ΚΟΣΜΟΣ

13.09.2025 19:16

Το Ισραήλ συνεχίζει να βομβαρδίζει κατοικήσιμα κτίρια στη Γάζα – «Ήταν της Χαμάς» ισχυρίστηκε ο στρατός (video)

13.09.2025 19:16
gaza-vomvardismos-ktirio

Ένα ακόμη κτίριο όπου Παλαιστίνιοι είχαν κρησφύγετο για να γλιτώσουν από τα πυρά των Ισραηλινών στη πόλη της Γάζας, βομβαρδίστηκε και ισοπεδώθηκε από τον IDF.

Για μία ακόμη φορά ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι το κτίριο το είχε η Χαμάς.

«Μέσα στο κτίριο, η Χαμάς δημιούργησε στρατιωτικές υποδομές που χρησιμοποιούνται για την προώθηση και την εκτέλεση τρομοκρατικών επιθέσεων εναντίον στρατευμάτων των IDF» ανέφεραν.

Δείτε βίντεο από τον βομβαρδισμό: 

Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος των IDF εξέδωσε εντολή εκκένωσης για τους κατοίκους της πόλης της Γάζας. Πάνω από 250.000 κάτοικοι έχουν ήδη εγκαταλείψει την πόλη.

