ και την άριστη απόδοση του FPSO Energean Power. Παρά την προσωρινή αναστολή λειτουργιών στο Ισραήλ για δύο εβδομάδες κατά τους μήνες αιχμής, τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν και ανακοινώθηκε η καταβολή τακτικού τριμηνιαίου μερίσματος.

Σημαντικά βήματα που σημείωσε η Energean φέτος περιλαμβάνουν τη σύναψη νέων μακροπρόθεσμων συμβάσεων φυσικού αερίου αξίας άνω των 4 δισ. δολαρίων, την πρόοδο στο έργο Katlan εντός προϋπολογισμού, την πρώτη δόση χρηματοδότησης για το έργο αποθήκευσης άνθρακα στον Πρίνο, την έγκριση ανάπτυξης του κοιτάσματος Irena στην Κροατία και πρόοδο στη συγχώνευση παραχωρήσεων στην Αίγυπτο για μέγιστη αξία.

Κοιτάζοντας μπροστά, οι στρατηγικές προτεραιότητες της εταιρείας εστιάζουν στην αξιόπιστη παραγωγή και πωλήσεις στο Ισραήλ, στην ολοκλήρωση εξαγωγικών ευκαιριών, στην ανάπτυξη οργανικών και ανόργανων επιλογών για την περαιτέρω ανάπτυξη, καθώς και στη μεγιστοποίηση της αξίας για τους μετόχους μέσω τριμηνιαίων μερισμάτων και απομόχλευσης δανεισμού. Ο Μαθιός Ρήγας τόνισε τον ενθουσιασμό για τις ευκαιρίες που ανοίγονται και τη δέσμευση της εταιρείας στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας σε όλους τους τομείς δραστηριότητας.

