ΣΑΒΒΑΤΟ 13.09.2025 07:02
CUCINA POVERA

Βάσω Κατσανικάκη ΒΑΣΩ ΚΑΤΣΑΝΙΚΑΚΗ

13.09.2025 06:20

Σαλάτα του σεφ, της ανακύκλωσης

13.09.2025 06:20
chef_salad_1_new

Μια εντυπωσιακή αλλά απλή και χορταστική σαλάτα, που σας δίνει τη δυνατότητα να προσαρμόσετε τα υλικά της ανάλογα με τις προτιμήσεις σας και να ανακυκλώσετε ότι περισσεύματα έχετε στο ψυγείο σας.

Υλικά για τη Συνταγή

½ μαρούλι (κατά προτίμηση iceberg), κομμένο σε μικρά κομμάτια

1 φιλέτο στήθος κοτόπουλου, ψημένο και κομμένο σε λωρίδες

50 γραμμάρια ζαμπόν, κομμένο σε λωρίδες

50 γραμμάρια τυρί της επιλογής σας (γκούντα, ένταμ), κομμένο σε λωρίδες

1 κόκκινη πιπεριά, κομμένη σε λεπτές φέτες

1 ξερό κόκκινο κρεμμύδι, κομμένο σε λεπτές φέτες

½ αγγούρι κομμένο σε μικρές λωρίδες

Για το ντρέσινγκ

3 κουταλιές της σούπας κέτσαπ, καυτερή ή απλή

3 κουταλιές της σούπας μαγιονέζα

1 κουταλιά της σούπας μίγμα μυρωδικών για σαλάτα (σκόρδο, κρεμμύδι, πάπρικα, αλατοπίπερο, άνηθο)

Προαιρετικά

2 αυγά βρασμένα σφικτά, κομμένα σε μέτριους κύβους

Εκτέλεση

1. Αρχικά, πλύντε και κόψτε το μαρούλι σε μικρότερα κομμάτια. Κόψτε επίσης όλα τα λαχανικά, το τυρί και το ζαμπόν σε λεπτές λωρίδες, τύπου ζουλιέν.

2. Σε ένα μικρό μπολ, ανακατέψτε όλα τα υλικά για το ντρέσινγκ, δηλαδή την κέτσαπ, τη μαγιονέζα και οποιοδήποτε μίγμα μυρωδικών για σαλάτα επιθυμείτε.

3. Βάλτε όλα τα υλικά στο μπολ ανάμειξης και ανακατέψτε όλα τα κομμένα υλικά της σαλάτας. Προσθέστε το έτοιμο ντρέσινγκ και ανακατέψτε απαλά. Μεταφέρετε τη σαλάτα σε ένα μπολ σερβιρίσματος ή σερβίρετέ την σε ατομικά μπολάκια.

Σταφιδόψωμα για το σχολικό κολατσιό

Στήθος κοτόπουλου με γλυκό γλάσο από μέλι και εσπεριδοειδή

Πλούσια μουσταλευριά με πετιμέζι, μέσα σε καλούπι

1 / 3