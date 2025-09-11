search
ΠΕΜΠΤΗ 11.09.2025 08:59
CUCINA POVERA

Βάσω Κατσανικάκη ΒΑΣΩ ΚΑΤΣΑΝΙΚΑΚΗ

11.09.2025 07:00

Στήθος κοτόπουλου με γλυκό γλάσο από μέλι και εσπεριδοειδή

11.09.2025 07:00
chicken_meli_1

Ένα εξαιρετικό πιάτο, ελαφρύ και πεντανόστιμο, που ετοιμάζεται γρήγορα (σε 20 μόλις λεπτά) και που μπορεί να σερβιριστεί στο καθημερινό γεύμα μαζί με αφράτο ρύζι ή ζυμαρικά.

Αποτελείται από ζουμερό φιλέτο κοτόπουλου που μελώνει μέσα σε αρωματική σάλτσα λεμονιού και πορτοκαλιού με μια νότα από την γλυκύτητα του μελιού.

Υλικά για τη Συνταγή

  • 2 φιλέτα στήθος κοτόπουλου (περίπου 200 γραμμάρια το καθένα) κομμένα στη μέση ώστε να έχετε 4 λεπτά φιλέτα
  • 3 κουταλιές της σούπας αλεύρι γ.ο.χ.
  • ½ κουταλάκι του γλυκού αλάτι
  • ½ κουταλάκι του γλυκού πιπέρι
  • ½ κουταλάκι του γλυκού πάπρικα
  • 1 κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο
  • 2 κουταλιές της σούπας βούτυρο
  • 2 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες
  • 120 ml ζωμό κοτόπουλου
  • 4 κουταλιές της σούπας χυμό εσπεριδοειδών (3 λεμόνι – 1 πορτοκάλι)
  • 3 κουταλιές της σούπας μέλι
  • 1 λεμόνι ή μικρό πορτοκάλι κομμένο σε φέτες, καθαρισμένες από μεμβράνες και φλούδια
  • 1 κουταλιά της σούπας μαϊντανό ψιλοκομμένο

Εκτέλεση

  1. Αρχικά, σε ένα μπολ ανακατέψτε το αλεύρι, το αλάτι, το πιπέρι και την πάπρικα και αλείψτε καλά και τις δύο πλευρές του κοτόπουλου με αυτό το μίγμα.
  2. Ζεστάνετε το ελαιόλαδο και το βούτυρο σε ένα μεγάλο αντικολλητικό τηγάνι σε μέτρια προς δυνατή φωτιά, μέχρι να λιώσει το δεύτερο.
  3. Βάλτε τα φιλέτα κοτόπουλου στο σκεύος και μαγειρέψτε τα για 7-8 λεπτά, γυρίζοντάς τα μία φορά, μέχρι να ροδίσουν καλά και από τις δύο πλευρές.
  4. Προσθέστε το ψιλοκομμένο σκόρδο, σοτάρετε για 30 δευτερόλεπτα (μην αφήσετε το σκόρδο να καεί) και στη συνέχεια ρίξτε τον ζωμό κοτόπουλου, το χυμό λεμονιού, το μέλι και τις φέτες λεμονιού.
  5. Αφήστε να έρθουν όλα σε βρασμό και σιγοβράστε το φαγητό για 5 λεπτά περίπου, μέχρι να πήξει ελαφρώς η σάλτσα.
  6. Πασπαλίστε με φρέσκο μαϊντανό και σερβίρετε μαζί με αφράτο ρύζι, κριθαράκι ή κους κους και συνοδέψτε με σαλάτα εποχής.

