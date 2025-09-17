Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου: Πέρασε στα ημιτελικά των 200μ. με φετινό ρεκόρ η Εμμανουηλίδου (video)

Με την καλύτερή της κούρσα για φέτος, η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου προκρίθηκε στα ημιτελικά των 200 μέτρων του Παγκοσμίου πρωταθλήματος στίβου στο Τόκιο.

Η Ελληνίδα σπρίντερ έτρεξε στην πρώτη προκριματική σειρά και τερμάτισε 3η με χρόνο 22.92, για να περάσει στην επόμενη φάση.

Η Αμερικανίδα Μπατλ (22.07), η Τα Λου από την Ακτή Ελεφαντοστού (22.39) και η Εμμανουηλίδου πήραν τα τρία εισιτήρια της σειράς καθώς από τις 6 συνολικά κούρσες, προκρίνονται οι πρώτες τρεις από την κάθε μία και οι 6 ταχύτεροι χρόνοι εκτός τριάδας.

Ο ημιτελικός θα διεξαχθεί αύριο, Πέμπτη, στις 21:24 ώρα Ελλάδος.

