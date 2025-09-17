Παγκράτι: Ξυλοδαρμός 15χρονου από ομάδα ανηλίκων στην πλατεία Μεσολογγίου – Αναζητούνται οι δράστες

Ένα ακόμη περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (16/9) στην πλατεία Μεσολογγίου στο Παγκράτι.

Σύμφωνα με την αστυνομία, γύρω στις 22:30 ένας ανήλικος, γεννημένος το 2010, δέχθηκε γροθιές από άλλα ανήλικα άτομα στον δρόμο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στα χέρια, φέροντας εκδορές.

Οι δράστες είχαν απομακρυνθεί πριν φτάσουν στο σημείο οι αστυνομικοί.

Ο τραυματισμένος μεταφέρθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Καισαριανής, ενώ ενημερώθηκαν οι γονείς του. Δεν κρίθηκε απαραίτητη η κλήση του ΕΚΑΒ, καθώς ο ίδιος δεν το επιθυμούσε.

Διαβάστε επίσης:

Λαμία: Άγριος ξυλοδαρμός οδηγού λεωφορείου μέρα μεσημέρι μπροστά από δημοτικό σχολείο (video)

Κεφαλονιά: «Χτύπησε» ο Εγκέλαδος, δόνηση μεγέθους 3,9 βαθμών Ρίχτερ

Αίθριος καιρός και χωρίς ιδιαίτερες μεταβολές στη θερμοκρασία στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας – Τοπικές βροχές και καταιγίδες στα βόρεια