Το Ισραήλ συνεχίζει να βομβαρδίζει κατοικήσιμα κτίρια στη Γάζα – «Ήταν της Χαμάς» ισχυρίστηκε ο στρατός (video)

Ένα ακόμη κτίριο όπου Παλαιστίνιοι είχαν κρησφύγετο για να γλιτώσουν από τα πυρά των Ισραηλινών στη πόλη της Γάζας, βομβαρδίστηκε και ισοπεδώθηκε από τον IDF.
Για μία ακόμη φορά ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι το κτίριο το είχε η Χαμάς.
«Μέσα στο κτίριο, η Χαμάς δημιούργησε στρατιωτικές υποδομές που χρησιμοποιούνται για την προώθηση και την εκτέλεση τρομοκρατικών επιθέσεων εναντίον στρατευμάτων των IDF» ανέφεραν.
Δείτε βίντεο από τον βομβαρδισμό:
Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος των IDF εξέδωσε εντολή εκκένωσης για τους κατοίκους της πόλης της Γάζας. Πάνω από 250.000 κάτοικοι έχουν ήδη εγκαταλείψει την πόλη.
