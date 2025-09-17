Nova: Πανδαισία με όλη τη Stoiximan Super League και Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός, Άρσεναλ – Μάντσεστερ Σίτι, Λίβερπουλ – Έβερτον, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Τσέλσι και UEFA Champions League Phase στα κανάλια Novasports και Cosmote Sport!

Οι συνδρομητές της Nova και αυτή την εβδομάδα είναι έτοιμοι να απολαύσουν το ασυναγώνιστο μπουκέτο αθλητικού περιεχομένου που περιλαμβάνει όλα τα αθλητικά γεγονότα των καναλιών Novasports και Cosmote Sport, όλα στην πλατφόρμα EON! Η Stoiximan Super League, συνεχίζεται με την 4η αγωνιστική που περιλαμβάνει «αιώνιο» ντέρμπι και ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις. Οι φίλοι του ποδοσφαίρου θα απολαύσουν στα κανάλια Novasports τους αγώνες Πανσερραϊκός – Ατρόμητος (20/9, 18:00), ΠΑΟΚ – Παναιτωλικός (20/9, 20:30), Λεβαδειακός – ΟΦΗ (21/9, 18:00). Στα κανάλια Cosmote Sport θα μεταδοθεί το μεγάλο ντέρμπι Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός (21/9, 21:00) καθώς και οι αναμετρήσεις Κηφισιά – Άρης (20/9, 17:30), Βόλος ΝΠΣ – Asteras Aktor (20/9, 20:00), ΑΕΛ Novibet – ΑΕΚ (21/9, 18:00). Οι αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος θα πλαισιωθούν στο Novasports με την αγαπημένη εκπομπή των φιλάθλων «Η Ώρα των Πρωταθλητών» με τους Γιαννίκο Δούσκα, Λίλα Κουντουριώτη, Αποστόλη Λάμπο, καθώς και με την εκπομπή «Monday Football Club» με τους Γιάννη Πάγκο και Ντέμη Νικολαΐδη που κάνει πρεμιέρα για αυτή τη σεζόν τη Δευτέρα 15/9 (20:00).

H Premier League, το κορυφαίο πρωτάθλημα στον κόσμο με τους 380 αγώνες LIVE και τη φωνή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου στα κανάλια Novasports, συνεχίζεται με την 5η αγωνιστική και 3 ντέρμπι! Λίβερπουλ – Έβερτον (20/9, 14:30), Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Τσέλσι (20/9, 19:30) και Άρσεναλ – Μάντσεστερ Σίτι (21/9, 18:30) υπόσχονται μοναδικές στιγμές. Από το πρόγραμμα ξεχωρίζουν και οι αγώνες Μπέρνλι-Νότιγχαμ Φόρεστ (20/9, 17:00) και Μπράιτον – Τότεναμ (20/9, 17:00). Η Premier League θα πλαισιωθεί με τις εκπομπές «Premier League Kick Off» και «Premier League The Show» με τον Άγγελο Στυλιάδη και τον Γιώργο Σαμαρά.

Η συναρπαστική La Liga με το μοναδικό θέαμα και τους 380 LIVE αγώνες κάθε χρόνο στα κανάλια Novasports συνεχίζεται με τη 6η αγωνιστική και τους αγώνες Ρεάλ Μαδρίτης – Εσπανιόλ (20/9, 17:15), Μαγιόρκα – Ατλέτικο Μαδρίτης (21/9, 17:15) και Μπαρτσελόνα – Χετάφε (21/9, 22:00).

Η θεαματική γερμανική Bundesliga με τους περισσότερους από 300 αγώνες LIVE στα κανάλια Novasports που οι συνδρομητές θα την απολαμβάνουν στις οθόνες τους για τις επόμενες τέσσερις σεζόν μέχρι και το 2028-2029, στην 4η αγωνιστική θα απολαύσουν τις αναμετρήσεις Χοφενχάιμ-Μπάγερν (20/9, 16:30), Λεβερκούζεν – Γκλάντμπαχ (21/9, 18:30) και Ντόρτμουντ – Βολφσμπουργκ (21/9, 20:30). Οι αγώνες θα πλαισιωθούν και με τις εκπομπή «Matchday Live» με τον Ηλία Βλάχο.

Παράλληλα, οι φίλοι του ποδοσφαίρου θα απολαύσουν στα κανάλια Novasports το ντέρμπι Αϊντχόφεν – Άγιαξ (21/9, 15:30) για την 6η αγωνιστική της ολλανδικής Eredivisie, καθώς και αγώνες από τα συναρπαστικά πρωταθλήματα της 2.Bundesliga και της LaLiga2.

