CUCINA POVERA

Βάσω Κατσανικάκη ΒΑΣΩ ΚΑΤΣΑΝΙΚΑΚΗ

12.09.2025 06:15

Σταφιδόψωμα για το σχολικό κολατσιό

12.09.2025 06:15
mazsolas-zsemle-2H9kh6

Υπέροχα αφράτα ψωμάκια με σταφίδες, ιδανικά για το σχολικό καλαθάκι των παιδιών αλλά και για το γραφείο ή σαν πρόχειρο σνακ στην εκδρομή.

Μπορείτε να τα απολαύσετε σκέτα, ή να τα σερβίρετε στο Κυριακάτικο πρωινό με βούτυρο και μαρμελάδα ή με σπιτικό άλειμμα πραλίνας φουντουκιού.

Υλικά για τη Συνταγή

200 γραμμάρια σταφίδες

50 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική

250 ml γάλα φρέσκο, χλιαρό

25 γραμμάρια μαγιά (φρέσκια)

500 γραμμάρια αλεύρι γ.ο.χ. κατά προτίμηση δυνατό για τσουρέκια

1 πρέζα αλάτι

2 κρόκους αυγών

50 γραμμάρια βούτυρο μαλακό, σε θερμοκρασία δωματίου

3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο ελαφρύ

Για την επιφάνεια

1 αυγό χτυπημένο με 30 ml νερό

Για την επάλειψη

80 γραμμάρια βούτυρο λιωμένο ανακατεμένο με 2 κουταλιές της σούπας ζάχαρη άχνη

Εκτέλεση

1.Αρχικά, μουλιάστε τις σταφίδες σε χλιαρό νερό για μία ώρα και στη συνέχεια στραγγίξτε τις καλά και αφήστε τις στην άκρη.

2.Σε ένα μικρό μπολ διαλύστε τη ζάχαρη στο χλιαρό γάλα, θρυμματίστε τη μαγιά, ανακατέψτε καλά και αφήστε το μίγμα να ενεργοποιηθεί και να φουσκώσει.

3.Σε ένα μεγάλο μπολ ή στον κάδο της κουζινομηχανής ανακατέψτε το αλεύρι με το αλάτι, προσθέστε το μίγμα της ενεργοποιημένης μαγιάς, τους κρόκους και ζυμώστε τη ζύμη με το μίξερ ή με τα χέρια σας. Όταν αρχίσει να ενώνεται, προσθέστε το βούτυρο και ζυμώστε για άλλα 10 λεπτά.

4.Ανοίξτε τη ζύμη σε μια ελαφρά λαδωμένη επιφάνεια, πασπαλίστε με τις σταφίδες από πάνω και τυλίξτε την σε μπάλα. Συνεχίστε για λίγο το ζύμωμα με τα χέρια, έτσι ώστε οι σταφίδες να κατανεμηθούν παντού. Τοποθετήστε τη μπάλα ζύμης σε ένα λαδωμένο μπολ και αφήστε την να φουσκώσει σε ζεστό μέρος, σκεπασμένη, για 1 ώρα περίπου.

5.Τοποθετήστε το ζυμάρι σε μια ελαφρά λαδωμένη επιφάνεια και χωρίστε το σε 8 ίσα μέρη, πλάστε τα σε στρογγυλά ψωμάκια και απλώστε τα σε ένα ταψί στρωμένο με λαδόκολλα. Σκεπάστε με μια υγρή πετσέτα κουζίνας και αφήστε τα να φουσκώσουν ξανά για 1 ώρα.

6.Αλείψτε τα ψωμάκια με το μίγμα αυγού και νερού και ψήστε τα σε καλά προθερμασμένο φούρνο στους 200ο C για 15-17 λεπτά. Όταν ψηθούν, αλείψτε τα με το μείγμα βουτύρου και ζάχαρης άχνης και αφήστε τα να κρυώσουν.

