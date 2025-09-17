Τρόμος σε τσίρκο: Ακροβάτισσα έπεσε στο κενό – Ήταν δεμένη από τα μαλλιά της (Video)

Τρόμος σε τσίρκο στη Βραζιλία, όπου μια «αιωρούμενη» ακροβάτισσα έπεσε στο κενό από ύψος μπροστά στους σοκαρισμένους θεατές.

Το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο στη Μιρασέμα, στα βορειοανατολικά του Ρίο ντε Τζανέιρο, όταν η Αλιανέ Ντίας εκτελούσε ένα επικίνδυνο εναέριο ακροβατικό, δεμένη μόνο από τα μαλλιά της.

Ωστόσο, κάποιο πρόβλημα στον μηχανισμό που την κρατούσε είχε ως αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος.

Βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας δείχνει την Ντίας να ανυψώνεται για να περιστραφεί στον αέρα. Στη συνέχεια, όμως, όπως αναφέρει η New York Post, ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος και το κοινό άρχισε να ουρλιάζει.

Αμέσως η ακροβάτισσα απομακρύνθηκε με φορείο από διασώστες.

Το τσίρκο Circo Robatiny απέδωσε την πτώση στην ίδια την Ντίας και όχι σε σφάλμα του εξοπλισμού.

«Σε αυτό το νούμερο, η ακροβάτισσα αιωρείται από τα μαλλιά της μέσω ενός χαλύβδινου καλωδίου, και η ίδια είναι υπεύθυνη να το δένει σύμφωνα με το πρωτόκολλο», υποστήριξε, προσθέτοντας ότι «η αιτία της πτώσης παραμένει άγνωστη, περιμένουμε την επιστροφή και την πλήρη ανάρρωσή της, για να μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες».

Σημειώνεται ότι η παράσταση συνεχίστηκε κανονικά την επόμενη μέρα.

