Αστέρας Τρίπολης – Λάρισα 2-2: Έκλεψε τον βαθμό στο φινάλε με… Πασά

Οι αλλαγές του Γιώργου Πετράκη έκαναν όλη τη δουλειά και η ΑΕΛ απέσπασε σημαντική ισοπαλία με 2-2 από τον Αστέρα Τρίπολης στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League, αν και στο ημίχρονο βρέθηκε να ηττάται με 2-0.

Ο Αρκάδες, όντας αποτελεσματικοί αλλά όχι καταιγιστικοί, προηγήθηκαν με τα γκολ των Νίκου Καλτσά (20’) και Χουλιάν Μπαρτόλο (43’). Οι παίκτες, όμως, που ήρθαν από τον πάγκο, και ειδικά οι Λεάντρο Γκάρατε και Γιάννης Πασάς, σήμαναν την αντεπίθεση για το «αλογάκι». Που εν τέλει έφτασε στο τελικό 2-2 με δυο γκολ του 35χρονου επιθετικού (69’, 90’+4’ πέν.).

Αρκετά νευρικές οι δυο ομάδες στο ξεκίνημα. Είναι χαρακτηριστικό πως η πρώτη φάση ήρθε στο 16’ κι ήταν προϊόν λάθους – του Πέπε Καστάνιο για την ακρίβεια που έδωσε την ευκαιρία στον Λιούμπομιρ Τούπτα να προχωρήσει, αλλά να αστοχήσει στο σουτ που δοκίμασε από το ύψος της μεγάλης περιοχής. Δυο λεπτά αργότερα, το σκηνικό επαναλήφθηκε, μόνο που αυτή τη φορά χρειάστηκε η επέμβαση του Νίκου Παπαδόπουλου στο – αδύναμο – σουτ του Σάββα Μούργου.

Κι αφού η ΑΕΛ δεν εκμεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες της, «μίλησε» η ποιότητα κι η εμπειρία του Αστέρα. Ο Φεντερίκο Μακέντα έκανε κίνηση και σέντρα από τα αριστερά, η μπάλα έφτασε στο πίσω δοκάρι όπου ο Καλτσάς καιροφυλακτούσε και με δυνατό σουτ άνοιξε το σκορ. Οι «βυσσινί» στάθηκαν και άτυχοι, καθώς τρία λεπτά μετά στο μακρινό σουτ του Γιάνι Ατανάσοφ, η μπάλα σταμάτησε στη ρίζα της αριστερής δοκού της εστίας του Παπαδόπουλου που είχε χάσει τον έλεγχο της μπάλας.

Ακολούθησε ένα διάστημα με καλό ρυθμό μεν, χωρίς φάσεις δε… Μέχρι που στο 37’ ο Γιώργος Κόκκινος έδειξε απευθείας κόκκινη στον Άνχελο Σαγκάλ για μαρκάρισμα πάνω στον Ζούνιορ Μεντιέτα. Ωστόσο, έπειτα από παρέμβαση του VAR (Ιωάννης Παπαδόπουλος, Δημήτριος Μόσχου), ο Χαλκιδικιώτης διαιτητής άλλαξε το χρώμα της κάρτας. Πριν λήξει το πρώτο ημίχρονο, όμως, οι Αρκάδες έφτασαν και σε δεύτερο γκολ.

Ο Σοφιάν Τσάκλα έχασε την μπάλα στη μεσαία γραμμή από τον Μεντιέτα, εκείνος τροφοδότησε τον Μπαρτόλο που απέναντι στον Νίκο Μελίσσα πλάσαρε για το 2-0. Το δεύτερο ημίχρονο δεν είχε τον ίδιο ρυθμό και, σίγουρα, όχι την ίδια ένταση. Τουλάχιστον μέχρι το 65’. Από εκεί και μετά, το παιχνίδι απέκτησε και πάλι έντονο ενδιαφέρον, χάρη (και) στις αλλαγές του Γιώργου Πετράκη.

Η ΑΕΛ απείλησε στο 63’ με τον Λεάντρο Γκάρατε που είχε περάσει νωρίτερα ως αλλαγή – απέκρουσε δύσκολα ο Παπαδόπουλος. Έξι λεπτά αργότερα, κι αφού δευτερόλεπτα πριν είχε μπει στο ματς και ο Πασάς, έγινε το 2-1. Ο Γκάρατε με υπέροχη σέντρα με εξωτερικά φάλτσα με το δεξί βρήκε τον Έλληνα φορ κι ο πρώτος σκόρερ της περυσινής Super League 2 με όμορφη κεφαλιά-ψαράκι μείωσε για τους «βυσσινί».

Όπως ήταν λογικό, οι γηπεδούχοι αντέδρασαν. Στο 75’ ο Μελίσσας πραγματοποίησε τρομερή επέμβαση με τα ακροδάχτυλα στο φαλτσαριστό πλασέ του Μακέντα, με τον Σάββα Παντελίδη να φρεσκάρει την ομάδα του. Και φάνηκε πως θα κρατήσει ο Αστέρας τους τρεις βαθμούς, μέχρι που μπήκαμε στις καθυστερήσεις.

Από σέντρα του Ζήση Χατζηστραβού, ο Μπόγιαν Κοβάσεβιτς έκανε την κεφαλιά, με την μπάλα να βρίσκει στο απλωμένο χέρι του Νικολάι Άλχο. Πέναλτι που υπέδειξε ο Γεώργιος Κόκκινος κι εκτέλεσε εύστοχα ο Πασάς για το τελικό 2-2. Που θα μπορούσε να γίνει και 2-3 αν – πάλι – ο Πασάς έβρισκε εστία μετά τη σέντρα του Γκάρατε.

Σπουδαίος βαθμός, ο δεύτερος στο πρωτάθλημα, ειδικά με τον τρόπο που ήρθε, για την ΑΕΛ. Αποτυχία, από την άλλη, για τον Αστέρα Τρίπολης που, ναι μεν πήρε τον πρώτο του βαθμό, αλλά σίγουρα περίμενε κάτι περισσότερο.

Διαιτητής: Γεώργιος Κόκκινος (Χαλκιδικής)

Κίτρινες: Καστάνιο – Σαγκάλ, Ατανάσοφ, Σουρλής, Γκάρατε.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Σάββας Παντελίδης): Παπαδόπουλος, Σίπσιτς, Καστάνιο, Σιλά, Άλχο, Γκονζάλες, Μουνιόθ (83’ Γιαμπλόνσκι), Μπαρτόλο (76’ Εμμανουηλίδης), Καλτσάς (77’ Κετού), Μεντιέτα (61’ Τσίκο), Μακέντα.

ΑΕΛ (Γιώργος Πετράκης): Μελίσσας, Παπαγεωργίου, Κοβάσεβιτς, Παντελάκης, Τσάκλα, Πέρες (80’ Σουρλής), Ατανάσοφ, Σαγκάλ (80’ Χατζηστραβός), Τούπτα (80’ Φαϊζάλ), Γιούσης (58’ Γκάρατε), Μούργος (68’ Πασάς).

