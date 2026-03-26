Γερμανία: Φόρος ζάχαρης και απαγόρευση ενεργειακών ποτών στα παιδιά – Το μέτρο μπορεί να αποτρέψει πάνω 240.000 κρούσματα διαβήτη σε 20 χρόνια

Μια γερμανική πρόταση για φορολόγηση των ζαχαρούχων ποτών και απαγόρευση των ενεργειακών ποτών για άτομα κάτω των 16 ετών θα ψηφιστεί από τη συνέλευση των περιφερειακών κρατιδίων της χώρας την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026, καθώς ολοένα και αυξάνονται οι φωνές για αυστηρότερη δράση κατά της παχυσαρκίας και των σχετικών ασθενειών.

Η πρόταση που είδε το Reuters και θα κατατεθεί ενώπιον της Bundesrat την Παρασκευή, θα ενεργοποιήσει τη νομοθετική διαδικασία για μια τέτοια κίνηση. Δεν διευκρινίζει πώς θα πρέπει να σχεδιαστεί ένας φόρος, αλλά προτείνει τα έσοδα να χρησιμοποιούνται για πρωτοβουλίες στον τομέα της υγείας.

Μια μελέτη μοντελοποίησης του 2023 με επικεφαλής ερευνητές του Τεχνικού Πανεπιστημίου του Μονάχου διαπίστωσε ότι ένας φόρος που θα βασίζεται στον φόρο ζάχαρης της Βρετανίας θα μπορούσε:

– να μειώσει την ημερήσια πρόσληψη ζάχαρης στη Γερμανία κατά 2-3 γραμμάρια,

–να αποτρέψει ή να καθυστερήσει έως και περίπου 244.000 κρούσματα διαβήτη τύπου 2 σε διάστημα 20 ετών,

– να εξοικονομήσει έως και 16 δισεκατομμύρια ευρώ (17,3 δισεκατομμύρια δολάρια) κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Οι αντιδράσεις της βιομηχανίας

Εν τω μεταξύ, η Ενωση Βιομηχανίας Ζάχαρης της Γερμανίας (WVZ) αναφέρει ότι ένας «τιμωρητικός φόρος στη ζάχαρη» θα μπορούσε να ωθήσει τους κατασκευαστές να αντικαταστήσουν τη ζάχαρη με τεχνητά γλυκαντικά χωρίς να βελτιώσει τη δημόσια υγεία.

«Ένας φόρος στη ζάχαρη δημιουργεί την εσφαλμένη εντύπωση ότι ένα μόνο συστατικό ευθύνεται για την ανάπτυξη της παχυσαρκίας. Δεν υπάρχουν επιστημονικά αξιόπιστα στοιχεία για αυτό», δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής του WVZ, Guenter Tissen.

Η ΕΕ δεν έχει εισφορά σε επίπεδο μπλοκ, αφήνοντας τέτοια μέτρα στις εθνικές κυβερνήσεις.

Αν και το συντηρητικό κόμμα CDU του Γκίντερ απέρριψε την ιδέα τον Φεβρουάριο, έκτοτε έχει υπάρξει υποστήριξη από ορισμένους στο κόμμα, καθώς και από τους Πράσινους και τους Σοσιαλδημοκράτες.

Η θέση των κομμάτων

Ο νομοθέτης των Πρασίνων Γιοχάνες Βάγκνερ δήλωσε ότι υποστήριξε το σχέδιο επειδή η βιομηχανία έχει λίγους λόγους να μειώσει οικειοθελώς την περιεκτικότητα σε ζάχαρη. «Όποιος αποκομίζει κέρδη από ποτά με μεγάλη περιεκτικότητα σε ζάχαρη πρέπει επίσης να συνεισφέρει περισσότερο στη χρηματοδότηση του κόστους που προκύπτει», είπε.

Η Σαμπίν Ντίτμαρ των Σοσιαλδημοκρατών χαρακτήρισε τον προτεινόμενο φόρο «λογικό, απαραίτητο και αναμενόμενο εδώ και καιρό», προσθέτοντας ότι θα πρέπει να είναι κλιμακωτός, ώστε τα ποτά με υψηλότερη περιεκτικότητα σε ζάχαρη να φορολογούνται βαρύτερα από τις εναλλακτικές λύσεις με χαμηλότερη περιεκτικότητα σε ζάχαρη.

ΠΟΥ: Περισσότερες από 100 χώρες φορολογούν τα ζαχαρούχα ποτά

Μια έρευνα του Forsa που δημοσιεύθηκε τον Φεβρουάριο έδειξε ότι περίπου το 60% των Γερμανών υποστήριζε την επιβολή φόρου στα αναψυκτικά με υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη.

«Οι κατασκευαστές θα πρέπει να έχουν κίνητρο να αναθεωρήσουν τις συνταγές τους και να μειώσουν την περιεκτικότητα σε ζάχαρη. Μέχρι στιγμής δεν έχουν λάβει τέτοιο κίνητρο», δήλωσε ο Ντάνιελ Γκίντερ, πρωθυπουργός του κρατιδίου Σλέσβιχ-Χόλσταϊν και εμπνευστής της νομοθετικής πρότασης.

Η πρόταση ζητά επίσης την απαγόρευση της πώλησης ενεργειακών ποτών σε παιδιά κάτω των 16 ετών λόγω της υψηλής περιεκτικότητας σε καφεΐνη, ταυρίνη και ζάχαρη που περιέχουν.

«Τα ενεργειακά ποτά δεν είναι ακίνδυνα, μοντέρνα ποτά», είπε ο Γκίντερ. «Μπορούν να γίνουν πραγματικό βάρος, ειδικά για τους νέους».

Περισσότερες από 100 χώρες φορολογούν τα ζαχαρούχα ποτά, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, συμπεριλαμβανομένων περίπου των μισών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως το Βέλγιο, η Γαλλία και η Πορτογαλία.

