Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου: Πέρασε στα ημιτελικά των 200μ. με φετινό ρεκόρ η Εμμανουηλίδου (video)

Με την καλύτερή της κούρσα για φέτος, η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου προκρίθηκε στα ημιτελικά των 200 μέτρων του Παγκοσμίου πρωταθλήματος στίβου στο Τόκιο.
Η Ελληνίδα σπρίντερ έτρεξε στην πρώτη προκριματική σειρά και τερμάτισε 3η με χρόνο 22.92, για να περάσει στην επόμενη φάση.
Η Αμερικανίδα Μπατλ (22.07), η Τα Λου από την Ακτή Ελεφαντοστού (22.39) και η Εμμανουηλίδου πήραν τα τρία εισιτήρια της σειράς καθώς από τις 6 συνολικά κούρσες, προκρίνονται οι πρώτες τρεις από την κάθε μία και οι 6 ταχύτεροι χρόνοι εκτός τριάδας.
Ο ημιτελικός θα διεξαχθεί αύριο, Πέμπτη, στις 21:24 ώρα Ελλάδος.
