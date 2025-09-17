search
ΤΕΤΑΡΤΗ 17.09.2025 07:16
CUCINA POVERA

Βάσω Κατσανικάκη ΒΑΣΩ ΚΑΤΣΑΝΙΚΑΚΗ

17.09.2025 06:20

Ανδαλουσιανές τηγανίτες γαρίδας

17.09.2025 06:20
Ένα τέλειο καλοκαιρινό σνακ από το Κάντιθ της Ανδαλουσίας (Νότια Ισπανία) που ετοιμάζεται γρήγορα και εύκολα, με υπέροχη γεύση, που θα σας ενθουσιάσει.

Μπουκίτσες από τραγανές τηγανίτες με γεύση γαρίδας που μπορείτε να απολαύσετε σαν μεζεδάκι με το κρασί σας ή να τις συνοδέψετε με μια χορταστική πατατοσαλάτα ή άλλη σαλάτα εποχής για το κυρίως γεύμα.

Υλικά για τη Συνταγή

150 γραμμάρια μικρές γαρίδες γάμπαρες ή μεγάλες αποφλοιωμένες και κομμένες σε κομμάτια (φρέσκες ή πολύ καλά αποψυγμένες)

¾ φλιτζανιού αλεύρι γ.ο.χ.

¾ φλιτζανιού αλεύρι ρεβιθιού (αντικαταστήστε το με κανονικό γ.ο.χ. και ½ κουταλάκι του γλυκού σκόνη κουρκουμά)

1 φλιτζάνι κρύο νερό

1 μικρό φρέσκο κρεμμυδάκι, ψιλοκομμένο

1 πρέζα αλάτι

Ελαιόλαδο για το τηγάνισμα

Λίγο μαϊντανό, ψιλοκομμένο, για το μίγμα και για το σερβίρισμα

Εκτέλεση

1. Σε ένα μεγάλο μπολ, ανακατέψτε το αλεύρι γ.ο.χ., το αλεύρι ρεβιθιού ή το μίγμα απλού αλευριού με κουρκουμά, το φρέσκο κρεμμυδάκι, λίγο ψιλοκομμένο μαϊντανό και μια πρέζα αλάτι μέχρι να αναμειχθούν καλά.

2. Προσθέστε το κρύο νερό και ανακατέψτε με σύρμα μέχρι να σχηματιστεί ένα λείο, ρευστό κουρκούτι. Προσθέστε τις γαρίδες ή τα κομμάτια γαρίδας, ανακατέψτε φροντίζοντας να καλυφθούν από το κουρκούτι και στη συνέχεια βάλτε το χυλό στο ψυγείο για 30 λεπτά.

3 .Ρίξτε λίγο λιγότερο από 2 εκατοστά ελαιόλαδο σε ένα μεγάλο, ρηχό αντικολλητικό τηγάνι και τοποθετήστε το σε μέτρια προς δυνατή φωτιά μέχρι το λάδι να φτάσει περίπου τους 180° C.

4. Μόλις ζεσταθεί καλά το λάδι, προσθέστε κουταλιές της σούπας από το κουρκούτι στο τηγάνι, ώστε να γεμίσει, χωρίς όμως να ακουμπούν μεταξύ τους ή στις άκρες του τηγανιού.

5. Τηγανίστε τις, γυρίζοντάς τες στα μισά του χρόνου, μέχρι για να ροδίσουν και από τις δύο πλευρές.

6. Χρησιμοποιήστε μια λαβίδα για να αφαιρέσετε τις τηγανίτες από το τηγάνι, αφήνοντας το περιττό λάδι να στάξει. Τοποθετήστε τις σε πιατέλα που έχετε στρώσει με απορροφητικό χαρτί κουζίνας για να στραγγίξουν καλά. Καρυκεύστε με λίγο επιπλέον αλάτι και σερβίρετε τις τηγανίτες ζεστές.

