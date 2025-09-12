Η 3η αγωνιστική της Stoiximan Super League και το «Derby d’ Italia» Γιουβέντους-Ίντερ έρχονται στην COSMOTE TV

Πλούσια αθλητική δράση έρχεται την εβδομάδα 12-18/9 στην COSMOTE TV. Για την 3η αγωνιστική της Stoiximan Super League, τα κανάλια COSMOTE SPORT θα φιλοξενήσουν τα ματς Ολυμπιακός-Πανσερραϊκός (13/9, 18.00, COSMOTE SPORT 1HD & OLY PASS), Παναιτωλικός-Βόλος (13/9, 20.00, COSMOTE SPORT 2HD), Κηφισιά-Παναθηναϊκός (14/9, 18.00, COSMOTE SPORT 1HD & PAO PASS) και ΟΦΗ-ΠΑΟΚ (14/9, 21.30, COSMOTE SPORT 1HD). Στη Serie A, ξεχωρίζει το «Derby d’ Italia» ανάμεσα σε Γιουβέντους και Ίντερ (13/9, 19.00, COSMOTE SPORT 9HD & 4K), καθώς και οι αγώνες Φιορεντίνα-Νάπολι (13/9, 21.45, COSMOTE SPORT 1HD) και Μίλαν-Μπολόνια (14/9, 21.45, COSMOTE SPORT 2HD) για την 3η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Την Τετάρτη 17/9 θα διεξαχθεί η 1η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson με την COSMOTE TV να μεταδίδει τα ματς Παναιτωλικός-Άρης (15.00, COSMOTE SPORT 1HD), Αιγάλεω-ΑΕΚ (16.00, COSMOTE SPORT 2HD), Παναθηναϊκός-Athens Kallithea FC (17.30, COSMOTE SPORT 3HD) και Λεβαδειακός-ΠΑΟΚ (17.30, COSMOTE SPORT 4HD).

Τι άλλο ξεχωρίζει στα κανάλια COSMOTE SPORT

Στο πρόγραμμα των καναλιών COSMOTE SPORT ανήκει και το Davis Cup που επιστρέφει στην Αθήνα. Η Ελλάδα με τον Στέφανο Τσιτσιπά να είναι ο επικεφαλής της Εθνικής και να πλαισιώνεται από τους Στέφανο Σακελλαρίδη, Αριστοτέλη Θάνο, Γιάννη Ξυλά και Πέτρο Τσιτσιπά, θα αντιμετωπίσει τη Βραζιλία του ανερχόμενου σούπερ σταρ Ζοάο Φονσέκα και του πρώην Νο 1 κόσμου στα διπλά, Μαρσέλο Μέλο. Οι αγώνες μονού και διπλού θα πραγματοποιηθούν το Σαββατοκύριακο 13-14/9 (COSMOTE SPORT 6HD), ενώ θα υπάρχουν pre και post game εκπομπές κάθε αγωνιστική μέρα.

Οι φίλοι του μπάσκετ θα έχουν στη διάθεσή τους το τουρνουά μπάσκετ «Νεόφυτος Χανδριώτης». Ολυμπιακός, Παρί, Μονακό και Ερυθρός Αστέρας θα αγωνιστούν μεταξύ τους σε τέσσερις αγώνες που θα βάλουν τις ομάδες σε αγωνιστικούς ρυθμούς ενόψει της επερχόμενης απαιτητικής χρονιάς. Όλες οι αναμετρήσεις του τριημέρου 12-14/9 θα προβληθούν ζωντανά στο COSMOTE SPORT 4HD.

Πλούσιο είναι το πρόγραμμα και για τους φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Το τριήμερο 12-14/9 τα κανάλια COSMOTE SPORT θα «ανεβάσουν» τα κοντέρ με όλη τη δράση το MotoGP του Σαν Μαρίνο (COSMOTE SPORT 5HD), το WRC της Χιλής (COSMOTE SPORT 7HD), καθώς και το DTM της Αυστρίας στο Ρεντ Μπουλ Ρινγκ (COSMOTE SPORT 9HD).

Τον παλμό των εξελίξεων από τα πιο σημαντικά αθλητικά γεγονότα της εβδομάδας θα μεταφέρει η έμπειρη δημοσιογραφική ομάδα των καναλιών COSMOTE SPORT, μέσα από ειδικές εκπομπές και εκτενή ρεπορτάζ.

