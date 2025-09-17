search
ΤΕΤΑΡΤΗ 17.09.2025
17.09.2025 09:39

Παγκράτι: Ξυλοδαρμός 15χρονου από ομάδα ανηλίκων στην πλατεία Μεσολογγίου – Αναζητούνται οι δράστες

17.09.2025 09:39
peripolikoo12

Ένα ακόμη περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (16/9) στην πλατεία Μεσολογγίου στο Παγκράτι.

Σύμφωνα με την αστυνομία, γύρω στις 22:30 ένας ανήλικος, γεννημένος το 2010, δέχθηκε γροθιές από άλλα ανήλικα άτομα στον δρόμο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στα χέρια, φέροντας εκδορές.

Οι δράστες είχαν απομακρυνθεί πριν φτάσουν στο σημείο οι αστυνομικοί.

Ο τραυματισμένος μεταφέρθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Καισαριανής, ενώ ενημερώθηκαν οι γονείς του. Δεν κρίθηκε απαραίτητη η κλήση του ΕΚΑΒ, καθώς ο ίδιος δεν το επιθυμούσε.

