Η… “ψεκ” θεωρία του Μπόγρη για να μην αναγνωρίσει τον Αταμάν: Οι καλοί παίκτες παίζουν μόνοι τους, χωρίς προπονητή

Την ώρα που όλοι οι άνθρωποι και οι φίλοι του μπάσκετ αναγνωρίζουν τη συμβολή του Εργκίν Αταμάν στην ιστορική επιτυχία της εθνικής Τουρκίας να βρεθεί στον τελικό του ευρωμπάσκετ, χωρίς μάλιστα να την θεωρούν οι ειδικοί ως τέτοιο φαβορί, βρέθηκε άνθρωπος που αρνείται να πει έστω μισή καλή κουβέντα για τον ομοσπονδιακό κόουτς της γειτονικής χώρας – προφανώς επειδή είναι και του Παναθηναϊκού.

Ο Γιώργος Μπόγρης λοιπόν, που με τους αστεϊσμούς και τα χωρατά κάνει μεγαλύτερη καριέρα από αυτή που κατάφερε ως μπασκετμπολίστας, απέδωσε όλη την επιτυχία της Τουρκίας στους καλούς παίκτες που έχει η ομάδα, αρνούμενος στον Αταμάν την παραμικρή συμβολή.

Μιλώντας στους Betarades, ο Μπόγρης εισήγαγε μία θεωρία που αν εφαρμοστεί στην πράξη, θα πρέπει να μείνουν οι μισές ομάδες χωρίς προπονητή – αρκεί να έχουν πολύ καλό ρόστερ – και να απολυθεί αντίστοιχος αριθμός κόουτς ανά τον κόσμο.

Υποστήριξε δηλαδή ότι οι προπονητές είναι περιττοί στις ομάδες, καθώς οι καλοί παίκτες δεν χρειάζονται οδηγίες προπονητή να παίξουν, μπορούν και μόνοι τους να εφαρμόσουν αυτά που πρέπει μέσα στο γήπεδο! Έφερε μάλιστα ως παράδειγμα τη δική του εμπειρία στον… ΠΑΟΚ, εκθέτοντας και την ιστορική ομάδα της Θεσαλονίκης.

Εκτός κι αν ο Μπόγρης μπερδεύτηκε και σου λέει, εδώ υπάρχουν αυτοκίνητα χωρίς οδηγό, αεροσκάφη μη επανδρωμένα, γιατί όχι και ομάδες χωρίς προπονητή; Άραγε, ο Ολυμπιακός που έχει επίσης πολύ καλούς παίκτες, μήπως πρέπει, κατά τη θεωρία Μπόγρη, να διώξει τον Μπαρτζώκα; Θα είχε γούστο να το διευκρινίσει – για προφανείς λόγους!