Οι αγώνες που ξεχωρίζουν στα κανάλια Cosmote Sport

Στα κανάλια Cosmote Sport, εκτός από τους αγώνες της Stoiximan Super League, οι συνδρομητές της Nova θα απολαύσουν αυτή την εβδομάδα την πρεμιέρα της League Phase στο UEFA Champions League, όπου δεσπόζει από ελληνικό ενδιαφέρον ο αγώνας Ολυμπιακός – Πάφος (17/9, 19:45). Παράλληλα, ξεχωρίζουν οι αγώνες Λίβερπουλ-Ατλέτικο (17/9, 22:00), Μπάγερν Μονάχου-Τσέλσι (17/9, 22:00), Άγιαξ-Ίντερ (17/9, 22:00), Μάντσεστερ Σίτι-Νάπολι (18/9, 22:00), Νιούκαστλ-Μπαρτσελόνα (18/9, 22:00).

Παράλληλα για την League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας θα προβληθούν οι αναμετρήσεις Παναιτωλικός – Άρης (17/9, 15:00), Αιγάλεω – ΑΕΚ (17/9, 16:00), Παναθηναϊκός – Athens Kallithea (17/9, 17:30) και Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ (17/9, 17:30).

Για την 4η αγωνιστική της ιταλικής Serie A ξεχωρίζουν οι αγώνες Ελλάς Βερόνα – Γιουβέντους (20/9, 19:00, Ουντινέζε – Μίλαν (20/9, 21:45), Λάτσιο – Ρόμα (21/19, 16:00), Ίντερ – Σασουόλο (21/9, 21:45), Νάπολι – Πίζα (22/9, 21:45), ενώ θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν αγώνες από την William Hill Scottish Premiership και την Liga Portugal Betclic. Για τους φίλους του μπάσκετ ξεχωρίζει το Crete International Basketball Tournament με τη συμμετοχή του Ολυμπιακού.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των καναλιών Novasports έχει ως εξής:

Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου

21:00 Eredivisie – 3η αγωνιστική (αγ. εξ αναβολής): Φέγενορντ-Φορτούνα Σιτάρντ Novasports Start σε περιγραφή του Αποστόλη Νταλούκα

Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου

08:00 WTA 500 Korea Open – Α’/Β’ Προημιτελικός Novasports6 σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου

13:00 WTA 500 Korea Open – Γ’/Δ’ Προημιτελικός Novasports6 σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα

15:30 Αγώνες μαχητικών τεχνών: ONE Friday Fights 125 Novasports5 σε περιγραφή του Άκη Κουζούλη

19:30 2.Bundesliga – 6η αγωνιστική: Μπίλεφελντ-Γκρόιτερ Φιρτ Novasports Prime σε περιγραφή του Άκη Κουζούλη

21:30 Bundesliga – 4η αγωνιστική: Στουτγκάρδη-Ζανκτ Πάουλι Novasports3 σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

21:30 La Liga 2 – 6η αγωνιστική: Λα Κορούνια – Ουέσκα Novasports Start σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

22:00 La Liga – 5η αγωνιστική: Μπέτις-Ρεάλ Σοσιεδάδ Novasports Prime σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου

Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου

11:00 WTA 500 Korea Open – Α’/Β’ Ημιτελικός Novasports6 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου

13:30 Premier League Kick Off Novasports Premier League με τον Άγγελο Στυλιάδη και τον Γιώργο Σαμαρά

14:30 Premier League-5η αγωνιστική: Λίβερπουλ-Έβερτον Novasports Premier League σε περιγραφή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου

15:00 La Liga: Χιρόνα-Λεβάντε Novasports1 σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου

16:00 Matchday Live Novasports Prime με τον Ηλία Βλάχο

16:30 Matchday Live – Λεπτό προς Λεπτό Novasports Prime Ηλία Βλάχο

16:30 Bundesliga: Χοφενχάιμ–Μπάγερν Novasports3 σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου

16:30 Bundesliga: Βέρντερ Βρέμης-Φράιμπουργκ Novasports6 σε περιγραφή του Γιώργου Βασιλείου

16:30 Bundesliga: Αμβούργο- Χάιντενχαϊμ Novasportsextra1 σε περιγραφή του Νίκου Τζουάννη

16:30 Bundesliga: Άουγκσμπουργκ-Μάιντς Novasportsextra2 σε περιγραφή του Βασίλη Κωνσταντόπουλου

17:00 Premier League: Μπέρνλι-Νότιγχαμ Φόρεστ Novasports4 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

17:00 Premier League: Γουέστ Χαμ-Κρίσταλ Πάλας Novasports5 σε περιγραφή του Αποστόλη Νταλούκα

17:00 Premier League: Γουλβς-Λιντς Novasports Start σε περιγραφή του Άρη Γεωργίου

17:00 Premier League: Μπράιτον-Τότεναμ Novasports Premier League σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

17:15 La Liga: Ρεάλ Μαδρίτης-Εσπανιόλ Novasports1 σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

