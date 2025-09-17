search
ΤΕΤΑΡΤΗ 17.09.2025
ΕΛΛΑΔΑ

17.09.2025 08:05

Κρήτη – μεταναστευτικό: Ένταση και συμπλοκές στην Αγυιά, παρά την προσπάθεια αποσυμφόρησης της δομής

17.09.2025 08:05
Ένταση και σοβαρές συμπλοκές επικράτησαν το βράδυ της Τρίτης στον χώρο φιλοξενίας μεταναστών στην Αγυιά Χανίων στην Κρήτη, όταν η διανομή του βραδινού φαγητού έγινε αφορμή για άγριο καβγά μεταξύ των φιλοξενούμενων.

Η κατάσταση ξέφυγε από τον έλεγχο μέσα σε λίγα λεπτά και απείλησε να οδηγήσει σε γενικευμένη σύρραξη, με τον χώρο να μετατρέπεται σε πεδίο μάχης. Η ένταση πυροδοτήθηκε από την άφιξη νέων ομάδων μεταναστών, οι οποίοι προστεθήκαν σε έναν ήδη υπερφορτωμένο χώρο, κάτι που οδήγησε σε αντιδράσεις από τους φιλοξενούμενους που βρίσκονταν εκεί για αρκετές ημέρες.

Η απογοήτευση και η αγανάκτηση για τις συνθήκες διαβίωσης ξεχείλισαν, και οι συμπλοκές ήταν σχεδόν αναπόφευκτες. Μάλιστα, για να αποτραπούν τα χειρότερα, ζητήθηκε η άμεση επέμβαση της αστυνομίας, καθώς οι λιγοστοί λιμενικοί δεν ήταν σε θέση να διαχειριστούν την κατάσταση. Έτσι, στο χώρο έφθασε ισχυρή αστυνομική δύναμη, η οποία, μετά από αρκετές ώρες έντασης, κατάφερε να αποκαταστήσει προσωρινά την τάξη.

Σύμφωνα με το zarpanews, oι δυνάμεις ασφαλείας παρέμειναν στον χώρο μέχρι αργά τη νύχτα, ενώ οι φόβοι για περαιτέρω επεισόδια δεν είχαν εκλείψει. Η κατάσταση, που είχε ξεφύγει από κάθε έλεγχο, φανερώνει τις οξυμένες πιέσεις στις ήδη ακατάλληλες συνθήκες διαβίωσης. Η αναχώρηση 166 ατόμων το ίδιο βράδυ, σε μια αποτυχημένη προσπάθεια αποσυμφόρησης του χώρου, φανερώνει το μέγεθος του προβλήματος.

Η υπερφόρτωση, οι ανύπαρκτες υποδομές και η έλλειψη προγραμματισμού για την καλύτερη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, συνθέτουν έναν εκρηκτικό συνδυασμό και παρά τις διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης ότι η κατάσταση θα ελεγχθεί, φαίνεται ότι τα πράγματα στη δομή πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο, χωρίς να διαφαίνεται βιώσιμη λύση στον ορίζοντα.

