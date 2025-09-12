search
12.09.2025
12.09.2025 12:41

Η αποκάλυψη της Πέγκυ Ζήνα στο ανανεωμένο ΟΠΑΠ Game Time για το «Δεν θα πας πουθενά»

12.09.2025 12:41
Το ΟΠΑΠ Game Time ανανεώθηκε με νέα σκηνικά και πολλές εκπλήξεις και η πρώτη καλεσμένη της νέας σεζόν είναι η Πέγκυ Ζήνα.

Η δημοφιλής ερμηνεύτρια μιλά για την 30χρονη καλλιτεχνική πορεία της, τις προσωπικές στιγμές που την σημάδεψαν και αποκαλύπτει το μεγαλύτερο λάθος της καριέρας της.

Επιλέγει τον Κέντρικ Ναν για πρωταγωνιστή σε βιντεοκλίπ της και αποκαλύπτει την ιστορία πίσω από το τραγούδι που έκανε τον MVP και πρώτο σκόρερ της Euroleague να «μην πάει πουθενά».

Επιλέγει τον Πρωταθλητή της εφετινής χρονιάς, δηλώνει φαν της Εθνικής Ομάδας, μιλάει για το «ερυθρόλευκο» κλίμα που επικρατεί στο σπίτι της, τη συγκινητική ιστορία για τον πατέρα της που την συνδέει με την ΑΕΚ και τους στενούς της φίλους Παναθηναϊκούς.

Στη νέα ενότητα της εκπομπής “Challenge Time”, αποδέχεται την πρόκληση της Χριστίνας Βραχάλη και ερμηνεύει τραγούδια που αφιερώνει στις «μεγάλες» ομάδες της Super League.

Η Πέγκυ Ζήνα αναφέρεται επίσης στη συνεργασία-σταθμό με τον Δημήτρη Μητροπάνο, την πολύτιμη συμβουλή που της έδωσε η Μαρινέλλα και το ντουέτο που θα ήθελε να κάνει με τη Βούλα Πατουλίδου.

