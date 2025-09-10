Πλούσια μουσταλευριά με πετιμέζι, μέσα σε καλούπι

Ένα υπέροχο παραδοσιακό επιδόρπιο που παρασκευάζεται κατά τη διάρκεια του τρύγου με πετιμέζι κόκκινων σταφυλιών και εμπλουτίζεται με καρύδια ή αμύγδαλα και κανέλα.

Η μουσταλευριά είναι ένα γλύκισμα οικονομικό, πανεύκολο στην παρασκευή του, και μας ταξιδεύει με τη γεύση της στις μνήμες της παιδικής μας ηλικίας.

Υλικά για τη Συνταγή

Μετράμε με το ίδιο ποτήρι (200 ml)

1 ποτήρι πετιμέζι

1 ποτήρι νερό

2 κουταλιές της σούπας αλεύρι γ.ο.χ.

2 κουταλάκια του γλυκού κορν φλάουρ

½ ποτήρι χοντροκομμένα καρύδια ή αμύγδαλα (προαιρετικά)

Για το πασπάλισμα

Λίγη κανέλα

Εκτέλεση

1.Σε μια κατσαρόλα, εκτός φωτιάς, βάλτε το νερό με το πετιμέζι. Ρίξτε το αλεύρι και το κορν φλάουρ αφού πρώτα τα έχετε κοσκινίσει. Με έναν αυγοδάρτη ανακατέψτε καλά να διαλυθούν, ώστε να μην δημιουργηθούν σβώλοι.

2.Βάλτε την κατσαρόλα στη φωτιά και ανακατεύοντας συνεχώς, βράστε το μίγμα σε μέτρια φωτιά, μέχρι να πήξει. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στον πάτο της κατσαρόλας διότι έχει την τάση να κολλάει η μουσταλευριά.

3.Μόλις το μίγμα είναι έτοιμο και σχηματίζει ζάρες στην επιφάνεια, ρίξτε τα καρύδια ή τα αμύγδαλα, αν χρησιμοποιήσετε, και μεταφέρετέ το σε 4 μπολάκια ή σε φόρμα καλούπι που έχετε βρέξει με λίγο νερό.

4.Πασπαλίστε με κανέλα, απολαύστε το ζεστό ή αφήστε το να κρυώσει σε θερμοκρασία δωματίου, μεταφέρετέ το στο ψυγείο και σερβίρετέ το δροσερό.

Συμβουλή

Το πετιμέζι, αυτό το αρχαίο γλυκαντικό με τη μεγάλη διατροφική αξία, είναι πιο εύκολο να βρεθεί και να διατηρηθεί όλο το χρόνο, σε αντίθεση με το μούστο που είναι πιο δυσεύρετος.