Οι αγώνες που ξεχωρίζουν στα κανάλια Novasports

Οι συνδρομητές της COSMOTE TV, μέσω των καναλιών Novasports, θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τα ματς Ατρόμητος-Άρης (13/9, 20.00), Asteras Aktor-ΑΕΛ Novibet (14/9, 18.00) και Λεβαδειακός-ΑΕΚ (14/9, 20.00) για την 3η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Από τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ξεχωρίζουν τα ματς Μάντσεστερ Σίτι-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (14/9, 18.30), Άρσεναλ-Νότιγχαμ Φόρεστ (13/9, 14.30), Μπέρνλι-Λίβερπουλ (14/9, 16.00), Ρεάλ Σοσιεδάδ-Ρεάλ Μαδρίτης (13/9, 17.15), Μπαρτσελόνα-Βαλένθια (14/9, 22.00) και Λεβερκούζεν-Άιντραχτ Φρανκφούρτης (12/9, 21.30).

Ακολουθεί αναλυτικά η λίστα μεταδόσεων των αθλητικών highlights της εβδομάδας 12-18/9 στα κανάλια COSMOTE SPORT:

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Stoiximan Super League (3η Αγωνιστική)

Εκπομπή «Pregame Ολυμπιακός-Πανσερραϊκός» (Σάββατο 13/9, 17.00, COSMOTE SPORT 1HD & OLY PASS)

Ολυμπιακός-Πανσερραϊκός (Σάββατο 13/9, 18.00, COSMOTE SPORT 1HD & OLY PASS)

Εκπομπή «Pregame Παναιτωλικός-Βόλος ΝΠΣ» (Σάββατο 13/9, 19.30, COSMOTE SPORT 2HD)

Παναιτωλικός-Βόλος (Σάββατο 13/9, 20.00, COSMOTE SPORT 2HD)

Εκπομπή «Postgame Ολυμπιακός-Πανσερραϊκός» (Σάββατο 13/9, 20.05, COSMOTE SPORT 1HD & OLY PASS)

Εκπομπή «Sportshow» (Kυριακή 14/9, 16.00, COSMOTE SPORT 1HD)

Κηφισιά-Παναθηναϊκός (Κυριακή 14/9, 18.00, COSMOTE SPORT 1HD & PAO PASS)

Εκπομπή «Sportshow» (Kυριακή 14/9, 20.05, COSMOTE SPORT 1HD)

ΟΦΗ-ΠΑΟΚ (Κυριακή 14/9, 21.30, COSMOTE SPORT 1HD)

Εκπομπή «Sportshow» (Kυριακή 14/9, 23.40, COSMOTE SPORT 1HD)

Κύπελλο Ελλάδας Betsson, League Phase (1η Αγωνιστική)

Παναιτωλικός-Άρης (Τετάρτη 17/9, 15.00, COSMOTE SPORT 1HD)

Αιγάλεω-ΑΕΚ (Τετάρτη 17/9, 16.00, COSMOTE SPORT 2HD),

Παναθηναϊκός-Athens Kallithea FC (Τετάρτη 17/9, 17.30, COSMOTE SPORT 3HD)

Λεβαδειακός-ΠΑΟΚ (Τετάρτη 17/9, 17.30, COSMOTE SPORT 4HD)

Serie A (3η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 2HD)

Κάλιαρι-Πάρμα (Σάββατο 13/9, 16.00, COSMOTE SPORT 3HD)

Γιουβέντους-Ίντερ (Σάββατο 13/9, 19.00, COSMOTE SPORT 9HD & 4K)

Φιορεντίνα-Νάπολι (Σάββατο 13/9, 21.45, COSMOTE SPORT 1HD)

Ρόμα-Τορίνο (Κυριακή 14/9, 13.30, COSMOTE SPORT 3HD)

Αταλάντα-Λέτσε (Κυριακή 14/9, 16.00)

Πίζα-Ουντινέζε (Κυριακή 14/9, 16.00, COSMOTE SPORT 3HD)

Σασουόλο-Λάτσιο (Κυριακή 14/9, 19.00)

Μίλαν-Μπολόνια (Κυριακή 14/9, 21.45)

Ελλάς Βερόνα-Κρεμονέζε (Δευτέρα 15/9, 19.30)

Κόμο-Τζένοα (Δευτέρα 15/9, 21.45, COSMOTE SPORT 3HD & START)

Roshn Saudi League (2η Αγωνιστική)

Αλ Ίτιχαντ-Αλ Φατέχ (Παρασκευή 12/9, 21.00, COSMOTE SPORT 9HD)

Αλ Χιλάλ-Αλ Καντσία (Σάββατο 13/9, 21.00, COSMOTE SPORT 4HD)

Αλ Νασρ-Αλ Κολόοντ (Κυριακή 14/9, 21.00, COSMOTE SPORT 7HD)

