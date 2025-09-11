search
ΠΕΜΠΤΗ 11.09.2025 06:49
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρία Μητσοπούλου ΜΑΡΙΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

Δημοσιεύτηκε στο ΠΟΝΤΙΚΙ

τεύχος 2403
11/09/2025
11.09.2025 06:20

KKE: Στις επάλξεις για το 13ωρο, κριτική σε κυβέρνηση και… «Μεσσίες»

Δημοσιεύτηκε στο ΠΟΝΤΙΚΙ

τεύχος 2403
11/09/2025
11.09.2025 06:20
koutsoumpas-new

Το νομοσχέδιο για το 13ωρο αποτελεί την αγωνιστική αιχμή του δόρατος για το ΚΚΕ το επόμενο διάστημα, διεκδικώντας να πεταχτεί στον «κάλαθο των αχρήστων». Μετά το συλλαλητήριο της ΔΕΘ, το οποίο ο «Ριζοσπάστης» το χαρακτηρίζει «το μεγαλύτερο των τελευταίων χρόνων», ο Περισσός ετοιμάζεται για το επόμενο κινηματικό ορόσημο. Δηλαδή την πανελλαδική απεργία που κήρυξε η ΓΣΕΕ και στην οποία ήδη έχει απευθύνει κάλεσμα το ΠΑΜΕ, καλώντας όλα τα σωματεία, εργατικά κέντρα και ομοσπονδίες που συσπειρώνονται στους κόλπους του να συμμετάσχουν στην απεργία και τις απεργιακές συγκεντρώσεις.

Το ΠΑΜΕ διεκδικεί απόσυρση του νομοσχεδίου και μείωση του εργάσιμου χρόνου με 7ωρο – 5ήμερο – 35ωρο, Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, αυξήσεις στους μισθούς.

Ωστόσο, η ΔΕΘ «τρέχει» ακόμη. Από χθες ο γ.γ. της Κ.Ε. του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, όπου σήμερα το βράδυ θα πραγματοποιήσει ομιλία στο Βελλίδειο. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας αναμένεται να εξαπολύσει σφοδρή επίθεση προς την κυβέρνηση για τα μέτρα και τις εξαγγελίες Μητσοτάκη, αλλά και για το γεγονός ότι ο «Ριζοσπάστης» αποκλείστηκε για τρίτη χρονιά από τις ερωτήσεις κατά την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου στη ΔΕΘ.

Το ΚΚΕ θεωρεί ότι τα μέτρα ενισχύουν μονόπλευρα τους επιχειρηματικούς ομίλους και μιλά για «μέρισμα κοροϊδίας» από το «ματωμένο πλεόνασμα».

Πιο ειδικά, σε σχέση με τα φορολογικά μέτρα που ανακοινώθηκαν, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Νίκος Καραθανασόπουλος σημείωσε (ERTnews) ότι η νέα φορολογική κλίμακα είναι ακόμη πιο αντιλαϊκή, γιατί οι όποιες εκπτώσεις ευνοούν τα πολύ μεγάλα εισοδήματα και όχι τα εισοδήματα τα οποία έχει μια λαϊκή οικογένεια, ενώ παραμένει σε ισχύ η άμεση φορολογία.

Στη σχετική του ανακοίνωση το γρ. Τύπου του ΚΚΕ επισημαίνει: «Τις όποιες “φοροελαφρύνσεις” εξήγγειλε ο πρωθυπουργός, τις έχει προεισπράξει η κυβέρνηση δυο και τρεις φορές με τους άδικους άμεσους και έμμεσους φόρους, με τα τεκμήρια των αυτοαπασχολουμένων».

Για το δημογραφικό, το ΚΚΕ τονίζει ότι οι όποιες εξαγγελίες θα αποδειχθούν «κενό γράμμα» – τη στιγμή μάλιστα που κλείνουν 750 σχολεία – και «δεν απαντούν στο αμείλικτο ερώτημα: πώς θα κάνουν οικογένεια τα νέα ζευγάρια με τα ενοίκια στα ύψη, με ανύπαρκτες και εμπορευματοποιημένες κοινωνικές υπηρεσίες και δουλεύοντας 13 ώρες τη μέρα για να τα βγάλουν πέρα»; Αναφορικά με τη στέγη το ΚΚΕ μιλά για εξαγγελίες που «είναι στην ουσία επιδότηση των μεγαλοκατασκευαστών».

Ως προς τα μέτρα φοροαπαλλαγής των νέων εργαζομένων έως 25 ετών ο Θοδωρής Κωτσαντής, γραμματέας του Κ.Σ. της ΚΝΕ, τα χαρακτήρισε «ανέκδοτο» καθώς η πλειοψηφία σε αυτές τις ηλικίες «δουλεύει μαύρη εργασία, 4ωρα και τρίωρα, χωρίς ασφάλιση και συλλογικές συμβάσεις».

