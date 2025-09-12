search
12.09.2025
12.09.2025 17:31

ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ: Εκτροπή κυκλοφορίας μεταξύ Κόμβου Οβρυάς και Κόμβου ΒΙ.ΠΕ. στην Πατρών-Πύργου για την ολοκλήρωση κατασκευής του Νέου Αυτοκινητόδρομου

Η Ολυμπία Οδός ενημερώνει τους οδηγούς ότι, στο πλαίσιο των εργασιών για την ολοκλήρωση του υπολειπόμενου τμήματος Μιντιλόγλι- Αλισσός του νέου αυτοκινητόδρομου Πατρών- Πύργου, από τη Δευτέρα 15/9/2025 ώρα 14:00 έως την Κυριακή 30/11/2025 θα τεθεί σε εφαρμογή προσωρινή εκτροπή της κυκλοφορίας και των δύο κατευθύνσεων μεταξύ του Ανισόπεδου Κόμβου (Α/Κ) Οβρυάς και του Α/Κ ΒΙ.ΠΕ προς την Π.Ε.Ο. Πατρών-Πύργου.

Συγκεκριμένα, στον Α/Κ Οβρυάς τα οχήματα θα εξέρχονται μέσω της οδού Ανδρέα Παπανδρέου προς την Π.Ε.Ο Πατρών- Πύργου και στον Α/Κ ΒΙ.ΠΕ. θα περνούν μέσω του προσωρινού κλάδου πάνω από τις σιδηροδρομικές γραμμές και θα καταλήγουν στον προσωρινό μίνι κυκλικό κόμβο, όπου θα εισέρχονται στον νέο αυτοκινητόδρομο. Δείτε την ρύθμιση που θα εφαρμοστεί στο ακόλουθο διάγραμμα.

Η εκτροπή αυτή αποτελεί αναγκαίο στάδιο για την ασφαλή και έγκαιρη πρόοδο των εργασιών από τον αρμόδιο κατασκευαστή (ΚΞ ΑΠΙΟΝ ΚΛΕΟΣ/ εταιρία ΑΒΑΞ) και διασφαλίζει την ολοκλήρωση του έργου, το οποίο θα συμβάλει ουσιαστικά στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, τη μείωση του χρόνου μετακίνησης, αναβαθμίζοντας μόνιμα τις μετακινήσεις και την ποιότητα ζωής στην περιοχή. 

Κατά την περίοδο εφαρμογής των ρυθμίσεων, θα παραμείνουν σε ισχύ όλες οι απαραίτητες σημάνσεις και θα υπάρχει συνεχής συντονισμός με τις αρμόδιες αρχές, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις στην κυκλοφορία. Για περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης (διέλευση ασθενοφόρων ή πυροσβεστικών οχημάτων) έχει ληφθεί πρόνοια για τη διέλευση αυτών από το αποκλεισμένο τμήμα, με τη συνοδεία οχημάτων της κατασκευάστριας εταιρίας ΑΒΑΞ.

Η Ολυμπία Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και παρακαλεί τους οδηγούς να συμμορφώνονται με τη σχετική εργοταξιακή σήμανση και τις υποδείξεις της Τροχαίας, καθώς και να επιδείξουν αυξημένη προσοχή κατά τη διέλευσή τους από την περιοχή.

