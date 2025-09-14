search
ΚΥΡΙΑΚΗ 14.09.2025 21:41
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web

14.09.2025 21:21

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου: Οι ελληνικές συμμετοχές την 3η ημέρα – Πότε αγωνίζονται Τεντόγλου και Καραλής

14.09.2025 21:21
karalis

Η τρίτη ημέρα στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου που διεξάγεται στο Τόκιο, έχει εντονο ελληνικό ενδιαφέρον και… άρωμα μεταλλίου.

Στο πρωινό πρόγραμμα που ξεκινά στις 01:30 τα ξημερώματα για την Ελλάδα, θα έχουμε 4 ελληνικές συμμετοχές.

Οι τρεις θα είναι στη σφύρα με τους Μαντζουράνη, Ζάλτο και Φραντζεσκάκη να διεκδικούν θέση για τον τελικό, στον προκριματικό που θα γίνει σε δύο γκρουπ. 

Στο πρώτο γκρουπ θα αγωνιστεί ο Μαντζουράνης και στο δεύτερο οι άλλοι δύο. Στα προκριματικά του επί κοντώ γυναικών θα συμμετάσχει η Αδαμοπούλου.

Στη σφύρα το όριο πρόκρισης είναι 76,50μ, ενώ στο επί κοντώ 4,70μ.

Τεντόγλου και Καραλής στο απογευματινό πρόγραμμα

Τα δύο… βαριά χαρτιά της Ελλάδας μπαίνουν το απόγευμα (μεσημέρι για την Ελλάδα) στη μάχη του στίβου.

Ο Μίλτος Τεντόγλου θέλει να… καθαρίσει με ένα άλμα την πρόκριση στον τελικό του μήκους. Το όριο είναι 8,15μ και δεν θα έχει λογικά πρόβλημα, αν και στους τελευταίους αγώνες αντιμετώπισε αρκετά προβλήματα.

Ο Τεντόγλου αγωνίζεται στις 13:40 ώρα Ελλάδος και δέκα λεπτά μετά, είναι η ώρα για το πρώτο μετάλλιο για την Ελλάδα.

Ο Εμμανουήλ Καραλής αγωνίζεται στον τελικό του επί κοντώ, όπου το ξεκάθαρο φαβορί είναι ο Ντουπλάντις για το χρυσό, αλλά ο Μανόλο θέλει κατ’ αρχάς να κερδίσει ένα μετάλλιο και σε δεύτερη φάση να βάλει πίεση στον Σουηδό συναθλητή του και να κυνηγήσει το… θαύμα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα: 3η ημέρα – Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 

Πρωινό πρόγραμμα

01:30 Μαραθώνιος (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ

03:00 Σφυροβολία (Α) Προκριματικός Α Γκρουπ Μαντζουράνης

03:05 Επί Κοντώ (Γ) Προκριματικός Αδαμοπούλου 

04:30 3000 μ. στιπλ (Γ) Προκριματικός

04:45 Σφυροβολία (Α) Προκριματικός Β Γκρουπ Ζάλτος, Φραντζεσκάκης 

05:20 400 μ. εμπ. (Γ) Προκριματικός

Απογευματινό πρόγραμμα

13:35 400 μ. εμπ. (Α) Προκριματικός

13:40 Μήκος (Α) Προκριματικός Τεντόγλου 

13:49 Επί Κοντώ (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ Καραλής

14:23 110 μ. εμπ. (Α) Προκριματικός

15:00 Σφυροβολία (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ

15:06 100 μ. εμπ. (Γ) Ημιτελικός

15:30 1500 μ. (Α) Ημιτελικός 

15:55 3000 μ. στιπλ (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ

16:20 100 μ. εμπ. (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ

