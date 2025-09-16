search
ΤΡΙΤΗ 16.09.2025 00:33
ΕΛΛΑΔΑ

16.09.2025 00:12

Συναγερμός στον ΗΣΑΠ: Άνθρωπος έπεσε στις γραμμές – Διακοπή κυκλοφορίας προς Πειραιά

16.09.2025 00:12
Συναγερμός σήμανε στον ΗΣΑΠ, αργά το βράδυ της Δευτέρας (15/09), έπειτα από περιστατικό με πτώση ανθρώπου στις γραμμές.

Το περιστατικό έλαβε χώρα σε σημείο μεταξύ των σταθμών «ΚΑΤ» και «Μαρούσι».

Έχουν διακοπεί τα δρομολόγια από την Κηφισιά προς τον Πειραιά, ενώ επί τόπου βρίσκονται δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας.

