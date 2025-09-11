KKE: Στις επάλξεις για το 13ωρο, κριτική σε κυβέρνηση και… «Μεσσίες»

Το νομοσχέδιο για το 13ωρο αποτελεί την αγωνιστική αιχμή του δόρατος για το ΚΚΕ το επόμενο διάστημα, διεκδικώντας να πεταχτεί στον «κάλαθο των αχρήστων». Μετά το συλλαλητήριο της ΔΕΘ, το οποίο ο «Ριζοσπάστης» το χαρακτηρίζει «το μεγαλύτερο των τελευταίων χρόνων», ο Περισσός ετοιμάζεται για το επόμενο κινηματικό ορόσημο. Δηλαδή την πανελλαδική απεργία που κήρυξε η ΓΣΕΕ και στην οποία ήδη έχει απευθύνει κάλεσμα το ΠΑΜΕ, καλώντας όλα τα σωματεία, εργατικά κέντρα και ομοσπονδίες που συσπειρώνονται στους κόλπους του να συμμετάσχουν στην απεργία και τις απεργιακές συγκεντρώσεις.

Το ΠΑΜΕ διεκδικεί απόσυρση του νομοσχεδίου και μείωση του εργάσιμου χρόνου με 7ωρο – 5ήμερο – 35ωρο, Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, αυξήσεις στους μισθούς.

Ωστόσο, η ΔΕΘ «τρέχει» ακόμη. Από χθες ο γ.γ. της Κ.Ε. του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, όπου σήμερα το βράδυ θα πραγματοποιήσει ομιλία στο Βελλίδειο. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας αναμένεται να εξαπολύσει σφοδρή επίθεση προς την κυβέρνηση για τα μέτρα και τις εξαγγελίες Μητσοτάκη, αλλά και για το γεγονός ότι ο «Ριζοσπάστης» αποκλείστηκε για τρίτη χρονιά από τις ερωτήσεις κατά την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου στη ΔΕΘ.

Το ΚΚΕ θεωρεί ότι τα μέτρα ενισχύουν μονόπλευρα τους επιχειρηματικούς ομίλους και μιλά για «μέρισμα κοροϊδίας» από το «ματωμένο πλεόνασμα».

Πιο ειδικά, σε σχέση με τα φορολογικά μέτρα που ανακοινώθηκαν, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Νίκος Καραθανασόπουλος σημείωσε (ERTnews) ότι η νέα φορολογική κλίμακα είναι ακόμη πιο αντιλαϊκή, γιατί οι όποιες εκπτώσεις ευνοούν τα πολύ μεγάλα εισοδήματα και όχι τα εισοδήματα τα οποία έχει μια λαϊκή οικογένεια, ενώ παραμένει σε ισχύ η άμεση φορολογία.

Στη σχετική του ανακοίνωση το γρ. Τύπου του ΚΚΕ επισημαίνει: «Τις όποιες “φοροελαφρύνσεις” εξήγγειλε ο πρωθυπουργός, τις έχει προεισπράξει η κυβέρνηση δυο και τρεις φορές με τους άδικους άμεσους και έμμεσους φόρους, με τα τεκμήρια των αυτοαπασχολουμένων».

Για το δημογραφικό, το ΚΚΕ τονίζει ότι οι όποιες εξαγγελίες θα αποδειχθούν «κενό γράμμα» – τη στιγμή μάλιστα που κλείνουν 750 σχολεία – και «δεν απαντούν στο αμείλικτο ερώτημα: πώς θα κάνουν οικογένεια τα νέα ζευγάρια με τα ενοίκια στα ύψη, με ανύπαρκτες και εμπορευματοποιημένες κοινωνικές υπηρεσίες και δουλεύοντας 13 ώρες τη μέρα για να τα βγάλουν πέρα»; Αναφορικά με τη στέγη το ΚΚΕ μιλά για εξαγγελίες που «είναι στην ουσία επιδότηση των μεγαλοκατασκευαστών».

Ως προς τα μέτρα φοροαπαλλαγής των νέων εργαζομένων έως 25 ετών ο Θοδωρής Κωτσαντής, γραμματέας του Κ.Σ. της ΚΝΕ, τα χαρακτήρισε «ανέκδοτο» καθώς η πλειοψηφία σε αυτές τις ηλικίες «δουλεύει μαύρη εργασία, 4ωρα και τρίωρα, χωρίς ασφάλιση και συλλογικές συμβάσεις».

Στο μεταξύ, το ΚΚΕ δεν αφήνει ασχολίαστη και την επανεμφάνιση Τσίπρα την οποία αντιλαμβάνεται ως μέρος μια συστημικής προσπάθειας να διαμορφώσει ένα δίπολο μεταξύ Δεξιάς και «αμαρτωλής σοσιαλδημοκρατίας» που θα εγκλωβίζει τη λαϊκή δυσαρέσκεια «εντός τειχών». «Για αυτό ανασύρουν φθαρμένα πρόσωπα όπως ο Αλ. Τσίπρας», είπε, ο Ν. Καραθανασόπουλος. Ο λαός «δεν παίρνει από “rebranding” κάθε λογής νέων και παλιότερων δήθεν Μεσσιών, αλλά μόνο από ανατροπή και ριζική εκ βάθρων αλλαγή» σχολίασε το ΚΚΕ στο πλαίσιο της ανακοίνωσής του για την ομιλία του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ.

