search
ΣΑΒΒΑΤΟ 13.09.2025 21:23
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.09.2025 20:23

Η… “ψεκ” θεωρία του Μπόγρη για να μην αναγνωρίσει τον Αταμάν: Οι καλοί παίκτες παίζουν μόνοι τους, χωρίς προπονητή

13.09.2025 20:23
bogris

Την ώρα που όλοι οι άνθρωποι και οι φίλοι του μπάσκετ αναγνωρίζουν τη συμβολή του Εργκίν Αταμάν στην ιστορική επιτυχία της εθνικής Τουρκίας να βρεθεί στον τελικό του ευρωμπάσκετ, χωρίς μάλιστα να την θεωρούν οι ειδικοί ως τέτοιο φαβορί, βρέθηκε άνθρωπος που αρνείται να πει έστω μισή καλή κουβέντα για τον ομοσπονδιακό κόουτς της γειτονικής χώρας – προφανώς επειδή είναι και του Παναθηναϊκού.

Ο Γιώργος Μπόγρης λοιπόν, που με τους αστεϊσμούς και τα χωρατά κάνει μεγαλύτερη καριέρα από αυτή που κατάφερε ως μπασκετμπολίστας, απέδωσε όλη την επιτυχία της Τουρκίας στους καλούς παίκτες που έχει η ομάδα, αρνούμενος στον Αταμάν την παραμικρή συμβολή.

Μιλώντας στους Betarades, ο Μπόγρης εισήγαγε μία θεωρία που αν εφαρμοστεί στην πράξη, θα πρέπει να μείνουν οι μισές ομάδες χωρίς προπονητή – αρκεί να έχουν πολύ καλό ρόστερ – και να απολυθεί αντίστοιχος αριθμός κόουτς ανά τον κόσμο.

Υποστήριξε δηλαδή ότι οι προπονητές είναι περιττοί στις ομάδες, καθώς οι καλοί παίκτες δεν χρειάζονται οδηγίες προπονητή να παίξουν, μπορούν και μόνοι τους να εφαρμόσουν αυτά που πρέπει μέσα στο γήπεδο! Έφερε μάλιστα ως παράδειγμα τη δική του εμπειρία στον… ΠΑΟΚ, εκθέτοντας και την ιστορική ομάδα της Θεσαλονίκης.

Εκτός κι αν ο Μπόγρης μπερδεύτηκε και σου λέει, εδώ υπάρχουν αυτοκίνητα χωρίς οδηγό, αεροσκάφη μη επανδρωμένα, γιατί όχι και ομάδες χωρίς προπονητή; Άραγε, ο Ολυμπιακός που έχει επίσης πολύ καλούς παίκτες, μήπως πρέπει, κατά τη θεωρία Μπόγρη, να διώξει τον Μπαρτζώκα; Θα είχε γούστο να το διευκρινίσει – για προφανείς λόγους!

Διαβάστε επίσης:

Βασίλης Σπανούλης: «Μην είμαστε μίζεροι – Πριν ξεκινήσει το τουρνουά, πολλοί έλεγαν ότι επιτυχία θα είναι να φτάσουμε στους “16”»

EuroBasket 2025: Οργή της ΕΟΚ για το «No mercy» των τούρκων – Ζήτησαν συγγνώμη και κατέβασαν την ανάρτηση

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η πεισμωμένη αντίδραση του «Greek Freak» μετά τον αποκλεισμό της Εθνικής

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
limeniko_new
ΕΛΛΑΔΑ

Αγωνία για πέντε επιβάτες αλιευτικού στον Θερμαϊκό – Προσέκρουσαν σε βράχια, σε εξέλιξη έρευνες του Λιμενικού

meloni 776- new
ΚΟΣΜΟΣ

Αναφορά της Μελόνι στην δολοφονία Κερκ για δολοφονίες κατά δεξιών – Έντονη αντίδραση της αντιπολίτευσης

lekorni gallia – new
ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Οι απεργίες της 18ης Σεπτεμβρίου κρίνουν τον προϋπολογισμό – Ο Λεκορνί ακύρωσε μέτρο του Μπαϊρού για τις αργίες

METRO2
ΕΛΛΑΔΑ

Πρεμιέρα για την 24ωρη λειτουργία σε μετρό, τραμ και λεωφορεία κάθε Σάββατο – Αναλυτικά τα δρομολόγια

Πατριός ασελγούσε σε βάρος ανήλικης κόρης της συντρόφου του - Media
ΕΛΛΑΔΑ

Ανήλικη εκδιδόταν μέσω διαδικτυακής εφαρμογής – Συνελήφθη 30χρονος για ασελγείς πράξεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις
markos-seferlis-new
LIFESTYLE

Βαρύ πένθος για τον Μάρκο Σεφερλή - «Έπαιζα στο θέατρο μόνο για σένα, για να σε βλέπω να γελάς»

spanoulis ataman 771- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Eurobasket 2025: «Πάμε για το χάλκινο» δήλωσε ο Σπανούλης - «Συγγνώμη στους Έλληνες, αλλά ήμασταν καλύτεροι σήμερα» είπε ο Αταμάν

rama-omilia
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Αλβανία διορίζει την πρώτη υπουργό στον κόσμο δημιουργημένη από τεχνητή νοημοσύνη

marissa lemou 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Πένθος στην οικογένεια Λαιμού: Πέθανε η κόρη του Διαμαντή και της Μπέσσυς, η 28χρονη Μαρίσσα

giannis_antentokounbo
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η πεισμωμένη αντίδραση του «Greek Freak» μετά τον αποκλεισμό της Εθνικής

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 13.09.2025 21:21
limeniko_new
ΕΛΛΑΔΑ

Αγωνία για πέντε επιβάτες αλιευτικού στον Θερμαϊκό – Προσέκρουσαν σε βράχια, σε εξέλιξη έρευνες του Λιμενικού

meloni 776- new
ΚΟΣΜΟΣ

Αναφορά της Μελόνι στην δολοφονία Κερκ για δολοφονίες κατά δεξιών – Έντονη αντίδραση της αντιπολίτευσης

lekorni gallia – new
ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Οι απεργίες της 18ης Σεπτεμβρίου κρίνουν τον προϋπολογισμό – Ο Λεκορνί ακύρωσε μέτρο του Μπαϊρού για τις αργίες

1 / 3