18:00 Stoiximan Super League – 4η αγωνιστική: Πανσερραϊκός-Ατρόμητος Novasports2 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου και ρεπορτάζ του Άκη Κουζούλη

19:00 Matchday Live Novasports Prime με τον Ηλία Βλάχο

19:30 La Liga: Αλαβές-Σεβίλλη Novasports1 σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου

19:30 Bundesliga: Λειψία-Κολωνία Novasports3 σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου

19:30 Premier League: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Τσέλσι Novasports Premier League σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη

19:30 La Liga: Βιγιαρεάλ-Οσασούνα Novasports Start σε περιγραφή του Νίκου Τζουάννη

20:00 Λίγο πριν τη σέντρα ΠΑΟΚ-Παναιτωλικός Novasports Prime με τον Γιάννη Πάγκο και τον Κωστή Μπότσαρη

20:30 Stoiximan Super League: ΠΑΟΚ-Παναιτωλικός Novasports Prime σε περιγραφή του Γιάννη Πάγκου και ρεπορτάζ του Κωστή Μπότσαρη

21:00 Eredivisie – 6η αγωνιστική: Φορτούνα Σιτάρντ-Ουτρέχτη Novasports2 σε περιγραφή του Αποστόλη Νταλούκα

21:30 2.Bundesliga: Νυρεμβέργη-Μπόχουμ Novasports4 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

22:00 La Liga: Βαλένθια-Μπιλμπάο Novasports1 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

22:00 Premier League: Φούλαμ-Μπρέντφορντ Novasports Premier League σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

22:45 Η Ώρα των πρωταθλητών Novasports Prime με τον Γιαννίκο Δούσκα και τον Αποστόλη Λάμπο

Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου

11:00 WTA 500 Korea Open – Τελικός Novasports6 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου

14:30 2.Bundesliga: Χολστάιν Κίελ-Καρλρούη Novasports3 σε περιγραφή του Αποστόλη Λάμπου

15:00 La Liga: Βαγεκάνο-Θέλτα Novasports1 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

15:30 Eredivisie: Άιντχοφεν-Άγιαξ Novasports4 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

16:00 Premier League: Μπόρνμουθ-Νιουκάστλ Novasports Start σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου

16:00 Premier League: Σάντερλαντ-Άστον Βίλα Novasports Premier League σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου

16:30 Bundesliga: Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Ουνιόν Βερολίνου Novasports2 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

17:15 La Liga: Μαγιόρκα-Ατλέτικο Μαδρίτης Novasports1 σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου

17:45 Eredivisie: Άλκμααρ-Φέγενορντ Novasports4 σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

18:00 Stoiximan Super League: Λεβαδειακός-ΟΦΗ Novasports Prime σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη και ρεπορτάζ του Αποστόλη Νταλούκα

18:30 Premier League: Άρσεναλ-Μάντσεστερ Σίτι Novasports Premier League σε περιγραφή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου

18:30 Bundesliga: Λεβερκούζεν-Γκλάντμπαχ Novasports3 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

19:30 La Liga: Έλτσε-Οβιέδο Novasports1 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

20:30 Bundesliga: Ντόρτμουντ-Βόλφσμπουργκ Novasports Prime σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου

22:00 La Liga: Μπαρτσελόνα-Χετάφε Novasports1 σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

22:30 Η Ώρα των πρωταθλητών, Novasports Prime με τον Γιαννίκο Δούσκα και την Λίλα Κουντουριώτη

Δευτέρα 22Σεπτεμβρίου

20:00 Monday Football Club Novasports Prime με τον Γιάννη Πάγκο και τον Ντέμη Νικολαϊδη

21:30 Premier League The Show Novasports Prime με τον Άγγελο Στυλιάδη και τον Γιώργο Σαμαρά

21:30 La Liga 2: Μπούργος – Γρανάδα Novasports Start

Με την πλατφόρμα EON, οι συνδρομητές Nova έχουν πλέον την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το αγαπημένο τους αθλητικό περιεχόμενο, μέσα από ένα πλούσιο, καλοσχεδιασμένο και εύχρηστο περιβάλλον, που καθιστά το περιεχόμενο διαθέσιμο οπουδήποτε, οποτεδήποτε και σε οποιαδήποτε συσκευή. Παράλληλα, η ΕΟΝ προσφέρει πρωτοπόρα τεχνικά χαρακτηριστικά όπως το timeshift που δίνει τη δυνατότητα στο συνδρομητή να γυρίσει «πίσω» σε μία ζωντανή μετάδοση αγώνα και να τον παρακολουθήσει από την αρχή εφόσον έχει χάσει το ξεκίνημα του παιχνιδιού ή ακόμα και να γυρίσει πίσω για μία φάση, αλλά και την υπηρεσία EON Sports Mode, που παρέχει ζωντανά στατιστικά για επιλεγμένους αγώνες.