ΔΕΘ 2025: Ο Ανδρουλάκης χαράζει τη γραμμή σύγκρουσης με τον καθεστωτισμό Μητσοτάκη

Η φετινή ΔΕΘ δεν θα μείνει στην ιστορία για τις εξαγγελίες του Μητσοτάκη, που πλέον δεν πείθουν ούτε τους δικούς του. Θα μείνει για την πρώτη ολοκληρωμένη εμφάνιση του Νίκου Ανδρουλάκη ως αυριανού πρωθυπουργού. Ένας λόγος που δεν χάιδεψε αυτιά, δεν μοίρασε ψεύτικες υποσχέσεις, αλλά έβαλε στο τραπέζι την αλήθεια και το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ.

Κι αν κάτι φάνηκε ξεκάθαρα, είναι ότι η κοινωνία δεν αντέχει άλλο την υπεροψία και την αυθαιρεσία της Δεξιάς. Από τις υποκλοπές ως τα Τέμπη, από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ μέχρι το ξεπούλημα της πρώτης κατοικίας, η κυβέρνηση Μητσοτάκη έστησε ένα καθεστώς εξυπηρετήσεων και συγκάλυψης.

Ο Ανδρουλάκης αντέταξε ένα προοδευτικό σχέδιο για την Ελλάδα των πολλών: φορολογική δικαιοσύνη, μείωση ΕΝΦΙΑ στις αδύναμες περιοχές, ειδικό φόρο στα υπερκέρδη τραπεζών και ενεργειακών κολοσσών, προστασία της πρώτης κατοικίας, ενίσχυση του κοινωνικού κράτους. Μίλησε για το αυτονόητο: να πάψει η χώρα να είναι παράδεισος για λίγους και κόλαση για τους πολλούς.

Στα εθνικά θέματα, ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα πρέπει να είναι παίκτης κι όχι θεατής. Στρατηγική σχέση δεν σημαίνει συνένοχη σιωπή – σημαίνει υπεράσπιση του διεθνούς δικαίου, σημαίνει στήριξη στον αγώνα των Παλαιστινίων, σημαίνει παρουσία με κύρος στην Ευρώπη.

Το πιο σημαντικό όμως ήταν το ύφος: χωρίς δεσμεύσεις, χωρίς “χορηγούς”, με μόνο οδηγό την ιστορική ευθύνη. Κι αυτό ακριβώς είναι που δίνει ελπίδα σε μια κοινωνία που ασφυκτιά.

Η ΔΕΘ του 2025 δεν άφησε αμφιβολία: το ΠΑΣΟΚ δεν είναι συμπλήρωμα κανενός, αλλά η μόνη σοβαρή εναλλακτική διακυβέρνηση. Το ερώτημα είναι πλέον στους πολίτες. Θα αφήσουν τον Μητσοτάκη να συνεχίσει τον κατήφορο ή θα γυρίσουν σελίδα με το νέο κοινωνικό συμβόλαιο του ΠΑΣΟΚ;

Η Ιστορία δεν θα περιμένει.

*Ο Γιώργος Καρβουνιάρης είναι δημοσιογράφος, υποψήφιος βουλευτής Αχαΐας τον Μάιο και τον Ιούνιο 2023, τ. μέλος Ν.Ε. Επιτροπής Αχαΐας ΠΑΣΟΚ.