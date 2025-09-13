Καρυστιανού: Αιχμές για τη σκοπιμότητα της ρύθμισης Φλωρίδη, περί περιορισμένης πρόσβασης των κατηγορούμενων στις δικογραφίες

Η διάταξη που έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το Υπουργείο Δικαιοσύνης και θέτει περιορισμούς στο δικαίωμα οποιουδήποτε κατηγορούμενου να γνωρίζει όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με την εις βάρος του κατηγορία, στηλιτεύει σε ανάρτησή της η Μαρία Καρυστιανού.

Η διάταξη έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις από αντιπολίτευση και νομικούς, καθώς προβλέπει ότι αυτός ο περιορισμός του δικαιώματος, θα γίνεται με απόφαση αστυνομικού ή άλλου προανακριτικού υπαλλήλου ή ανακριτή, εφόσον κριθεί από αυτούς ότι ο κατηγορούμενος δεν πρέπει να λάβει γνώση όλης της δικογραφίας επειδή θίγεται π.χ. η εξέλιξη της αστυνομικής έρευνας ή το δημόσιο συμφέρον ή δικαιώματα άλλων προσώπων.

Ήτοι, θα κατηγορείται κάποιος χωρίς να γνωρίζει για ποιο πράγμα κατηγορείται και άρα υποσκάπτεται το αγαθό της δίκαιης δίκης.

Το ενδιαφέρον στην ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού είναι ότι η πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών αφήνει αιχμές και υπαινιγμούς ότι αυτό μπορεί να αφορά ανθρώπους οι οποίοι αμφισβήτησαν το κυβερνητικό αφήγημα για το έγκλημα με τους 57 νεκρούς και ίσως βρεθούν κατηγορούμενοι.

Η ανάρτηση:

Γνωρίζοντας, με τον πιο επώδυνο τρόπο, τις ατελείωτες παραβιάσεις του Κράτους Δικαίου απο μια κυβέρνηση, που δυστυχώς προτεραιότητα έχει όχι το κοινό συμφέρον, αλλά την εξασφάλιση της ασυλίας και ατιμωρησίας των Υπουργών της, αισθάνθηκα ΑΠΕΙΛΗ σε βάρος όλων των πολιτών, διαβάζοντας την καινουργια μεθόδευση παραβίασης της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα ανθρώπινα δικαιώματα, και ιδίως για τη δίκαιη δίκη.

Η κυβέρνηση της ΝΔ δια του Υπουργού Δικαιοσύνης κ. Φλωρίδη προσπαθεί να περάσει νομοσχέδιο, όπου ο κατηγορούμενος δεν θα έχει δικαίωμα πρόσβασης στην ποινική δικογραφία που τον αφορά!

Εν ολίγοις, δεν θα μπορεί να ενημερωθεί για τα στοιχεία που υπάρχουν εναντίον του, ώστε να μπορέσει να υπερασπιστεί τον εαυτό του απέναντι σε τυχόν κατασκευασμένες κατηγορίες, και στοιχεία τυχόν προερχόμενα απο αθέμιτα μέσα, όπως υποκλοπές…

Τι έχουν άραγε στο δόλιο μυαλό τους;

Και για ποιους πολίτες ετοιμάζονται;

Πέρα από τις απειλές που η ίδια δέχθηκα, ήδη πρόσωπα που βοηθούν στην υπόθεση των Τεμπών στοχοποιούνται και ποιος ξέρει τι άλλο θα ακολουθήσει.

Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 13/2012, μπορεί να έχει αντίστοιχες ρυθμίσεις, αλλά περιλαμβάνει τη δικλείδα διασφάλισης της δίκαιης δίκης, θέτοντας μια προϋπόθεση η οποία έχει καταλυθεί στη χώρα μας.

Έτσι ακόμη και η αγενέστατη και αλαζονική απάντηση του Υπουργού Δικαιοσύνης, με παραπομπή σε ευρωπαϊκή οδηγία, είναι άτοπη, άστοχη και βέβαια προσχηματική.

Διότι η Ευρώπη προϋποθέτει για κάθε ρύθμιση της την τήρηση των αρχών του Κράτους Δικαίου και της δίκαιης δίκης, αυτές που η Κυβέρνηση συστηματικά καταπατά και δεν τηρεί!

Με αυτόν τον τρόπο, ακόμη και καλής προαίρεσης ρυθμίσεις της Ευρώπης, μετατρέπονται σε δόλια και επικίνδυνα εργαλεία στα χέρια μιας Κυβέρνησης που έχει αποδείξει ότι γράφει στα παλιά της τα παπούτσια τη δίκαιη δίκη.

Δεν έχουν καταλάβει όμως τι συμβαίνει έξω, στην κοινωνία …..

Πόσο βράζει το μέσα μας από την αγανάκτηση και την απόγνωση.

Για εκείνους είναι αδιανόητο να βλέπουν τους πολίτες ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ να μετατρέπονται σε ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΟΝΤΑ και να υποστηρίζουν τα δικαιώματα τους ανεξάρτητα από κομματικά κινήματα, χάρη στα οποία μας κρατούσαν στη διάσπαση.

Να συσπειρώνονται ενάντια στο κακό.

Να γίνονται οι ίδιοι ΕΜΠΟΔΙΟ σε όλες τις δόλιες πράξεις τους.

ΕΥΘΥΝΗ δική μας λοιπόν η προστασία των παιδιών μας, της ζωής, της αξιοπρέπειας, των αρχών του Κράτους Δικαίου και της δίκαιης δίκης, και η αποδόμηση όλων όσων τις καταπατούν.

Μέχρι τέλους!!