3η αγωνιστική

Νέομ-Αλ Οκχντούντ (Πέμπτη 18/9, 21.00, COSMOTE SPORT 9HD)

Liga Portugal Betclic (5η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 3HD)

Μπενφίκα-Σάντα Κλάρα (Παρασκευή 12/9, 22.15, COSMOTE SPORT 6HD)

Πόρτο-Νασιονάλ (Σάββατο 13/9, 20.00, COSMOTE SPORT 3HD)

Φαμαλικάο-Σπόρτινγκ Λισαβόνας (Σάββατο 13/9, 22.30)

Αρούκα-Κάζα Πία (Κυριακή 14/9, 20.00)

Μπράγκα-Ζιλ Βισέντε (Κυριακή 14/9, 22.30)

William Hill Scottish Premiership (5η Αγωνιστική)

Χιμπέρνιαν-Νταντί Γιουνάιτεντ (Σάββατο 13/9, 19.45, COSMOTE SPORT 5HD)

Κιλμάρνοκ-Σέλτικ (Κυριακή 14/9, 17.00, COSMOTE SPORT 9HD)

Cyprus League by Stoiximan (3η Αγωνιστική)

Πάφος-Απόλλων Λεμεσού (Σάββατο 13/9, 20.00, COSMOTE SPORT 7HD)

Sky Bet EFL Championship (5η Αγωνιστική)

Ίπσουιτς-Σέφιλντ Γιουνάιτεν (Παρασκευή 12/9, 22.00, COSMOTE SPORT 3HD & START)

Τσάρλτον-Μίλγουολ (Σάββατο 13/9, 14.30, COSMOTE SPORT 1HD)

Σουόνσι-Χαλ (Σάββατο 13/9, 17.00, COSMOTE SPORT 2HD)

Σαουθάμπτον-Πόρτσμουθ (Κυριακή 14/9, 14.00, COSMOTE SPORT 1HD)

Copa Libertadores (Προημιτελικός, 1η αγωνιστική, COSMOTE SPORT 8HD)

Βελέζ Σάρσφιλντ-Ρασίνγκ Κλουμπ (Τετάρτη 17/9, 01.00)

Ρίβερ Πλέιτ-Παλμέιρας (Πέμπτη 18/9, 03.30)

Copa Sudamericana (Προημιτελικός, 1η Αγωνιστική)

Λανούς-Φλουμινένσε (Τετάρτη 17/9, 03.30, COSMOTE SPORT 9HD)

ΜΠΑΣΚΕΤ





Basketball Tournament Neofytos Chandriotis (COSMOTE SPORT 4HD)

Παρί-Ερυθρός Αστέρας (Παρασκευή 12/9, 18.45)

Ολυμπιακός-Μονακό (Σάββατο 13/9, 18.00)

Ολυμπιακός-Παρί (Κυριακή 14/9, 16.15)

Μονακό-Ερυθρός Αστέρας (Κυριακή 14/9, 18.30)

FIBA Intercontinental Cup Singapore (Φάση Ομίλων, 2ος ‘Ομιλος, COSMOTE SPORT 9HD)

G League Γιουνάϊτεντ-Φλαμένγκο (Πέμπτη 18/9, 12.00)

Αλ Αχλί-Μάλαγα (Πέμπτη 18/9, 15.00)

ΤΕΝΝΙΣ

Davis Cup, World Group I (COSMOTE SPORT 6HD)

Κλήρωση «Davis Cup Ελλάδα-Βραζιλία» (Παρασκευή 12/9, 11.00)

Εκπομπή «Pregame Davis Cup» (Σάββατο 13/9, 17.00 & START)

Ελλάδα-Βραζιλία, Αγώνας Μονού (Σάββατο 13/9, 18.00, 20.00)

Εκπομπή «Postgame Davis Cup» (Σάββατο 13/9, 22.30)

Εκπομπή «Pregame Davis Cup» (Κυριακή 14/9, 16.00)

Eλλάδα-Βραζιλία, Αγώνας Διπλού (Κυριακή 14/9, 17.00)

Ελλάδα-Βραζιλία, Αγώνας Μονού (Κυριακή 14/9, 19.00, 21.00)

Εκπομπή «Postgame Davis Cup» (Κυριακή 14/9, 19.00, 23.30)

ATP 250 Τσενγκντού (COSMOTE SPORT 6HD)

Κυρίως Ταμπλό (Τετάρτη 17/9, Πέμπτη 18/9, 11.30)

ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

MotoGP Γκραν Πρι Σαν Μαρίνο (COSMOTE SPORT 5HD)

1ες Ελεύθερες Δοκιμές (Παρασκευή 12/9, 11.40)

Δοκιμές (Παρασκευή 12/9, 15.55)

