Μία χρονιά κατά την οποία ο Μίλτος Τεντόγλου ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμούς, ολοκληρώθηκε με ανάλογο τρόπο. Μία ενόχληση στη γάμπα, κατά τη διάρκεια της δεύτερης προσπάθειάς του στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος του Τόκιο, έβαλε άδοξο τέλος στην προσπάθεια του δις «χρυσού» Ολυμπιονίκη να υπερασπιστεί τον τίτλο που είχε κατακτήσει το 2023 στη Βουδαπέστη.

Ο Έλληνας πρωταθλητής, που είχε ξεκινήσει με ένα άλμα στα 7,83μ., δοκίμασε την τρίτη προσπάθειά του, αλλά ήταν φανερό ότι δεν πατούσε καλά, έμεινε στα 7,67μ. και περιορίστηκε στην 11η θέση, χάνοντας το δικαίωμα να συνεχίσει τον τελικό.

Πώς κύλησε ο αγώνας του

Ο Τεντόγλου ξεκίνησε στον τελικό με στα 7.88μ, το οποίο αφού είδε πως είναι χαμηλό, πήγε να το βγάλει άκυρο (πατώντας μέσα στο σκάμμα) αλλά δεν το πρόλαβε, και έτσι μετρήθηκε.

Στο δεύτερο άλμα του, έτρεξε όμως στα μέσα του διαδρόμου σταμάτησε και περπατώντας πήγε και πάτησε άκυρο στη βαλβίδα από μόνος του. Έπειτα, κάθισε και έκανε μασάζ στις γάμπες του.

Στο τρίτο του άλμα δεν έτρεξε κανονικά. Δεν μπήκε γρήγορα, δεν έκανε το άλμα του και έτσι μετρήθηκε στα 7.67μ. Πριν από το 3ο άλμα βρισκόταν 9ος, αγωνιζόταν πρώτος κατά σειρά και θα, έπρεπε να περιμένεις τις προσπάθειες των Μίνγκουμ Ζανγκ, Χάιμε Γκουέρα και Λέστερ Λεσάι, για να δει αν θα συνέχιζε στην 4η προσπάθεια.

Ο Ζανγκ στο 3ο δικό του άλμα ανέβηκε στα 8.18μ, ρίχνοντας στη 10η θέση τον Τεντόγλου και ο αθλητής που έκλεινε την 3η προσπάθεια, ο Λέστερ Λεσάι ανέβηκε στα 7,97μ., αφήνοντας τον Τεντόγλου στην 11η θέση.

