ΠΑΣΟΚ: Ρέστα στο τραπέζι με πρόγραμμα διακυβέρνησης

Μήνες τώρα το «Ποντίκι» περιγράφει την ανάγκη του ΠΑΣΟΚ να εμφανίσει ένα αξιόπιστο κυβερνητικό πρόγραμμα, που αποτελεί το σημαντικότερο μέσο για να επιτύχει τον στόχο του να αναδειχτεί σε αντίπαλο της Νέας Δημοκρατίας για τη νίκη στις επόμενες εκλογές.

Η «πρώτη φορά αξιωματική αντιπολίτευση στη ΔΕΘ», ύστερα από κάμποσα χρόνια, είναι για τον Νίκο Ανδρουλάκη μια μεγάλη ευκαιρία για:

● Να εκμεταλλευτεί το δημοσκοπικό κατρακύλισμα της Ν.Δ., την οποία είναι άγνωστο εάν θα ξαναβρεί σε τόσο χαμηλό ποσοστό.

● Να τρυπήσει το ταβάνι του 15% και να επιστρέψει στο επίπεδο από το οποίο «γκρεμίστηκε» τους τελευταίους μήνες: τη διεκδίκηση του 20%, που αποτελούσε τον προηγούμενο χαμένο στόχο του αμέσως μετά την επανεκλογή του στην ηγεσία.

● Να δώσει το μήνυμα ότι θέλει και μπορεί να κυβερνήσει.

Εάν το ΠΑΣΟΚ μπορέσει να πλησιάσει το 20%, αυτομάτως θα έχει ένα ακόμη κέρδος, εκτός του ότι θα δημιουργήσει δυναμική έναντι της Ν.Δ.: θα βάλει σε βαρύ προβληματισμό τον Αλέξη Τσίπρα για το αν θα πρέπει να εμφανιστεί με νέο κόμμα, σχήμα ή κάτι τέλος πάντων που θα τον επαναφέρει στο κέντρο της πολιτικής σκηνής.

● Αν το ΠΑΣΟΚ είναι τόσο ισχυρό ώστε να αμφισβητήσει την πρωτοκαθεδρία της Ν.Δ., η όποια κίνηση του Τσίπρα θα θεωρηθεί υπονομευτική της προσπάθειας να χάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης τις εκλογές.

● Στο αντίθετο σενάριο, αν δηλαδή το ΠΑΣΟΚ παραμείνει στάσιμο ή αποδυναμωθεί, τότε ο Τσίπρας θα μπορεί να ισχυριστεί ότι η επανεμφάνισή του αποσκοπεί στην ανάκτηση πρωταγωνιστικού ρόλου από την Κεντροαριστερά.

Με σοσιαλδημοκρατική «σφραγίδα»

Για τον Ανδρουλάκη το στοίχημα είναι πολύ μεγάλο. Στην πραγματικότητα από τώρα μέχρι τις επόμενες εκλογές πρέπει να σπρώξει στο τραπέζι τα ρέστα του για να παραμείνει στο παιχνίδι. Ξέρει ότι πολλοί «σύντροφοί» του τον περιμένουν στη γωνία και κάμποσοι απ’ αυτούς, προκρίνοντας τα προσωπικά τους νιτερέσα, προτιμούν την αποτυχία του περισσότερο από μια εκλογική νίκη του ΠΑΣΟΚ. Παρότι, αν το κόμμα τους παραμείνει πολύ χαμηλά, αυτό που ίσως κληρονομήσουν θα είναι ένα μη ανατάξιμο πολιτικό ερείπιο.

Ο πρόεδρος του Κινήματος, όπως περιγράφουν εδώ και μήνες στενοί συνομιλητές του, έχει αντιληφθεί το πρόβλημα και επιχειρεί να επιτύχει τον στόχο του με τη διαμόρφωση ενός προγράμματος διακυβέρνησης που θα μπορεί να σταθεί στην πολιτική και εκλογική αρένα, παρά τις συνήθεις επιθέσεις της Ν.Δ. περί «ακοστολόγητου» κ.λπ. Ενός προγράμματος όχι εναλλακτικού προς αυτό της Ν.Δ., αλλά με τη σοσιαλδημοκρατική «σφραγίδα» του ΠΑΣΟΚ.

Όπως ο ίδιος τόνισε την Τρίτη, σε συνάντησή του με εκπροσώπους παραγωγικών και κοινωνικών φορέων ενόψει της ομιλίας του στην 89η ΔΕΘ το Σάββατο:

«Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης συνήθως είναι ένα παζάρι δεσμεύσεων και παροχολογίας από την εκάστοτε κυβέρνηση με το βλέμμα στραμμένο στις κάλπες και τις δημοσκοπήσεις. Νομίζω ότι αυτή η παράδοση πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει και να είναι μία ευκαιρία διαλόγου, συζήτησης, αλλά και παρουσίασης ενός ολοκληρωμένου σχεδίου που θα κάνει τη χώρα μας πιο ανταγωνιστική οικονομικά, πιο ανθεκτική κοινωνικά, πιο ισχυρή γεωπολιτικά. Δέσμευσή μου είναι πως το Σάββατο το βράδυ το ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο τέτοιο σχέδιο, που θα δίνει προοπτική σε όλους τους Έλληνες, βάζοντας τη χώρα ξανά σε τροχιά σύγκλισης».

Επίθεση γοητείας

Η ομιλία του Ανδρουλάκη το Σάββατο το βράδυ, σε αυτό το «παζάρι δεσμεύσεων και παροχολογίας» της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, και η συνέντευξη Τύπου την επόμενη μέρα δεν είναι το τέλος της διαδρομής, αλλά ένας από τους σημαντικότερους σταθμούς στην πορεία προς τις κάλπες. Είναι πάντως ο βατήρας που θα μπορούσε να στείλει το ΠΑΣΟΚ σε τροχιά διεκδίκησης της εξουσίας.

Απλό δεν είναι – κάθε άλλο. Ο χώρος αριστερά της Ν.Δ. έχει μαραζώσει πολιτικά τα τελευταία χρόνια και όσο πιο αριστερά κοιτάζει κάποιος τόσο μεγαλύτερο κατακερματισμό διαπιστώνει. Η υπέρβαση αυτού του προβλήματος δεν είναι αυτονόητο ότι μπορεί να επιτευχθεί με την παρουσίαση του κυβερνητικού προγράμματος και του προγράμματος των «100 πρώτων ημερών».

Η επίθεση γοητείας του Ανδρουλάκη θα έχει στόχο τους πολίτες της Κεντροαριστεράς και της Αριστεράς, αλλά και το όχι ευκαταφρόνητο ποσοστό αυτών που ψήφισαν τη Ν.Δ. το 2023 και σταδιακά απομακρύνθηκαν για διάφορους λόγους – όχι φυσικά τους «καθαρόαιμους» δεξιούς, που έχουν τραβήξει για άλλες πολιτείες, αλλά τους κεντρώους, που θα μπορούσαν να δουν το ΠΑΣΟΚ ως πρόταση εξουσίας εάν έχουν αποφασίσει ότι γι’ αυτούς η Ν.Δ. είναι μια τελειωμένη υπόθεση.

Απαραίτητη προϋπόθεση; Η ικανότητα του ΠΑΣΟΚ και του αρχηγού του να πείσουν ότι όχι μόνο θέλουν να κυβερνήσουν, αλλά μπορούν κιόλας…