2ες Ελεύθερες Δοκιμές (Σάββατο 13/9, 11.05)

Κατατακτήριες (Σάββατο 13/9, 11.45)

Tissot Sprint (Σάββατο 13/9, 15.45)

Warm Up (Κυριακή 14/9, 10.35)

Αγώνας (Κυριακή 14/9, 14.30, )

Moto2 Γκραν Πρι Σαν Μαρίνο (COSMOTE SPORT 5HD)

1ες Ελεύθερες Δοκιμές (Παρασκευή 12/9, 10.45)

Δοκιμές (Παρασκευή 12/9, 15.00)

2ες Ελεύθερες Δοκιμές (Σάββατο 13/9, 10.20)

Κατατακτήριες (Σάββατο 13/9, 14.40)

Αγώνας (Κυριακή 14/9, 13.00)

Moto3 Γκραν Πρι Σαν Μαρίνο (COSMOTE SPORT 5HD)

1ες Ελεύθερες Δοκιμές (Παρασκευή 12/9, 09.55)

Δοκιμές (Παρασκευή 12/9, 14.10)

2ες Ελεύθερες Δοκιμές (Σάββατο 13/9, 09.35)

Κατατακτήριες (Σάββατο 13/9, 13.45)

Αγώνας (Κυριακή 14/9, 11.45)

DTM Αυστρία, Ρεντ Μπουλ Ρινγκ (COSMOTE SPORT 9HD)

1ος Αγώνας (Σάββατο 13/9, 14.30)

2ος Αγώνας (Kυριακή 14/9, 14.30)

WRC Χιλή (COSMOTE SPORT 7HD)

SS1 Pulperia 1 (Παρασκευή 12/9, 14.15)

SS2 Rere 1 (Παρασκευή 12/9, 15.10)

SS3 San Rosendo 1 (Παρασκευή 12/9, 16.00)

SS7 Pelun 1 (Σάββατο 13/9, 15.05)

SS8 Lota 1 (Σάββατο 13/9, 16.00)

SS9 Maria de las Cruces 1 (Σάββατο 13/9, 17.00)

SS13 Laraquete 1 (Κυριακή 14/9, 14.20)

SS14 Bio Bio 1 (Κυριακή 14/9, 15.30)

SS15 Laraquete 2 (Κυριακή 14/9, 16.35)

SS16 Bio Bio 2 Wolf Power Stage (Κυριακή 14/9, 19.00)

ΜΑΧΗΤΙΚΑ ΣΠΟΡ

UFC Fight Night (COSMOTE SPORT 8HD)

Ντιέγκο Λόπεζ-Τζιάν Σίλβα (Κυριακή 14/9, 01.00)

Πυγμαχία (Undisputed Super Bantamweight World Championship, COSMOTE SPORT 6HD)

Nάγιε Ινόε-Μούροτζον Αχμανταλίβ (Κυριακή 14/9, 11.30)

Oktagon 75

Γερμανία, Ανόβερο (Σάββατο 13/9, 22.00, COSMOTE SPORT 9HD)

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΝFL (Κανονική Περίοδος, 2η αγωνιστική, COSMOTE SPORT 9HD)

Γκριν Μπέι Πάκερς-Ουάσινγκτον Κομάντερς (Παρασκευή 12/9, 03.15)

Nιου Γιορκ Τζετς-Μπάφαλο Μπιλς (Κυριακή 14/9, 20.00)

Κάνσας Σίτι Τσιφς-Φιλαδέλφεια Ιγκλς (Κυριακή 14/9, 23.25)

Μινεσότα Βάικινγκς-Ατλάντα Φάλκονς (Δευτέρα 15/9, 03.20)

Λας Βέγκας Ρέιντερς-Λος Άντζελες Τσάρτζερς (Τρίτη 16/9, 05.00)

ΠΑΝΤΕΛ

Premier Padel Tour Παρίσι (COSMOTE SPORT 8HD)

Προημιτελικoί Γυναικών (Παρασκευή 12/9, 14.00)

Προημιτελικοί Ανδρών (Παρασκευή 12/9, 16.00)

Ημιτελικοί Γυναικών (Σάββατο 13/9, 14.00, 16.00)

Ημιτελικοί Ανδρών (Σάββατο 13/9, 18.00, 20.00)

Τελικός Γυναικών (Κυριακή 14/9, 15.00)

Τελικός Ανδρών (Κυριακή 7/9, 17.30)

ΧΑΝΤΜΠΟΛ

DAIKIN Bundesliga Handball (4η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 7HD)

Φλένσμπουργκ-Ανόβερο (Δευτέρα 15/9, 20.00)