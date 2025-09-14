search
ΚΥΡΙΑΚΗ 14.09.2025 21:43
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.09.2025 20:18

Πάλη: Στον τελικό του Παγκοσμίου ο Κουγιουμτσίδης, εξασφάλισε μετάλλιο για την Ελλάδα

14.09.2025 20:18
kougioumtsidis

Ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης θα διεκδικήσει το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία των 79κ. ελευθέρας στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα πάλης Ανδρών που διεξάγεται στην Κροατία.

Το «φαινόμενο» της ελληνικής Πάλης ήταν… ασταμάτητο, παρέσυρε όποιον βρέθηκε στο δρόμο του και έφτασε με άνεση έως τον τελικό της κορυφαίας διοργάνωσης.

Ο Ελληνας πρωταθλητής είχε δείξει ότι είναι έτοιμος για μεγάλη επιτυχία στη διοργάνωση και το απέδειξε στην πράξη!

Ξεκίνησε τη διοργάνωση με αντίπαλο τον Ιάπωνα Καμίγια, τον οποίο νίκησε με τεχνική υπεροχή. Στη συνέχεια πάλεψε με τον Κινέζο Του Αχέιγιου και επικράτησε εκ νέου με τεχνική υπεροχή. Στα προημιτελικά ο Κουγιουμτσίδης πάλεψε με τον Αζέρο Γκατζίεβ και νίκησε με 8-0! Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Ελληνας πρωταθλητής έφτασε έως τα ημιτελικά χωρίς να χάσει κανένα σημείο.

Εκεί αντιμετώπισε τον Ιρανό Νοκχοντιλαρίμι και με σπουδαία εμφάνιση επικράτησε με 8-3.
Πλέον στον μεγάλο τελικό ο Κουγιουμτσίδης θα παλέψει με τον Αμερικανό Χάινς με στόχο να ανέβει στο πιο ψηλό σκαλί του βάθρου!

Διαβάστε επίσης:

Η Κηφισιά… ξέρανε στο 90+4′ τον Παναθηναϊκο – Νίκησε 3-2 με ανατροπή

Τζόκοβιτς και Σάκκαρη στο ΟΑΚΑ για να παρακολουθήσουν το Ελλάδα – Βραζιλία στο τένις

Ελλάδα – Φινλανδία 92-89: Τρίτη στην Ευρώπη η Εθνική, πρώτο μετάλλιο μετά από 16 χρόνια

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
xaris doukas 55- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Χάρης Δούκας για Εθνική ομάδα: «Χάλκινο μετάλλιο, τεράστια ψυχή, αμέτρητη περηφάνια»

putin_alaska
ΚΟΣΜΟΣ

Politico: Γιατί ο Πούτιν δεν πρόκειται να σταματήσει τον πόλεμό του με τη Δύση

karalis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου: Οι ελληνικές συμμετοχές την 3η ημέρα – Πότε αγωνίζονται Τεντόγλου και Καραλής

spitia-germania
ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Το CDU πρώτη δύναμη στις τοπικές εκλογές της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας – Ενισχυμένη η ακροδεξιά

IMG_5937
ΣΙΝΕΜΑ

Δράμα, 48ο Φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους: Περισσότερη κοινωνία, λιγότερη πολιτική

Δείτε όλες τις ειδήσεις
markos-seferlis-new
LIFESTYLE

Βαρύ πένθος για τον Μάρκο Σεφερλή - «Έπαιζα στο θέατρο μόνο για σένα, για να σε βλέπω να γελάς»

vamvaki_lasithi_new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ασύλληπτη ιδέα από Κρητικούς – Πήραν επιδοτήσεις για βαμβάκι στο… Οροπέδιο Λασιθίου, ανάμεσά τους και ο δήμαρχος   

spanoulis ataman 771- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Eurobasket 2025: «Πάμε για το χάλκινο» δήλωσε ο Σπανούλης - «Συγγνώμη στους Έλληνες, αλλά ήμασταν καλύτεροι σήμερα» είπε ο Αταμάν

aivazis_korinthiou_ndp_file
LIFESTYLE

Μαρία Κορινθίου: «Ο χωρισμός μας με τον Γιάννη δεν ήταν επιπόλαιος»

giannis_antentokounbo
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η πεισμωμένη αντίδραση του «Greek Freak» μετά τον αποκλεισμό της Εθνικής

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 14.09.2025 21:42
xaris doukas 55- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Χάρης Δούκας για Εθνική ομάδα: «Χάλκινο μετάλλιο, τεράστια ψυχή, αμέτρητη περηφάνια»

putin_alaska
ΚΟΣΜΟΣ

Politico: Γιατί ο Πούτιν δεν πρόκειται να σταματήσει τον πόλεμό του με τη Δύση

karalis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου: Οι ελληνικές συμμετοχές την 3η ημέρα – Πότε αγωνίζονται Τεντόγλου και Καραλής

1 / 3