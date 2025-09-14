search
14.09.2025 17:03

Τουρκικό ΥΠΕΞ για ανάρτηση Δένδια: «Αβάσιμες και εξωφρενικές δηλώσεις» – Του καταλογίζουν «εσωτερικά πολιτικά κίνητρα»

14.09.2025 17:03
dendias

Την έντονη αντίδραση της Άγκυρας προκάλεσε ανάρτηση του υπουργού Αμυνας, Νίκου Δένδια, στο Χ, για την επέτειο της Εθνικής Ημέρας Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας.

Με ανακοίνωσή του, το τουρκικό ΥΠΕΞ κάνει λόγο για αβάσιμες και εξωφρενικές δηλώσεις, χωρίς να αναφέρεται ονομαστικά στον υπουργό Άμυνας, Νίκο Δένδια, και καλεί τις ελληνικές Αρχές «να αποφύγουν την υιοθέτηση εσωτερικών πολιτικών κινήτρων και την ανάληψη πρωτοβουλιών που στοχεύουν στην υποκίνηση εχθρότητας μεταξύ των δύο εθνών».

«Απορρίπτουμε τις αβάσιμες και εξωφρενικές δηλώσεις που έκαναν οι ελληνικές αρχές, με το πρόσχημα της λεγόμενης επετείου αβάσιμων ισχυρισμών σχετικά με την περίοδο κατά την οποία η Ελλάδα επιχείρησε να εισβάλει και να καταλάβει την Ανατολία», αναφέρει η Άγκυρα στην ανακοίνωση που εξέδωσε.

«Τέτοιες αναφορές έρχονται σε αντίθεση με τα ιστορικά γεγονότα και με τις προσπάθειες ενίσχυσης των φιλικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. Καλούμε τις ελληνικές αρχές να αποφύγουν την υιοθέτηση εσωτερικών πολιτικών κινήτρων και την ανάληψη πρωτοβουλιών που στοχεύουν στην υποκίνηση εχθρότητας μεταξύ των δύο εθνών», καταλήγει.

Η ανάρτηση Δένδια

Ο έλληνας υπουργός Άμυνας στην ανάρτησή του στο Χ έγραψε: «Ημέρα Εθνικής Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, η οποία καθιερώθηκε με ομόφωνη απόφασή της Βουλής των Ελλήνων στις 24/9/1998. Τιμάμε τη μνήμη των θυμάτων και τον Μικρασιατικό Ελληνισμό».

«Κατάφερε να ορθοποδήσει μετά τον ξεριζωμό και να συμβάλλει τα μέγιστα στην οικονομική, πνευματική και κοινωνική ζωή της χώρας», σημείωσε, κλείνοντας με αναφορά στον Σεφέρη: «… Ποιός έφυγε χτυπώντας πέταλα στις πλάκες; Κατάργησαν τα μάτια τους· τυφλοί. Μάρτυρες δεν υπάρχουν πια, για τίποτε».

Μαρινάκης για εξαγγελίες Ανδρουλάκη: Ένα ακόμα «πρόγραμμα Θεσσαλονίκης» που απλώς… πρασίνισε

ΣΥΡΙΖΑ: «Το κυριακάτικο μήνυμα Μητσοτάκη είναι εργαλείο σκληρής προπαγάνδας και ωραιοποίησης»

Μυλωνάκης κατά Βαξεβάνη: «Καμιά εισαγγελία δεν είναι στην “πόρτα” μου»

