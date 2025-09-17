search
ΤΕΤΑΡΤΗ 17.09.2025
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

17.09.2025 20:11

Τσουκαλάς: Ο κόσμος του κέντρου θέλει μετριοπάθεια, ανάπτυξη, διαφάνεια, ισχυρούς θεσμούς, λύσεις για τη μεσαία τάξη, μεταρρυθμίσεις

17.09.2025 20:11
«Ο κόσμος του κέντρου θέλει μετριοπάθεια, ανάπτυξη, διαφάνεια, ισχυρούς θεσμούς, λύσεις για τη μεσαία τάξη, μεταρρυθμίσεις. Αυτά που είπε δηλαδή ο Νίκος Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ και που υπονομεύει με την πολιτική της η Νέα Δημοκρατία», υπογράμμισε στην εκπομπή «Πρωινή Ζώνη» του Action 24 ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς,.

Σχολιάζοντας την προσχώρηση του Ανδρέα Λοβέρδου στη Νέα Δημοκρατία, ο κ. Τσουκαλάς τη χαρακτήρισε αναμενόμενη, σημειώνοντας ότι «με τον λόγο και με την πρακτική του είχε στηρίξει όλες τις μεθοδεύσεις της κυβέρνησης σε επίπεδο κοινοβουλίου, όπως τη fast track παραπομπή Τριαντόπουλου απέναντι στο Σύνταγμα και την απόσυρση βουλευτών στην ψηφοφορία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνεπώς δεν απευθύνεται στους κεντρώους ψηφοφόρους».

Υπενθύμισε, μάλιστα, ότι ο Ανδρέας Λοβέρδος το 2024 δήλωνε ότι «η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι κυβέρνηση των καρτέλ».

 Απαντώντας στις κυβερνητικές αντιδράσεις για το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Τσουκαλάς σχολίασε ότι «μας κάνει κριτική για την κοστολόγηση το κόμμα που έδινε τα μέτρα για τα ελλείμματα γραμμένα σε χαρτοπετσέτες».

Συμπλήρωσε ότι το κυβερνητικό σχέδιο της Χαριλάου Τρικούπη δίνει στον ελληνικό λαό δύο επιλογές «μεταξύ της ασκούμενης πολιτικής χωρίς σχέδιο και με μέτρα αποσπασματικά, που λαμβάνονται με το άγχος των δημοσκοπήσεων και ενός προγράμματος ριζικής μεταρρύθμισης του κράτους και του παραγωγικού μοντέλου σαν αυτό που εξήγγειλε ο Νίκος Ανδρουλάκης ».

Σχετικά με το στόχο του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής στις επόμενες εθνικές εκλογές, ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος σημείωσε ότι «ο εκλογικός νόμος δίνει το μπόνους μόνο στο πρώτο κόμμα και δεν το δίνει σε εκλογικό συνασπισμό. ‘Αρα, πολιτική αλλαγή χωρίς τη Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση, δεν υπάρχει. Επομένως, πρέπει το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο κόμμα έστω και με μία ψήφο».

1 / 3