Στο μεταξύ, το ΚΚΕ δεν αφήνει ασχολίαστη και την επανεμφάνιση Τσίπρα την οποία αντιλαμβάνεται ως μέρος μια συστημικής προσπάθειας να διαμορφώσει ένα δίπολο μεταξύ Δεξιάς και «αμαρτωλής σοσιαλδημοκρατίας» που θα εγκλωβίζει τη λαϊκή δυσαρέσκεια «εντός τειχών». «Για αυτό ανασύρουν φθαρμένα πρόσωπα όπως ο Αλ. Τσίπρας», είπε, ο Ν. Καραθανασόπουλος. Ο λαός «δεν παίρνει από “rebranding” κάθε λογής νέων και παλιότερων δήθεν Μεσσιών, αλλά μόνο από ανατροπή και ριζική εκ βάθρων αλλαγή» σχολίασε το ΚΚΕ στο πλαίσιο της ανακοίνωσής του για την ομιλία του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ.

Διαβάστε επίσης:

Μάχη ΝΔ – ΠΑΣΟΚ για τα συνθήματα της ΔΕΘ με κατηγορίες για «κλόπυ πέιστ»

Ευχαριστίες φον ντερ Λάιεν στην Ελλάδα για τους δασοκομάντος που έσωσαν χωριό στην Ισπανία

ΥΠΕΞ για την επίθεση του Ισραήλ στη Ντόχα: Παραβιάστηκε η εδαφική κυριαρχία του Κατάρ, ενέργεια αντίθετη με το διεθνές δίκαιο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
FAMELLOS-DETH-234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το «εγχείρημα» Τσίπρα οξύνει το πρόβλημα Φάμελλου – Αναμονή για τα μηνύματα του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ στη συνέντευξη Τύπου στη ΔΕΘ

xristakopoulos-123-new
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Οι εξαγγελίες δεν σταματούν την αμφισβήτηση

idrogonanthrakes_aoz_2001_1460-820_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Chevron «απειλεί» το τουρκολιβυκό μνημόνιο – Τα «κόλπα» του Χαφτάρ και η ευκαιρία της Αθήνας

androulakis_1508
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μελλοντική διαιρετική τομή στο ΠΑΣΟΚ: Αυτόνομη πορεία ή συνεργασίες

ELVALHALCOR-ELVAL-aluminium-rolls-foto-for-VIOHALCO-1402181
BUSINESS

ElvalHalkor: Ισχυρή ανάπτυξη Α’ εξαμήνου 2025 παρά μεταβλητότητα αγοράς και υψηλό ενεργειακό κόστος

Δείτε όλες τις ειδήσεις
spanoulis-vasilis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Βασίλης Σπανούλης κυνηγά ένα επίτευγμα που μόνο ένας έχει καταφέρει στην ιστορία του Eurobasket και ήταν… Ελληνας

kaliakmanis
ΕΛΛΑΔΑ

Απάντηση Καλλιακμάνη για τη μήνυση σε βάρος του για συκοφαντική δυσφήμιση: «Δε θα δεχθώ φίλια πυρά και κακόβουλα σχόλια»

trolei new
ΕΛΛΑΔΑ

Τρόλεϊ: Σύγχυση με τους χειρισμούς Κυρανάκη - Το ξήλωμα και τα κινέζικα ηλεκτρικά λεωφορεία, που... "μένουν" όμως στη ζέστη

kreas-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακρίβεια: Εκτός ελέγχου οι ανατιμήσεις στο κρέας, πάνω και από 50% - Εκτοξεύεται στα 20 ευρώ το μοσχάρι

portokaloglou_nosokomeio
LIFESTYLE

Νίκος Πορτοκάλογλου: Η ανάρτηση μέσα από το νοσοκομείο μετά το χειρουργείο - «Κλείνω κι έρχομαι!»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 11.09.2025 06:48
FAMELLOS-DETH-234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το «εγχείρημα» Τσίπρα οξύνει το πρόβλημα Φάμελλου – Αναμονή για τα μηνύματα του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ στη συνέντευξη Τύπου στη ΔΕΘ

xristakopoulos-123-new
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Οι εξαγγελίες δεν σταματούν την αμφισβήτηση

idrogonanthrakes_aoz_2001_1460-820_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Chevron «απειλεί» το τουρκολιβυκό μνημόνιο – Τα «κόλπα» του Χαφτάρ και η ευκαιρία της Αθήνας

1 / 3